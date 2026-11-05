Medellín abrió 832 créditos condonables para pregrado durante el período académico 2027-1: así puede solicitarlo

La convocatoria de Fondos Sapiencia estará abierta hasta el 19 de noviembre de 2026 al mediodía - crédito Alcaldía de Medellín

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La Alcaldía de Medellín abrió 832 cupos de créditos condonables para programas de pregrado en el período 2027-1, dirigidos a personas nacidas en la ciudad o que demuestren residencia continua durante los últimos tres años. Las inscripciones son gratuitas, estarán disponibles hasta el jueves 19 de noviembre y se realizan en el sitio oficial de Sapiencia.

La convocatoria de los Fondos Sapiencia incluye 136 cupos financiados con recursos ordinarios del Distrito y 696 asignados mediante Presupuesto Participativo. También contempla una línea especial para integrantes activos del Consejo Distrital de Juventud (CDJ).

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Las personas interesadas deben revisar las condiciones de la convocatoria y diligenciar el formulario dentro del plazo establecido. Quienes ya reciben apoyos de los distintos fondos deberán tramitar la renovación para conservar los desembolsos durante el período académico 2027-1.

Los 832 cupos se distribuyen entre recursos del Distrito y Presupuesto Participativo

La oferta busca facilitar el inicio o la continuidad de estudios de educación superior para habitantes de Medellín. Del total de cupos disponibles, 696 corresponden a Presupuesto Participativo y 136 provienen de recursos ordinarios del Distrito.

Los aspirantes deberán completar el registro gratuito en el sitio web oficial de Sapiencia - crédito Alcaldía de Medellín

La postulación se habilitó el jueves 29 de octubre de 2026. Cada aspirante podrá presentarse una sola vez en esta convocatoria, por lo que debe revisar con atención los datos que ingrese antes de enviar el formulario.

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Las personas menores de edad podrán realizar la inscripción, pero la información deberá contar con la validación y autorización de su representante legal. En el caso de las personas mayores de edad con discapacidad, Sapiencia presume su capacidad legal para adelantar el trámite de forma autónoma o con los apoyos y ajustes razonables que requieran, de acuerdo con la Ley 1996 de 2019.

Cómo postularse a los créditos condonables de Sapiencia

El proceso debe completarse exclusivamente por los canales oficiales de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín. La información consignada en el formulario se entrega bajo gravedad de juramento y será utilizada para evaluar las condiciones de acceso y permanencia en el programa.

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Estos son los pasos principales para presentar la solicitud:

Ingresar a sapiencia.gov.co antes del cierre de la convocatoria.

Consultar los requisitos de la línea de crédito condonable en pregrado y confirmar que se cumplen las condiciones de nacimiento o residencia en Medellín.

Completar el formulario con información verificable y revisar los datos antes de enviarlo.

Conservar y preparar los documentos que respalden lo declarado en la inscripción.

Atender las etapas posteriores de preselección y legalización, en caso de ser seleccionado.

La oferta está dirigida a personas nacidas en Medellín o con al menos tres años de residencia continua en la ciudad - crédito Alcaldía de Medellín

La información registrada puede modificarse solo hasta la fecha de cierre. Después de ese momento, las personas aspirantes no podrán corregir los datos incluidos en la postulación.

La documentación debe coincidir con lo declarado en el formulario

La preselección no garantiza por sí sola el ingreso al programa. Las personas que avancen en el proceso deberán entregar, dentro del plazo que se indique, los documentos que acrediten la información reportada durante la inscripción.

Si los soportes no se presentan a tiempo, están incompletos o no coinciden con lo declarado, el aspirante perderá la posibilidad de ingresar a los Fondos Sapiencia. La entidad solo realizará la legalización de quienes aporten la documentación completa y pertinente.

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La directora encargada de Sapiencia, Laura Sepúlveda Marín, señaló que la nueva convocatoria mantiene la meta de ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior en las comunas y corregimientos de la ciudad. “Con esta nueva convocatoria ratificamos nuestro compromiso de garantizar oportunidades reales”, afirmó.

Sapiencia superó la meta prevista de becas y créditos del cuatrienio

Los actuales beneficiarios de Fondos Sapiencia deberán renovar su apoyo para recibir desembolsos en el período 2027-1 - crédito Alcaldía de Medellín

La apertura se produce después de que la Agencia de Educación Postsecundaria reportara 3.685 personas beneficiadas con becas y créditos condonables durante la actual administración. La cifra supera la meta de 2.600 fijada para todo el cuatrienio.

Además, el programa Matrícula Cero registra 53.400 apoyos entregados, equivalente al 49% de la meta de 108.000 proyectada para el período de gobierno, según los datos difundidos por el Distrito.

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Entre las beneficiarias de los fondos está Isabella Taborda Llano, de 28 años, quien recibió un apoyo de sostenimiento durante su posgrado. Según relató, el beneficio le permitió concentrarse en su formación y participar en pasantías internacionales vinculadas con sus investigaciones.

La convocatoria continuará abierta hasta el jueves 19 de noviembre de 2026 al mediodía. Los actuales beneficiarios que necesiten renovar su apoyo para 2027-1 también deben efectuar el trámite dentro de ese mismo período en la página oficial de Sapiencia.