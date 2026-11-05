Colombia

Fiscalía aceptó solicitud de Angie Rodríguez de mantener en secreto la fecha en que declarará en el búnker: adujo motivos de seguridad

La denuncia de la exdirectora del Dapre tomó más fuerza luego de las declaraciones de la excontratista Deicy Jiménez, que compartió un video en el que aparece junto a Gustavo Petro, luego de señalar que habría intercambiado favores sexuales por contratos estatales

créditos @DapreCol/X | @deicyjimenez_/IG | John Paz/Colprensa
créditos @DapreCol/X | @deicyjimenez_/IG | John Paz/Colprensa
Guardar

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, solicitó a la Fiscalía General de la Nación que mantenga reservadas las fechas de sus próximas declaraciones sobre presuntos hechos de corrupción ocurridos durante el gobierno de Gustavo Petro.

La entidad aceptó la petición, de acuerdo con lo que mencionó un informe de Caracol Radio la mañana del jueves 5 de noviembre de 2026.

PUBLICIDAD

Rodríguez argumentó que ha recibido amenazas después de hacer públicas sus denuncias sobre una presunta red de mujeres jóvenes que habría tenido influencia en decisiones administrativas, contratos y nombramientos dentro de la Casa de Nariño.

El caso tomó más fuerza luego de que la excontratista durante la administración de Gustavo Petro, Deicy Jiménez, denunció que habría recibido siete contratos en cinco entidades del Estado a cambio de favores sexuales al expresidente, situación que causó más controversia después de que la misma exfuncionaria compartió un fragmento de un video captado con su celular, y en el que aparece ella junto a Petro.

PUBLICIDAD

Las diligencias se realizarán de manera reservada, incluidas las fechas de comparecencia de la exfuncionaria.

Adicional a lo anterior, el ente investigador deberá evaluar los elementos que aporte y determinar si existe mérito para avanzar en indagaciones formales.

La exdirectora del Dapre habló de una presunta red con influencia en el Gobierno

En una entrevista con Caracol Radio, Rodríguez afirmó que durante la administración Petro habría operado una red de mujeres jóvenes con capacidad de incidir en decisiones internas.

“Había una red de mujeres que tenía poder, mucho poder, más que la directora del Dapre”, declaró la exfuncionaria.

En la versión de Rodríguez algunas personas le habrían solicitado gestionar decisiones administrativas con el supuesto aval del entonces presidente. Por esta razón ella dijo que rechazó peticiones que consideró irregulares.

La exdirectora del Fondo de Adaptación puntualizó que, además de Verónica Alcocer (exesposa de Petro y primera dama durante su mandato), otras mujeres habrían tenido incidencia en contratos y nombramientos, incluso desde cargos auxiliares.

Rodríguez mencionó viajes en aviones oficiales y presuntas omisiones en registros

La exdirectora del Dapre señaló que algunas de las mujeres a las que se refirió habrían viajado en aeronaves oficiales sin figurar, en determinados casos, dentro de los registros de las delegaciones.

Como ejemplo, mencionó un viaje a Japón en el que, según afirmó, Vanessa Cortés habría abordado el avión presidencial sin hacer parte de la comitiva oficial.

Para esto, la Fiscalía podrá requerir los manifiestos de vuelo, registros de ingreso y salida, actos administrativos, informes de seguridad y demás documentos para verificar esa versión.

El ente tendrá la misión de establecer si los hechos relatados por Rodríguez pueden configurar conductas penales y si existen elementos para llamar a otras personas a declarar o solicitar información a entidades estatales.

Temas Relacionados

Angie RodríguezFiscalíaReserva en fecha de comparecenciaMotivos de seguridadSexo contratosDeicy JiménezColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Él es Danilo Rojas, el nuevo presidente de la JEP que se posesionó en medio de presiones presupuestales y políticas

El magistrado estará acompañado por Diana María Vega Laguna en la vicepresidencia durante los próximos dos años, un periodo que comenzará con un presupuesto previsto de $181.400 millones para 2027

Él es Danilo Rojas, el nuevo presidente de la JEP que se posesionó en medio de presiones presupuestales y políticas

Exesposa de Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, se refirió al video del expresidente junto a Deicy Jiménez: “Yo por ahí tengo unas foticos”

La grabación que se filtró en redes sociales la noche del miércoles 4 de noviembre de 2026 sería una de sus pruebas con las que la exfuncionaria de la administración Petro sustentaría la denuncia que hizo

Exesposa de Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, se refirió al video del expresidente junto a Deicy Jiménez: “Yo por ahí tengo unas foticos”

María Fernanda Cabal relacionó a Juan Manuel Santos con abuso y asesinato de menores por parte de las Farc y los hijos del expresidente respondieron: “No deje que la frustración la lleve a decir bobadas”

Esteban y Martín Santos, hijos del expresidente Juan Manuel Santos, reaccionaron a los señalamientos de María Fernanda Cabal sobre los crímenes de las extintas Farc contra menores reclutados

María Fernanda Cabal relacionó a Juan Manuel Santos con abuso y asesinato de menores por parte de las Farc y los hijos del expresidente respondieron: “No deje que la frustración la lleve a decir bobadas”

Cancelaron vuelo del equipo femenino de Futsal de Llaneros que viajó a Argentina a jugar la Copa Libertadores: este fue el recorrido que tuvieron que hacer las jugadoras

El conjunto del Meta competirá del 7 al 14 de noviembre en Buenos Aires, dentro del Grupo B, donde deberá terminar entre los dos primeros puestos para acceder a las semifinales

Cancelaron vuelo del equipo femenino de Futsal de Llaneros que viajó a Argentina a jugar la Copa Libertadores: este fue el recorrido que tuvieron que hacer las jugadoras

Velú & Friends llegará a Bogotá con entrada gratuita del 6 al 8 de noviembre

La feria de productos y experiencias para perros y gatos que se realizará en la Hacienda San Rafael espera más de 50.000 visitantes y compartirá espacio con el Burfest

Velú & Friends llegará a Bogotá con entrada gratuita del 6 al 8 de noviembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Luisa Castro defendió a Westcol de los señalamientos tras la muerte de Komanche: “Están atacando y señalando a mi novio”

Luisa Castro defendió a Westcol de los señalamientos tras la muerte de Komanche: “Están atacando y señalando a mi novio”

Chris Carpentier, exjurado de ‘MasterChef Colombia’, reveló que sufrió dos infartos: “La vida te da una segunda oportunidad”

Natalia Segura alertó por el intenso dolor que padece a pesar de haberse sometido a una operación: “La estoy pasando mal”

Karol G reunió a más de cuatro millones de personas en un live de TikTok para celebrar su nuevo álbum y presentó nueva canción

Feid volverá a los escenarios en 2027 con ‘The Green Star Tour’: esto se sabe de las fechas y países que visitará con su gira

Deportes

Cancelaron vuelo del equipo femenino de Futsal de Llaneros que viajó a Argentina a jugar la Copa Libertadores: este fue el recorrido que tuvieron que hacer las jugadoras

Cancelaron vuelo del equipo femenino de Futsal de Llaneros que viajó a Argentina a jugar la Copa Libertadores: este fue el recorrido que tuvieron que hacer las jugadoras

Egan Bernal, Nairo Quintana y Rigoberto Urán estuvieron en la presentación del Tour Colombia 2027: detalles de la carrera y reacciones de los protagonistas

Esta sería la sanción que le impondrían a Kevin Viveros en Brasil por el pisotón en el pecho a un rival en partido del Brasileirao

Paulo Fonseca es el nuevo técnico de Luis Javier Suárez en el Sporting Lisboa: este sería el primer partido en el que dirigiría al delantero de la selección Colombia

El mensaje de James Rodríguez y otros jugadores colombianos a Cristiano Ronaldo tras su retiro de la selección de Portugal