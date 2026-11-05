Colombia

Ella es Rosa Amalia Zuluaga, la nueva embajadora de Abelardo de la Espriella ante la ONU en Ginebra: su hoja de vida fue publicada por Presidencia

La comunicadora asumió la coordinación de delegaciones nacionales frente a organismos internacionales dedicados a derechos humanos, trabajo, salud, comercio y propiedad intelectual

Dos banderas en astas de madera frente a una pared: la bandera de Colombia a la izquierda y la de las Naciones Unidas a la derecha.
La hoja de vida de la nueva representante, divulgada por la Presidencia, registra experiencia diplomática, consular y en entidades públicas y privadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Rosa Amalia Zuluaga Cano fue designada nueva embajadora de Colombia ante la Misión Permanente del país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, donde coordinará la representación nacional ante organismos multilaterales y espacios técnicos especializados.

La nueva funcionaria tendrá entre sus responsabilidades la articulación de las delegaciones colombianas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

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La representación diplomática en Ginebra participa en debates y encuentros sobre derechos humanos, asuntos laborales, salud, comercio internacional y propiedad intelectual.

(Presidencia)
Rosa Amalia Zuluaga Cano fue designada nueva embajadora de Colombia ante la Misión Permanente del país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra (Presidencia)

Desde esa sede, Zuluaga Cano deberá coordinar la presencia de Colombia en las instancias de esos organismos, según las funciones descritas para el cargo.

Su hoja de vida fue publicada en el sitio web de la Presidencia

De acuerdo con la hoja de vida publicada en el sitio web de la Presidencia, Rosa Amalia Zuluaga Cano cuenta con experiencia en el servicio diplomático y consular.

Entre 2009 y 2010 ejerció, en distintos períodos, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, embajadora adjunta y ministra plenipotenciaria. También fue vicecónsul y cónsul encargada en Boston, Estados Unidos, entre 2003 y 2006.

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Su trayectoria incluye labores en el sector público, el Congreso de la República y la Gobernación de Antioquia. En el ámbito privado, fue gerente de Televisión de Antioquia (Teleantioquia) entre 2015 y 2016, directora ejecutiva de Development Solutions y asesora en Spinnaker Venture Management.

Zuluaga Cano es profesional en Comunicación Social y Periodismo, licenciada en Filosofía y Letras y tiene una maestría en Artes Liberales.

Qué es la ONU en Ginebra y cuál es su función

Cada año, el Palacio de las Naciones recibe miles de reuniones diplomáticas, técnicas y políticas. Allí funciona la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (ONUG), una de las principales sedes de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fuera de Nueva York.

Bandera azul con el emblema blanco de la Organización de las Naciones Unidas izada en un mástil metálico ante un cielo con nubes.
La ONU es una organización internacional creada en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ONU es una organización internacional creada en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de ofrecer un espacio de diálogo entre los Estados y buscar respuestas comunes frente a conflictos, crisis humanitarias, desafíos sanitarios, pobreza, cambio climático y violaciones a los derechos humanos.

La organización cuenta con 193 Estados miembros y se rige por la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco y vigente desde el 24 de octubre de ese año. Ese documento fija principios como la igualdad soberana de los Estados, la solución pacífica de las controversias y la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

Ginebra concentra una parte central del trabajo multilateral

La sede principal de la ONU está en Nueva York, pero Ginebra ocupa un lugar destacado dentro de su estructura. La ONUG integra una de las cuatro oficinas principales de la Secretaría de las Naciones Unidas, junto con Nueva York, Nairobi y Viena.

Su sede está en el Palacio de las Naciones, un complejo ubicado en el parque Ariana, en la ciudad suiza. El edificio fue construido para la Sociedad de Naciones, organismo creado después de la Primera Guerra Mundial y considerado antecedente de la ONU.

La Sociedad de Naciones instaló su sede en el Palacio de las Naciones en 1936. Tras su disolución, en abril de 1946, transfirió sus bienes a la nueva organización internacional. La ONU estableció entonces su oficina europea en ese edificio, mientras que su sede central quedó en Nueva York.

La sede principal de la ONU está en Nueva York, pero Ginebra ocupa un lugar destacado dentro de su estructura (Denis Balibouse/REUTERS)
La sede principal de la ONU está en Nueva York, pero Ginebra ocupa un lugar destacado dentro de su estructura (Denis Balibouse/REUTERS)

Actualmente, la ONUG actúa como representación del secretario general de la ONU en Ginebra y ofrece apoyo administrativo, operativo y de conferencias a organismos, delegaciones y reuniones internacionales.

Ginebra reúne a más de 40 entidades, programas, fondos, agencias y oficinas del sistema de Naciones Unidas. Entre ellas figuran la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

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