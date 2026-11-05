Fiscalía aceptó solicitud de Angie Rodríguez de mantener en secreto la fecha en que declarará en el búnker: adujo motivos de seguridad

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La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, solicitó a la Fiscalía General de la Nación que mantenga reservadas las fechas de sus próximas declaraciones sobre presuntos hechos de corrupción ocurridos durante el gobierno de Gustavo Petro.

La entidad aceptó la petición, de acuerdo con lo que mencionó un informe de Caracol Radio la mañana del jueves 5 de noviembre de 2026.

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Rodríguez argumentó que ha recibido amenazas después de hacer públicas sus denuncias sobre una presunta red de mujeres jóvenes que habría tenido influencia en decisiones administrativas, contratos y nombramientos dentro de la Casa de Nariño.

El caso tomó más fuerza luego de que la excontratista durante la administración de Gustavo Petro, Deicy Jiménez, denunció que habría recibido siete contratos en cinco entidades del Estado a cambio de favores sexuales al expresidente, situación que causó más controversia después de que la misma exfuncionaria compartió un fragmento de un video captado con su celular, y en el que aparece ella junto a Petro.

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Las diligencias se realizarán de manera reservada, incluidas las fechas de comparecencia de la exfuncionaria.

Adicional a lo anterior, el ente investigador deberá evaluar los elementos que aporte y determinar si existe mérito para avanzar en indagaciones formales.

La exdirectora del Dapre habló de una presunta red con influencia en el Gobierno

En una entrevista con Caracol Radio, Rodríguez afirmó que durante la administración Petro habría operado una red de mujeres jóvenes con capacidad de incidir en decisiones internas.

“Había una red de mujeres que tenía poder, mucho poder, más que la directora del Dapre”, declaró la exfuncionaria.

En la versión de Rodríguez algunas personas le habrían solicitado gestionar decisiones administrativas con el supuesto aval del entonces presidente. Por esta razón ella dijo que rechazó peticiones que consideró irregulares.

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La exdirectora del Fondo de Adaptación puntualizó que, además de Verónica Alcocer (exesposa de Petro y primera dama durante su mandato), otras mujeres habrían tenido incidencia en contratos y nombramientos, incluso desde cargos auxiliares.

Rodríguez mencionó viajes en aviones oficiales y presuntas omisiones en registros

La exdirectora del Dapre señaló que algunas de las mujeres a las que se refirió habrían viajado en aeronaves oficiales sin figurar, en determinados casos, dentro de los registros de las delegaciones.

Como ejemplo, mencionó un viaje a Japón en el que, según afirmó, Vanessa Cortés habría abordado el avión presidencial sin hacer parte de la comitiva oficial.

Para esto, la Fiscalía podrá requerir los manifiestos de vuelo, registros de ingreso y salida, actos administrativos, informes de seguridad y demás documentos para verificar esa versión.

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El ente tendrá la misión de establecer si los hechos relatados por Rodríguez pueden configurar conductas penales y si existen elementos para llamar a otras personas a declarar o solicitar información a entidades estatales.