Colombia

Se cumplen diez días sin rastro del excandidato a la Alcaldía de Santa Marta Jorge Agudelo: su esposa pidió frenar las especulaciones sobre su desaparición

Lorena Fontalvo Campo se pronunció ante el Concejo Distrital de Santa Marta para desmentir que su esposo haya abandonado voluntariamente su hogar

Lorena Fontalvo Campo pidió respeto por su familia, desmintió que el excandidato a la Alcaldía de Santa Marta se haya marchado voluntariamente y aseguró que siguen sin conocer su paradero - crédito Consejo Distrital de Santa Marta
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Diez días después de la desaparición de Jorge Luis Agudelo Apreza, excandidato a la Alcaldía de Santa Marta por el movimiento Fuerza Ciudadana, su familia continúa sin conocer su paradero.

En medio de las versiones que han surgido durante las investigaciones, su esposa, Lorena Fontalvo Campo, intervino ante el Concejo Distrital para pedir respeto por su familia, desmentir las afirmaciones sobre una supuesta salida voluntaria del dirigente político y solicitar que no se difunda información sin verificar.

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Durante su intervención, Fontalvo manifestó que ni ella ni sus hijos han recibido noticias de Agudelo desde el último contacto que quedó registrado en la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación. También cuestionó las conclusiones de un informe divulgado, en el que se planteó que el excandidato habría abandonado su hogar por decisión propia.

La esposa aseguró que, durante los 18 años de matrimonio, nunca había tenido conocimiento de una intención de abandono por parte de su esposo y señaló que quienes lo conocen saben la importancia que tienen para él su familia, sus hijos y su hogar.

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Jorge Luis Agudelo desapareció el 26 de octubre de 2026, después de salir hacia Barranquilla - crédito @PoloDiazG/X
Jorge Luis Agudelo desapareció el 26 de octubre de 2026, después de salir hacia Barranquilla - crédito @PoloDiazG/X

En su declaración ante el Concejo Distrital, Lorena Fontalvo se presentó como representante de sus hijos y de la familia Agudelo Apreza. Allí explicó que, pese al paso de los días, siguen sin recibir información sobre la ubicación o el estado de salud del excandidato.

“A la fecha de hoy, y pasados diez días, seguimos sin tener noticias ni señales de Jorge. Podría afirmar que no de manera voluntaria, como fue concluido en un informe publicado la semana pasada. En dieciocho años de casados jamás he sabido lo que es un intento de abandono por parte suya. Los que lo conocemos sabemos lo importante que es para él su familia, sus hijos y su hogar. Asimismo, es un ser humano servicial, excelente, amigo incondicional, amigo de sus amigos y, sobre todo, un abnegado hijo de Dios”, señaló en su inervención.

La mujer también se refirió a las comunicaciones que sostuvo con su esposo antes de perder contacto con él. Según explicó, la última conversación fue puesta en conocimiento de las autoridades y quedó consignada en la denuncia presentada ante la Fiscalía.

“Desde nuestra última comunicación, la cual puse en conocimiento de las autoridades y quedó registrada en la denuncia que rendimos ante la Fiscalía, no hemos vuelto a tener contacto en lo absoluto con él, ni sabemos de su estado de salud ni de su ubicación. De manera que es falso afirmar lo contrario. Repito: falso”, sentenció.

La Alcaldía de Santa Marta anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información verídica que permita localizar al excandidato - crédito Alcaldía Distrital de Santa Marta
La Alcaldía de Santa Marta anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información verídica que permita localizar al excandidato - crédito Alcaldía Distrital de Santa Marta

Otro de los puntos centrales de su intervención fue el llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía para evitar la difusión de rumores y versiones que no hayan sido confirmadas por las autoridades.

Fontalvo explicó que la situación afecta directamente a sus hijos menores de edad y pidió tener en cuenta el impacto que pueden generar las informaciones que circulan sobre el caso: “Hoy no quiero alimentar imaginaciones ni señalamientos, solo quiero pedir muy humildemente que no se siga especulando. Detrás de cada versión hay una familia que sufre, una esposa y unos hijos que esperan ver a su papá”.

La esposa del excandidato también confirmó que mantiene comunicación con el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía, entidad que continúa adelantando labores relacionadas con la búsqueda. Según indicó, la familia ha mantenido contacto con los investigadores y ha respetado los tiempos y mecanismos establecidos para el desarrollo de las actuaciones.

Asimismo, pidió a quienes tengan información sobre el paradero de Jorge Agudelo que la entreguen directamente a las autoridades y eviten divulgar versiones sin sustento: “Tengo la enorme responsabilidad de llevar de la mano en esta tragedia a mis hijos menores de edad. Si tienen alguna información veraz, deben informarlo a las autoridades. No necesitamos rumores, necesitamos saber que Jorge está con vida y, asimismo, que nuestro buen y amado Dios permita que pronto esté con nosotros. Seguimos con la fe intacta. Muchas gracias nuevamente”.

Las autoridades mantienen la búsqueda de Jorge Agudelo

Las autoridades no han confirmado que haya cruzado a Venezuela y su ubicación sigue sin establecerse
Las autoridades no han confirmado que el dirigente político haya cruzado la frontera venezolana ni han establecido su ubicación actual - crédito @jpserna/X

Jorge Luis Agudelo Apreza desapareció el lunes 26 de octubre de 2026, después de salir de su residencia en Santa Marta con destino a Barranquilla, donde tenía previsto asistir a una cita comercial.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el dirigente salió aproximadamente a las 5:45 a. m. y, hacia las 8:20 a. m., se comunicó telefónicamente con su esposa para informarle que había llegado a la capital del Atlántico. Posteriormente, alrededor de las 10:00 a. m., le notificó que había alcanzado el lugar previsto para el encuentro. Después de esa comunicación, sus familiares perdieron contacto con él.

En el marco de las investigaciones, la Policía Nacional informó que la reconstrucción de sus movimientos permitió establecer preliminarmente que Agudelo habría tomado un bus con destino a Maicao, en La Guajira, posiblemente con dirección a la frontera con Venezuela. Sin embargo, las autoridades no han confirmado que haya ingresado a territorio venezolano ni han establecido su ubicación actual.

Mientras avanzan las pesquisas, el Gaula de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación mantienen las labores para establecer el recorrido del excandidato y determinar dónde se encuentra. Por su parte, la Alcaldía de Santa Marta anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información verídica que permita dar con su paradero.

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Jorge Luis Agudelo AprezaExcandidato a la Alcaldía de Santa MartaLorena Fontalvo CampoDesaparición de Jorge AgudeloFrontera con VenezuelaColombia-Noticias

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