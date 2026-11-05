Uno de cada dos muertos por accidentes viales en Bogotá viaja en moto: así puede auxiliar a un herido sin agravar sus lesiones

Un informe universitario advierte sobre los riesgos de retirar el casco, enderezar extremidades o trasladar sin equipos a personas afectadas en un accidente (Colprensa)

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En Bogotá, los motociclistas concentraron el 49% de las muertes por siniestros viales registradas hasta el 31 de agosto de 2026. Ante ese panorama, la Universidad FUCS difundió recomendaciones para asistir a una persona lesionada tras una caída o un choque sin empeorar posibles fracturas o daños en la columna.

Las cifras de la Secretaría Distrital de Movilidad indican que, entre enero y septiembre, las muertes en las vías de la capital aumentaron cerca de 25%. Las personas de 18 a 30 años figuran entre los grupos más expuestos y quienes se movilizan en moto continúan como las principales víctimas fatales.

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El programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria de la institución educativa advirtió que levantar a un herido de inmediato, sentarlo o intentar hacerlo caminar puede agravar lesiones que todavía no son visibles. El riesgo incluye afectaciones en la pelvis, las piernas o la columna vertebral.

“Mover a la persona sin necesidad puede aumentar su dolor, en otras palabras, por ir a más usted puede agravar su situación”, explicó Rudy Liliana Garcia Betancourt, coordinadora académica del programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria de la Universidad FUCS.

Los motociclistas son las principales víctimas mortales en las vías de Bogotá (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se debe mover al herido salvo que enfrente un peligro inmediato

La primera medida es verificar que el lugar sea seguro antes de acercarse. Si el motociclista está consciente y respira normalmente, las guías de primeros auxilios de la American Heart Association y la American Red Cross aconsejan evitar cualquier movimiento innecesario. La excepción ocurre cuando permanecer en el sitio supone una amenaza directa para su vida.

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En cambio, si la persona está inconsciente y no respira con normalidad, incluso si presenta jadeos aislados, se debe avisar al operador e iniciar reanimación cardiopulmonar (RCP). La maniobra consiste en ubicarla boca arriba sobre una superficie firme, poner ambas manos en el centro del pecho y hacer compresiones fuertes y rápidas, a un ritmo de 100 a 120 por minuto, hasta que llegue la ayuda o recupere señales de vida.

El informe recomienda no retirar el casco solo para darle comodidad al motociclista. Moverlo puede afectar el cuello y agravar una posible lesión cervical.

En caso de que el casco impida que respire o que reciba RCP, su retiro debe hacerse con la orientación telefónica de los servicios de emergencia.

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Hay que verificar el estado del afectado y evitar moverlo bruscamente (Colprensa)

Lo qué deber saber antes de actuar

Compruebe que puede acercarse y llame al 123. Revise el tráfico, la presencia de fuego o cables eléctricos. Informe lo ocurrido y siga las indicaciones. Si el herido está despierto y respira normalmente, no lo siente ni lo ponga a caminar. Puede tener lesiones que no se ven. Déjele el casco puesto si respira con normalidad. Quitárselo para que esté cómodo puede moverle el cuello y empeorar una lesión. Avise a las autoridades si no responde o su respiración cambia. Si el casco impide atenderlo para que pueda respirar o recibir reanimación, podría ser necesario retirarlo siguiendo la orientación telefónica del operador. Espere indicaciones antes de darle agua, comida o medicamentos. Aunque pida algo para la sed o el dolor, usted desconoce la gravedad de sus lesiones y si puede comer sin dificultad. Tenga en cuenta que la persona podría necesitar procedimientos con anestesia al llegar al hospital. Mantenga quieto el brazo o la pierna lesionados. No tire de una extremidad ni intente acomodarla porque se ve torcida: “Esos movimientos pueden aumentar el daño en huesos, músculos, vasos sanguíneos y nervios si no los hace un especialista”. Pida orientación sobre el traslado. Si el herido está confundido luego del accidente, tiene dificultad para respirar, sangra mucho o presenta lesiones importantes, necesita atención urgente: “Trasladarlo sin personal capacitado ni equipos apropiados puede agravar sus lesiones y retrasar intervenciones vitales”.

Las autoridades recuerdan a los conductores la importancia de movilizarse con precaución para evitar choques (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acelerar la llegada de la ambulancia, la persona que lo está asistiendo debe comunicar la dirección exacta, el sentido de la vía, el número de personas afectadas y si alguien quedó atrapado. También es relevante informar si responden al hablarles, si mantienen una respiración normal o si tienen sangrado abundante. El uso del altavoz permite seguir las indicaciones mientras se presta apoyo.

Cuando haya una hemorragia externa importante, se debe aplicar presión firme sobre la herida con una gasa o tela limpia y, si están disponibles, utilizar guantes quirúrgicos. Los objetos incrustados no deben retirarse ni presionarse directamente.

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La FUCS aconseja permanecer cerca de la víctima, hablarle para tranquilizarla si está consciente y reportar a las autoridades cualquier cambio en su respiración, respuesta o sangrado hasta que el personal médico asuma la atención.