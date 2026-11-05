Usuarios de EPS Sanitas reportan esperas de hasta nueve horas por cambio en el dispensador de medicamentos en Bogotá: esto recomendó la empresa

Los afiliados de la EPS Sanitas afrontaron esperas de hasta nueve horas en dispensarios de Bogotá como el de Ciudad Roma - crédito @mortega2017/X

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Los usuarios de la EPS Sanitas denuncian demoras, largas filas y dificultades para recibir medicamentos desde que Colsubsidio asumió la dispensación el 1 de noviembre de 2026, en reemplazo de Cruz Verde. La transición afecta a afiliados en Bogotá y Cali, incluidos pacientes crónicos que reclaman tratamientos esenciales.

Las esperas alcanzaron hasta nueve horas en algunos dispensarios de Bogotá, según testimonios recogidos por CityTV. En Ciudad Roma, personas con turnos asignados cerca de las 9:00 a. m. seguían sin ser atendidas a las 5:00 p. m., mientras otros usuarios reportaron filas de tres, cuatro y hasta cinco horas.

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Una paciente que acudió al punto de Ciudad Roma aseguró que llevaba alrededor de 10 horas esperando pese a estar incapacitada. Otra usuaria cuestionó el ritmo de atención: “Desde las ocho de la mañana están atendiendo, en promedio, a 30 personas por minuto. Nos dicen que hay que esperar. Los funcionarios no fueron capacitados para atender el flujo de personas”, expresó al medio citado.

La situación también afectó a personas con movilidad reducida, adultos mayores y mujeres embarazadas. Un usuario relató que una mujer con contracciones necesitó atención prioritaria para recibir un medicamento y que hubo personas con bebés obligadas a esperar durante varias horas.

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Los usuarios denunciaron barreras de acceso físico y la ausencia de ascensores para la atención de adultos mayores en los puntos de entrega - crédito @mortega2017/X

En la sede de Ciudad Roma, una afiliada que acudió con su madre de 93 años señaló que la farmacia no contaba con ascensor. “Tenemos una barrera y es que no tenemos un servicio de ascensor para acceder a la farmacia”, explicó.

La paciente crónica de diabetes Cielo Biuche afirmó a Caracol Radio que llevaba más de 10 días buscando insulina. Según relató, Cruz Verde le informó que operaría hasta el día 30 y que, ante la falta del medicamento, debía tramitar nuevamente la autorización para obtenerlo con Colsubsidio.

“Directamente, uno es el perjudicado, y aparte de eso, pagando, porque yo soy cotizante. Entonces, la verdad que grave la situación para nosotros los pacientes crónicos y para las otras personas también”, manifestó Biuche.

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Usuarios de EPS Sanitas cuestionan al nuevo operador para entrega de medicamentos - crédito @don_benitez/X

Otro de los usuarios de la EPS publicó un mensaje en el que expuso su malestar por el cambio de operador: “Que daño el que hizo @sanitas_eps al cambiar del malo de Cruz Verde al pésimo de Colsubsidio. No respetan citas para reclamar. No hay sistema. No hay digiturnos y no dan abasto. Ni domicilios (pagos) hay. @Supersalud somos 3 usuarios con medicamentos vitales. Como avanzamos?”, indicó el internauta.

Los pacientes consultados por la emisora también cuestionaron la alternativa de entrega a domicilio. Algunos decidieron no usarla por temor a que los medicamentos no llegaran completos.

La EPS Sanitas informó que Colsubsidio asumió desde el 1 de noviembre la entrega de medicamentos del Plan de Beneficios en Salud, servicio que Cruz Verde prestó hasta el 31 de octubre. La entidad recomendó asistir a los puntos de dispensación únicamente en la fecha indicada en la fórmula médica para evitar aglomeraciones durante el cambio de operador.

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La aseguradora indicó que, durante los tres primeros días hábiles de operación del nuevo gestor farmacéutico en Bogotá, se registró una afluencia “inusual y atípica” de afiliados en algunas de las 29 sedes dispuestas por Colsubsidio. También recomendó aplazar la reclamación a quienes no tengan medicamentos próximos a vencerse.

Los afiliados pueden solicitar el envío a domicilio a través de la página de la entidad. Cuando un medicamento requiera autorización, recibirán un mensaje de texto con el nuevo número de trámite, que también estará disponible en la Oficina Virtual y en la aplicación de Sanitas.

Más de 473 mil personas con pendientes en el plan de choque

Colsubsidio asumió la entrega de medicamentos del Plan de Beneficios en Salud para los afiliados de la EPS Sanitas el 1 de noviembre de 2026 en reemplazo de Cruz Verde - crédito Colsubsidio

El cambio de dispensador ocurre mientras Sanitas mantiene 473.348 personas con pendientes por resolver, equivalentes al 81,02% de los 584.236 usuarios registrados en el tablero de monitoreo de su plan de choque, con corte al 20 de octubre de 2026. Solo 110.888 personas, el 18,98 %, aparecían con cierre de pendiente.

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El reporte contabilizaba 1.930.404 registros en total. De ellos, 1.393.636, correspondientes al 72,19%, seguían pendientes, mientras 536.768, el 27,81%, figuraban como cerrados.

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, cuestionó la capacidad de Sanitas para cumplir los compromisos de ese plan, que contemplaba atender cerca de 500.000 pacientes con necesidades pendientes en cuatro semanas. Para el representante de los usuarios, las cifras reflejan dificultades para garantizar medicamentos y procedimientos mediante una red suficiente de prestadores.

Silva sostuvo que Cruz Verde pasó de tener cerca de 29 puntos de dispensación en el país a una red de cinco puntos de Colsubsidio, lo que obligó a sumar a Cafam y otros gestores farmacéuticos. “El gran problema es que no tienen capacidad logística para atender el volumen de población que tiene Sanitas”, afirmó en declaraciones citadas por El Tiempo.

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El vocero agregó que Cafam y Colsubsidio también atienden a afiliados de otras entidades, entre ellas Nueva EPS. “Sanitas conocía que esta situación se iba a presentar y los problemas que venían”, señaló.