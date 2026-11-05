Colombia

ELN confirmó el secuestro de la subteniente del Ejército María Camila Pantoja: “Se le respetarán sus derechos”

El secuestro de la uniformada es responsabilidad del frente de Guerra Oriental de la guerrilla. Un vocero del grupo armado hizo una polémica advertencia ante cualquier acción de rescate que se adelante

El grupo armado aseguró que la uniformada está en buenas condiciones - crédito @dmarcordoba/X
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Un integrante del frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó en un comunicado que el grupo armado secuestró a la subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández en Saravena, Arauca.

“El día 4 de noviembre 2026, en acción de registro y control urbano, unidades especializadas del Frente de Guerra Oriental, después de un arduo trabajo de inteligencia, se captura a la subteniente del cuerpo élite de inteligencia del Ejército Nacional de Colombia, María Camila Pantoja Hernández”, indicó el vocero de la guerrilla.

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El miembro del grupo armado no aclaró los motivos por los cuales la estructura secuestró a la uniformada y tampoco dio a conocer alguna exigencia relacionada con la retención ilegal de la ciudadana.

El ELN confirmó que secuestró a la uniformada María Camila Pantoja el 4 de noviembre de 2026 - crédito AFP y @ABDELAESPRIELLA/X
El ELN confirmó que secuestró a la uniformada María Camila Pantoja el 4 de noviembre de 2026 - crédito AFP y @ABDELAESPRIELLA/X

Sin embargo, hizo una polémica advertencia sobre eventuales acciones de rescate que puedan ejecutar las autoridades. “Nos responsabilizamos de esta operación militar y, a la vez, responsabilizamos a las Fuerzas Armadas de Colombia por cualquier intento de rescate que ponga en riesgo su vida. Tercero, saludamos a su familia”, aseveró.

El guerrillero aseguró que la víctima se encuentra en buenas condiciones y atribuyó el delito que cometió a “los riesgos de la guerra”. “Les decimos que no sientan temor, que estos son los riesgos de la guerra que a diario vive el país, que María Camila se encuentra bien y se le respetará sus derechos de acuerdo a las realidades de la guerra que vive la región”, añadió.

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Presidente repudió el secuestro de la subteniente y envió mensaje al ELN

El presidente Abelardo de la Espriella rechazó el secuestro de la uniformada a través de una publicación en su cuenta de X. En ella, aseguró que detrás del crimen estaría el Frente Domingo Laín Sáenz del ELN, información que difiere de la expuesta en el comunicado oficial de la guerrilla.

En todo caso, indicó que, según las investigaciones adelantadas hasta el momento por inteligencia militar, la subteniente fue abordada y secuestrada por dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta.

En consecuencia, ordenó a la fuerza pública desplegar todas las capacidades del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional para encontrar a la uniformada y lograr su rescate.

Abelardo de la Espriella exigió al ELN liberar a la subteniente secuestrada en Arauca - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella exigió al ELN liberar a la subteniente secuestrada en Arauca - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El jefe de Estado envió un mensaje directo al grupo armado: “¡AL ELN LE ADVIERTO: SE EQUIVOCARON DE GOBIERNO! No vamos a permitir que sigan utilizando el secuestro para intimidar a nuestra Fuerza Pública y desafiar la autoridad del Estado (...) A estos criminales les exigimos que respeten su vida e integridad y la liberen de inmediato, sin condiciones. ¡CON NUESTROS HÉROES NO SE METE NADIE!”.

Fuerzas Militares intensifican la búsqueda de la uniformada

El comandante general de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez Aparicio, se refirió también al secuestro de la uniformada. Aseguró que su retención ilegal evidencia el desprecio del ELN por la vida, la libertad y la dignidad humana y recordó que el delito que cometió implica una grave violación de los derechos fundamentales.

Confirmó entonces que las Fuerzas Militares dispusieron de capacidades especializadas del Gaula Militar, Fuerzas Especiales Urbanas, medios aéreos y labores de inteligencia, con ayuda de la Policía Nacional, con el objetivo de intensificar la búsqueda de la víctima y garantizar su rescate. Asimismo, exigió al ELN que libere de manera inmediata a la ciudadana.

Fuerzas Militares activaron Gaula y medios aéreos para buscar a subteniente secuestrada en Arauca - crédito @COMANDANTE_FFMM/X
Fuerzas Militares activaron Gaula y medios aéreos para buscar a subteniente secuestrada en Arauca - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

Nuestra prioridad es lograr el regreso sano y salvo de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, secuestrada, según la información conocida, por integrantes de esta organización narcoterrorista. A su familia le expresamos nuestra solidaridad y la certeza de que no está sola (...) No descansaremos hasta traer a nuestra oficial de regreso a casa y llevar ante la justicia a los responsables”, aseveró el comandante en una publicación en X.

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