José Jaime Uscátegui pidió a Abelardo de la Espriella restituir condecoraciones militares al general (r) Arias Cabrales, retiradas en el Gobierno Petro

El congresista del Centro Democrático, en mensaje al ex jefe de Estado, insistió en la restitución de medallas y condecoraciones al ex alto oficial, al calificar la acción como un acto de venganza política y abuso administrativo por parte del gobierno - crédito @JJUscategui/X

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El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, que hace parte de la bancada del Centro Democrático, pidió al presidente de la República Abelardo de la Espriella revocar el Decreto 0018 de 2024, firmado por el entonces mandatario Gustavo Petro y restituir las cuatro condecoraciones militares retiradas al general (r) del Ejército Jesús Armando Arias Cabrales.

La solicitud expuesta por el congresista, hijo del general (r) Jaime Humberto Uscátegui, buscaría devolverle el derecho a portar esas distinciones al ex alto oficial, que le fueron retiradas por instrucción de Petro y del entonces ministro de Defensa Iván Velásquez y que, en su momento, causó una fuerte polémica en el espectro político.

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El representante cuestionó que Arias Cabrales, comandante de la retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, permanezca preso mientras antiguos integrantes del M-19 “gozan de libertad y participan en la vida pública”; en lo que sería una mención indirecta al expresidente Petro, que hizo parte de esta organización armada.

El general (r) Arias Cabrales, que lideró la retoma del Palacio de Justicia, fue despojado de sus distinciones, por lo que el representante José Jaime Uscátegui le pidió al presidente Abelardo de la Espriella que las restituya - crédito REUTERS - Colprensa - @jjUscategui/X

Los motivos por los que Uscátegui pidió que le reintegren las distinciones a Arias Cabrales

En su mensaje al primer mandatario, Uscátegui solicitó que la Presidencia evalúe la revocatoria del Decreto 0018 de 2024 y ordene, “conforme a derecho”, la restitución de los honores militares. Sostuvo que la medida se adoptó sin un procedimiento administrativo que garantizara el debido proceso y el derecho de contradicción.

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El congresista del Centro Democrático señaló que los reconocimientos militares no deberían quedar sometidos a disputas políticas. Y aprovechó la ocasión para calificar el retiro de las medallas al general (r) como un acto de “revanchismo político” contra quienes enfrentaron al M-19 y participaron en la recuperación del Palacio de Justicia.

La decisión que retiró a Arias Cabrales la autorización para usar las distinciones fue firmada por Néstor Iván Osuna, quien actuó como ministro de Defensa ad hoc. Según la comunicación, Petro lo designó para resolver la petición después de aceptar el impedimento presentado por el entonces titular de esa cartera, Velásquez.

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Con esta comunicación, el representante José Jaime Uscátegui pidió al presidente Abelardo de la Espriella restituir condecoraciones al general (r) del Ejército Jesús Arias Cabrales - crédito suministrada a Infobae Colombia

Así pues, Uscátegui afirmó que el general “siempre ha dado la cara ante la justicia” y que está próximo a cumplir dos décadas en prisión pese a que insiste en su inocencia y que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no le ofreció una oportunidad efectiva para presentar las pruebas que, según el congresista, respaldan la versión del exuniformado.

El contraste que, según Uscátegui, existe con antiguos integrantes del M-19; entre ellos Petro

El representante reiteró que existe una diferencia entre la situación de Arias Cabrales y la de exmiembros de este grupo. “Mientras antiguos integrantes del grupo terrorista M-19 hoy gozan de libertad y participan en la vida pública, al general que comandó la retoma del Palacio de Justicia lo mantienen privado de la libertad”, expresó Uscátegui.

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El legislador dijo que espera que De la Espriella atienda el llamado de familias de la fuerza pública y de los que, según expresó, creen en la inocencia de Arias Cabrales: que cumple su condena de 35 años de prisión en un apartamento fiscal adaptado como “pabellón único” ubicado en el Batallón de Artillería No. 13 en el norte de Bogotá.

La toma y retoma del Palacio de Justicia se llevó a cabo el 6 y 7 de noviembre de 1985 - crédito Colprensa

La decisión de retirarle las medallas que había recibido el ex alto oficial se basó en el régimen normativo militar, establecido en el Decreto 1070 de 2015. La norma citada señala que los integrantes de las Fuerzas Militares pierden el derecho a portar distinciones oficiales cuando reciben condenas judiciales por delitos dolosos.

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Condecoraciones y reconocimientos retirados al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales:

Medalla Servicios Distinguidos en Orden Público: 1985 Orden al Mérito Militar Antonio Nariño, en el grado de Gran Cruz: 1986. Orden al Mérito Naval Almirante Padilla en el grado de Gran Oficial: 1989. Cruz de la Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico en el grado de Gran Oficial: 1989.