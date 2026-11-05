Fasecolda expresó su desacuerdo con el incremento del IVA para los planes de medicina prepagada, radicado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella

Fasecolda, mediante su presidente Gustavo Morales, manifestó su desacuerdo con el incremento del IVA para los medicamentos de medicina prepagada - crédito EFE/Fasecolda

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El gobierno de Abelardo de la Espriella radicó el 29 de octubre de 2026 la Ley de Rescate Económico, una iniciativa que propone modificar varios impuestos para aumentar el recaudo estatal. Entre las medidas incluidas figura el incremento del IVA para los planes de medicina prepagada: pasaría del 5% al 19% desde el 1 de enero de 2028, si el Congreso aprueba el proyecto.

La propuesta también contempla cambios tributarios para vehículos híbridos y eléctricos, servicios de aseo y vigilancia, café y avena. En el caso de los planes voluntarios de salud, el texto plantea una diferencia: mientras la medicina prepagada pasaría a pagar la tarifa general del IVA, las pólizas de salud y los planes complementarios quedarían excluidos del impuesto.

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Frente a esa posibilidad, la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) expresó su desacuerdo. Su presidente, Gustavo Morales, sostuvo en una entrevista con Mañanas Blu, el 4 de noviembre del 2026, que el proyecto introduce una distinción entre productos que, aunque tienen diferencias regulatorias, compiten ante los mismos usuarios.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó el proyecto de Ley de Rescate Económico junto al vicepresidente José Manuel Restrepo (Captura de pantalla presidencia)

La discusión por los planes voluntarios de salud

En Colombia, las personas que adquieren una póliza de salud, un plan complementario o un servicio de medicina prepagada deben estar afiliadas previamente al sistema de salud y, por tanto, a una EPS. Estos productos no reemplazan esa afiliación obligatoria: funcionan como mecanismos voluntarios para ampliar coberturas, acceder a determinadas redes de prestadores o contar con servicios adicionales.

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Morales explicó que las diferencias entre pólizas y medicina prepagada son, principalmente, técnicas. Se relacionan con la entidad que las regula, el manejo de reservas y capitales y la supervisión a la que están sometidas las compañías. Sin embargo, afirmó que para los usuarios la decisión se toma en un mismo mercado, porque comparan coberturas, precios, hospitales y redes médicas antes de contratar.

“Estamos tan sorprendidos como ustedes de que se haya introducido una norma que en temas tributarios, sin argumento alguno, porque no lo hemos encontrado, introduzca una diferenciación entre prepagadas y pólizas”, afirmó Morales en Mañanas Blu. Para el dirigente gremial, el cambio podría alterar la competencia entre empresas que ofrecen alternativas de salud voluntaria.

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Fasecolda planteó dos puntos ante el proyecto. El primero es que no se creen tratamientos tributarios distintos dentro de los planes voluntarios de salud, categoría que incluye los planes complementarios, las pólizas y la medicina prepagada. El segundo es mantener el régimen actual, bajo el cual estos productos tienen una tarifa diferencial del 5%.

Fasecolda es la Federación de Aseguradores Colombianos, el gremio que representa al sector asegurador del país; Gustavo Morales Cobo asumió su presidencia ejecutiva el 17 de febrero de 2023 - crédito Fasecolda

El argumento de Fasecolda sobre competencia e IVA

Morales rechazó la idea de que las aseguradoras puedan beneficiarse si las pólizas quedan excluidas del IVA y la medicina prepagada pasa a pagar 19%. Según explicó, el sector prefiere competir en igualdad de condiciones con las compañías de medicina prepagada, pues esa rivalidad ha llevado a las empresas a ampliar coberturas, incorporar tecnologías y ajustar precios.

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“El día que por una decisión regulatoria tributaria que no tiene nada que ver con la calidad de nuestros productos, podamos vender un poco más, es el día en que empezamos lentamente a morir en términos de calidad, de competitividad, de innovación”, advirtió el presidente de Fasecolda.

El gremio también cuestionó que el proyecto pueda generar un “arbitraje regulatorio”, es decir, que una diferencia tributaria incline la decisión de los consumidores hacia un producto no por sus condiciones de cobertura o servicio, sino por el efecto del impuesto.

Los medicamentos de medicina prepagada tienen un IVA del 5%, y la propuesta del Gobierno de De la Espriella es incrementarlo al 19% - crédito EFE

Morales señaló que la discusión técnica sobre si los productos excluidos pueden trasladar otros costos al consumidor debe revisarse, pero insistió en que el punto central es evitar tratamientos diferentes para servicios que compiten entre sí.

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“Claro que contribuimos tributariamente, no nos eximimos de la obligación ciudadana y cívica de contribuir, pero de una manera diferenciada, preferencial, que le permita a cada vez más familias acceder a este tipo de productos”, sostuvo Morales. Añadió que ese tratamiento debe aplicarse por igual a planes complementarios, pólizas y medicina prepagada.

Para Fasecolda, mantener la tarifa del 5% permitiría que más familias accedan a estos servicios y, al mismo tiempo, reduciría parte de la presión sobre el sistema público de salud. Morales indicó que buscará acercamientos con el sector de la medicina prepagada para construir una posición común frente al trámite de la ley de rescate fiscal en el Congreso.

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