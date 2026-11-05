Colombia

Luis Fernando Velasco reaccionó a la decisión que le devolvió la libertad por el caso de corrupción en la Ungrd: “Me usaron como cortina de humo”

El exministro aseguró que continuará enfrentando el proceso judicial y que acudirá ante la Corte Suprema de Justicia para responder por los señalamientos relacionados con el direccionamiento de contratos en la entidad

El ministro del Interior se manifestó sobre la decisión del Partido Conservador. Colprensa (Archivo)
La decisión se conoció durante la tarde del jueves 5 de noviembre, después de que los magistrados estudiaran los recursos de apelación presentados por la defensa del exfuncionario y la Procuraduría General de la Nación - crédito Colprensa
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Luis Fernando Velasco reaccionó a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó su libertad inmediata en medio del proceso penal que se adelanta por su presunta participación en las irregularidades de contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El exministro del Interior se pronunció a través de su cuenta de X, donde manifestó que recibe la determinación judicial con serenidad y reiteró que buscará demostrar su inocencia durante el juicio.

En su publicación, Velasco también señaló que pretende aportar información y elementos a las autoridades para que se profundice en la investigación y se establezca quiénes fueron los responsables del desfalco a la entidad. Asimismo, hizo referencia a lo que considera una utilización de su nombre para desviar la atención sobre los hechos de corrupción que son materia de investigación.

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Demostraré mi inocencia y entregaré elementos para que la justicia profundice y encuentre a quienes de verdad se robaron la Ungrd y me usaron como cortina de humo para desviar la atención”, expresó el exfuncionario en el mensaje divulgado después de conocerse la decisión del tribunal.

La determinación fue adoptada durante la tarde del jueves 5 de noviembre, luego de que los magistrados estudiaran los recursos de apelación presentados por la defensa de Velasco y la Procuraduría General de la Nación contra la medida de aseguramiento que había ordenado su detención preventiva.

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