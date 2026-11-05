‘One Piece: Doble Aventura’ llegará a Colombia con dos películas inéditas para Latinoamérica

El ciclo One Piece: Doble Aventura llegará a las salas de cine de Colombia el 3 de diciembre bajo la distribución de Cineplex - crédito cortesía Cineplex

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Los amantes del anime en Colombia tendrán la oportunidad de ver en pantalla gigante dos producciones originales de One Piece, el universo creado por Eiichiro Oda, en lo que será el estreno de ambas cintas por primera vez no solo en el país, sino en Latinoamérica.

Bautizado como One Piece: Doble Aventura, reunirá en una sola función dos producciones originales que siguen las aventuras de Monkey D. Luffy, capitán del Going Merry y aspirante al título de Rey de los Piratas, y uno de los personajes más queridos de la animación nipona en la historia reciente.

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La propuesta, distribuida en Colombia por Cineplex, llegará a las salas del país el próximo 3 de diciembre y combina One Piece: Aventura en la Isla Espiral y One Piece: El Reino de Chopper en la Isla de los Animales Raros, cada una acompañada de un cortometraje adicional.

Las funciones incluyen dos cortometrajes de humor basados en partidos de fútbol y béisbol, incluído un cameo vocal del creador Eiichiro Oda - crédito Netflix

En total, el público accederá a cuatro piezas audiovisuales en una sola entrada, disponibles en versiones subtituladas y dobladas, pensadas para un público que incluye tanto a seguidores de larga data de la franquicia como a nuevas audiencias familiares.

En Aventura en la Isla Espiral, Monkey D. Luffy, capitán del Going Merry y aspirante al título de Rey de los Piratas, recibe una advertencia de los Hermanos Ladrones: los Hermanos Carta robaron su embarcación y la ocultan en la Isla Espiral. Junto a su tripulación, integrada por Zoro, Nami, Usopp y Sanji, Luffy se enfrenta a los rivales que controlan la isla para recuperar la nave.

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La segunda historia, El Reino de Chopper en la Isla de los Animales Raros, sitúa a la tripulación en la Isla Corona, un territorio donde los animales hablan y donde los habitantes nombran a Tony Tony Chopper su nuevo monarca. La paz se interrumpe cuando un grupo de cazadores humanos llega en busca de los cuernos legendarios, un tesoro capaz de otorgar un poder descomunal a quien lo consuma. Luffy y el resto de la tripulación deben enfrentar a los invasores para proteger al reino animal de la destrucción.

La película 'Aventura en la Isla Espiral narra' el enfrentamiento de la tripulación de Luffy contra los Hermanos Carta para recuperar el Going Merry, mientras que en 'El Reino de Chopper en la Isla de los Animales Raros', los piratas defienden a las criaturas de la Isla Corona frente a cazadores humanos - crédito cortesía Cineplex

Ambos largometrajes se presentan junto a sendos cortometrajes producidos originalmente por Toei Animation como piezas humorísticas y festivas, al margen del canon narrativo de la serie. La primera película incluye Soñando con ser el Rey del Fútbol, estrenado en Japón en 2002 como preludio de la segunda cinta y protagonizado por un partido final entre la tripulación de Luffy y un combinado de villanos liderado por Buggy el Payaso, con un cameo del propio Oda en la voz del comentarista “Odacchi”.

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La segunda película incluye ¡Adelante! El Rey Pirata del Béisbol, estrenado en 2004, que enfrenta a los Sombrero de Paja contra los Piratas de Arlong en un partido donde Zoro, Nico Robin y Luffy adaptan sus técnicas de combate al juego.

Un fenómeno que no deja de crecer casi tres décadas después de su creación

El manga original de One Piece superó los 600 millones de copias en circulación. La serie animada de Toei Animation acumuló más de 1.100 episodios desde su primera emisión televisiva en 1999 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

One Piece nació en 1997 como manga de Eiichiro Oda en la revista Weekly Shonen Jump y, con el correr de los años, se transformó en la historieta más vendida del mundo: superó los 600 millones de copias en circulación en marzo de este año, una marca que la puso por encima de clásicos como Superman en ventas totales de cómics. La serie sigue las aventuras de Luffy y su tripulación de piratas, los Sombrero de Paja, en busca del One Piece, el tesoro legendario que da nombre a la obra.

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La adaptación animada, producida por Toei Animation, se transmite desde 1999 y superó los 1.100 episodios. En 2026, el anime inició el llamado “Arco de Elbaf”, que continuará su emisión en 2027, mientras en el manga la trama avanza hacia nuevos giros con la transformación de Luffy en su forma “Monkey King” dentro del Gear 5.

El fenómeno también se expandió a otros formatos. Netflix produjo una serie de imagen real que ya estrenó dos temporadas y confirmó una tercera para 2027, además de un especial animado en clave Lego centrado en Usopp. Según el reporte financiero de Toei Animation para el primer semestre del año fiscal 2026-2027, la franquicia generó 13.836 millones de yenes (unos 91 millones de dólares), por encima de Dragon Ball, y se consolidó como la propiedad más rentable del estudio japonés a nivel global.

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