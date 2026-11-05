Colombia

Felipe Zuleta aseguró haber visto pruebas del supuesto envenenamiento contra Angie Rodríguez durante el Gobierno Petro: “Le dieron dos tipos de veneno”

El periodista afirmó que tuvo acceso a resultados de exámenes de laboratorio practicados en Europa que, según su versión, confirmarían que la exdirectora del Dapre habría sido víctima de envenenamiento por parte de funcionarios de entidades en las que trabajó

Angie Rodríguez, quien hasta hace poco fue directora del Dapre, denunció un allanamiento a su hogar, ocurrido el 21 de noviembre, a manos de cinco hombres - crédito Presidencia
Según Zuleta, los resultados de los exámenes confirmarían la presencia de dos tipos de veneno en el organismo de Rodríguez, que presuntamente habrían sido suministrados por funcionarios de entidades en las que trabajó - crédito Presidencia
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El periodista Felipe Zuleta aseguró que conoció los resultados de unas pruebas de laboratorio que estarían relacionadas con las denuncias de presunto envenenamiento realizadas por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el comunicador afirmó que los exámenes, practicados en Europa, evidenciarían la presencia de dos tipos de veneno en el organismo de la exfuncionaria.

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En su intervención, Zuleta señaló que tuvo acceso a los documentos de los análisis y sostuvo que estos respaldarían las declaraciones que Rodríguez ha realizado sobre los hechos que, según ha denunciado, pusieron en riesgo su vida. Asimismo, relacionó el supuesto suministro de las sustancias con funcionarios de entidades en las que la exdirectora desempeñó sus labores durante el Gobierno de Gustavo Petro.

“He visto las pruebas de laboratorio hechas en Europa, en donde se constata que le dieron dos tipos de veneno funcionarios de las entidades donde ella trabajó. Dos tipos de veneno”, manifestó el periodista al comienzo de su grabación.

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Las declaraciones se conocen en medio de las denuncias que ha hecho Rodríguez sobre presuntas irregularidades y situaciones que habría enfrentado durante su paso por el Gobierno nacional. Sus señalamientos también han estado relacionados con hechos que, de acuerdo con su versión, ocurrieron mientras estuvo al frente del Dapre y posteriormente vinculada al Fondo Adaptación.

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