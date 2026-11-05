Colombia

Uno de cada dos muertos por accidentes viales en Bogotá viaja en moto: así puede auxiliar a un herido sin agravar sus lesiones

Recuerde que se deben evitar maniobras improvisadas al atender a lesionados tras choques, pues movilizarlos sin evaluación médica puede agravar daños en la columna, pelvis o extremidades

En accidente en Bogotá murió un motociclista que chocó su moto contra una tractomula - Foto: Colprensa.
Un informe universitario advierte sobre los riesgos de retirar el casco, enderezar extremidades o trasladar sin equipos a personas afectadas en un accidente (Colprensa)
Guardar

En Bogotá, los motociclistas concentraron el 49% de las muertes por siniestros viales registradas hasta el 31 de agosto de 2026. Ante ese panorama, la Universidad FUCS difundió recomendaciones para asistir a una persona lesionada tras una caída o un choque sin empeorar posibles fracturas o daños en la columna.

Las cifras de la Secretaría Distrital de Movilidad indican que, entre enero y septiembre, las muertes en las vías de la capital aumentaron cerca de 25%. Las personas de 18 a 30 años figuran entre los grupos más expuestos y quienes se movilizan en moto continúan como las principales víctimas fatales.

PUBLICIDAD

El programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria de la institución educativa advirtió que levantar a un herido de inmediato, sentarlo o intentar hacerlo caminar puede agravar lesiones que todavía no son visibles. El riesgo incluye afectaciones en la pelvis, las piernas o la columna vertebral.

Mover a la persona sin necesidad puede aumentar su dolor, en otras palabras, por ir a más usted puede agravar su situación”, explicó Rudy Liliana Garcia Betancourt, coordinadora académica del programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria de la Universidad FUCS.

La familia sufrió un accidente y todos fallecieron en el lugar de los hechos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Los motociclistas son las principales víctimas mortales en las vías de Bogotá (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se debe mover al herido salvo que enfrente un peligro inmediato

La primera medida es verificar que el lugar sea seguro antes de acercarse. Si el motociclista está consciente y respira normalmente, las guías de primeros auxilios de la American Heart Association y la American Red Cross aconsejan evitar cualquier movimiento innecesario. La excepción ocurre cuando permanecer en el sitio supone una amenaza directa para su vida.

PUBLICIDAD

En cambio, si la persona está inconsciente y no respira con normalidad, incluso si presenta jadeos aislados, se debe avisar al operador e iniciar reanimación cardiopulmonar (RCP). La maniobra consiste en ubicarla boca arriba sobre una superficie firme, poner ambas manos en el centro del pecho y hacer compresiones fuertes y rápidas, a un ritmo de 100 a 120 por minuto, hasta que llegue la ayuda o recupere señales de vida.

El informe recomienda no retirar el casco solo para darle comodidad al motociclista. Moverlo puede afectar el cuello y agravar una posible lesión cervical.

En caso de que el casco impida que respire o que reciba RCP, su retiro debe hacerse con la orientación telefónica de los servicios de emergencia.

Trágico accidente en moto. Foto: Colprensa
Hay que verificar el estado del afectado y evitar moverlo bruscamente (Colprensa)

Lo qué deber saber antes de actuar

  1. Compruebe que puede acercarse y llame al 123. Revise el tráfico, la presencia de fuego o cables eléctricos. Informe lo ocurrido y siga las indicaciones. Si el herido está despierto y respira normalmente, no lo siente ni lo ponga a caminar. Puede tener lesiones que no se ven.
  2. Déjele el casco puesto si respira con normalidad. Quitárselo para que esté cómodo puede moverle el cuello y empeorar una lesión. Avise a las autoridades si no responde o su respiración cambia. Si el casco impide atenderlo para que pueda respirar o recibir reanimación, podría ser necesario retirarlo siguiendo la orientación telefónica del operador.
  3. Espere indicaciones antes de darle agua, comida o medicamentos. Aunque pida algo para la sed o el dolor, usted desconoce la gravedad de sus lesiones y si puede comer sin dificultad. Tenga en cuenta que la persona podría necesitar procedimientos con anestesia al llegar al hospital.
  4. Mantenga quieto el brazo o la pierna lesionados. No tire de una extremidad ni intente acomodarla porque se ve torcida: “Esos movimientos pueden aumentar el daño en huesos, músculos, vasos sanguíneos y nervios si no los hace un especialista”.
  5. Pida orientación sobre el traslado. Si el herido está confundido luego del accidente, tiene dificultad para respirar, sangra mucho o presenta lesiones importantes, necesita atención urgente: “Trasladarlo sin personal capacitado ni equipos apropiados puede agravar sus lesiones y retrasar intervenciones vitales”.
accidente, moto, casco de moto, ciudad, día, emergencia, ayuda. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades recuerdan a los conductores la importancia de movilizarse con precaución para evitar choques (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acelerar la llegada de la ambulancia, la persona que lo está asistiendo debe comunicar la dirección exacta, el sentido de la vía, el número de personas afectadas y si alguien quedó atrapado. También es relevante informar si responden al hablarles, si mantienen una respiración normal o si tienen sangrado abundante. El uso del altavoz permite seguir las indicaciones mientras se presta apoyo.

Cuando haya una hemorragia externa importante, se debe aplicar presión firme sobre la herida con una gasa o tela limpia y, si están disponibles, utilizar guantes quirúrgicos. Los objetos incrustados no deben retirarse ni presionarse directamente.

La FUCS aconseja permanecer cerca de la víctima, hablarle para tranquilizarla si está consciente y reportar a las autoridades cualquier cambio en su respiración, respuesta o sangrado hasta que el personal médico asuma la atención.

Temas Relacionados

AccidentesMotociclistasAccidente de tránsitoBogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La fuerza pública retiró más de 818.000 galones de combustible de las redes ilegales: $2.783 millones recuperados en 30 días

La ofensiva desarrollada por la Fuerza de Tarea Conjunta Urano dejó en su primer mes 57 capturados, 67 conexiones clandestinas inutilizadas, el decomiso de armas y vehículos, entre otros elementos usados en esta actividad

La fuerza pública retiró más de 818.000 galones de combustible de las redes ilegales: $2.783 millones recuperados en 30 días

Amplían un mes el plan piloto de la calle 13 tras reducir 53,7% el tiempo de ingreso a Bogotá: así continuará la medida

La intervención, aplicada en las horas de mayor congestión matutina, redirige a los vehículos desde la carrera 128 por la avenida La Esperanza hasta la carrera 103 para conectar con avenida El Dorado

Amplían un mes el plan piloto de la calle 13 tras reducir 53,7% el tiempo de ingreso a Bogotá: así continuará la medida

Davivienda pidió revisar la carga tributaria de los bancos dentro de la Ley de Rescate Económico del Gobierno De la Espriella

Javier Suárez, presidente de la entidad financiera, consideró que Colombia necesita un ajuste para proteger la estabilidad macroeconómica. Aunque manifestó su disposición a contribuir a ese esfuerzo, advirtió que el sector bancario enfrenta un tratamiento fiscal diferente al de otras actividades económicas

Davivienda pidió revisar la carga tributaria de los bancos dentro de la Ley de Rescate Económico del Gobierno De la Espriella

El abogado de Gustavo Petro pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara que investigue las denuncias de Deicy Jiménez sobre ‘sexocontratos’

En jurista Alejandro Carranza pidió que la primera acción que se adelante en la investigación sea una declaración jurada de la denunciante

El abogado de Gustavo Petro pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara que investigue las denuncias de Deicy Jiménez sobre ‘sexocontratos’

Gobierno De la Espriella impugnó fallo que le ordenó regresar 30 piezas al Museo Nacional: esta es la razón detrás del recurso

La disputa judicial surgió después de que varias tutelas cuestionaran la decisión presidencial de retirar elementos relacionados con el conflicto armado, el Acuerdo de Paz y las luchas sociales en las exposiciones

Gobierno De la Espriella impugnó fallo que le ordenó regresar 30 piezas al Museo Nacional: esta es la razón detrás del recurso
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Shakira figura entre las nominadas para ingresar al Salón de la Fama de los Compositores en 2027

Shakira figura entre las nominadas para ingresar al Salón de la Fama de los Compositores en 2027

Poncho Zuleta reveló cuánto tiempo estará alejado de los escenarios mientras su hijo Kbeto evoluciona en una UCI de Barranquilla tras accidentarse

Luisa Castro defendió a Westcol de los señalamientos tras la muerte de Komanche: “Están atacando y señalando a mi novio”

Chris Carpentier, exjurado de ‘MasterChef Colombia’, reveló que sufrió dos infartos: “La vida te da una segunda oportunidad”

Natalia Segura alertó por el intenso dolor que padece a pesar de haberse sometido a una operación: “La estoy pasando mal”

Deportes

Maluma se refirió a las críticas por su amor al Atlético Nacional: “Eso es la gente del Medellín, pero yo no lo puedo negar”

Maluma se refirió a las críticas por su amor al Atlético Nacional: “Eso es la gente del Medellín, pero yo no lo puedo negar”

Expresidente del Deportivo Cali se mostró en contra de la campaña de donaciones para mejorar el estadio Palmaseca: “Mentirosos”

Emanuel Otálvaro rozó la gloria y se quedó con la medalla de plata en el tenis de mesa de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

María Fernanda Mena alcanzó la medalla de bronce para Colombia en el Mundial de Levantamiento de Pesas: este fue su registro

Cancelaron vuelo del equipo femenino de Futsal de Llaneros que viajó a Argentina a jugar la Copa Libertadores: este fue el recorrido que tuvieron que hacer las jugadoras