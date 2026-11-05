Colombia

Dulce, suave, hogareño y siempre oportuno, como el amor de las abuelas: esta es la receta tradicional del típico postre de maracuyá

Con su toque ácido de la fruta tropical, esta preparación suele llevarse en el corazón más que en un recetario. Pero si te encuentras en líos, aquí te dejamos el paso a paso

La 'panna cotta' de maracuyá es un postre que fusiona sabores italianos y tropicales - crédito iStock
La 'panna cotta' de maracuyá es un postre que fusiona sabores italianos y tropicales - crédito iStock
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El maracuyá aporta un sabor ácido, tropical y refrescante que convierte cualquier postre en una preparación especial. En especial, si trae el dulce de las manos de las abuelitas que hacen que, con una buena mezcla de ingredientes cremosos como la leche condensada y la crema de leche, se llegue a uno de los postres más optados de la vida.

En Colombia, esta fruta tiene una presencia importante dentro de la cocina dulce y se utiliza en jugos, helados, salsas y postres. El maracuyá aparece entre las frutas tropicales que sorprenden por su sabor, disponibilidad y versatilidad en distintas preparaciones.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El maracuyá aporta aroma, color y un contraste ácido que equilibra cada cucharada - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Receta de postre de maracuyá

Este postre de maracuyá es una preparación fría que no es solo gelatina, y tampoco suele encasillarse unicamente como un mousse, aunque sí es cercana. Tiene una textura cremosa y suave. La técnica principal consiste en batir la crema de leche, integrarla con leche condensada y pulpa de maracuyá, y llevar la mezcla al congelador hasta que tome cuerpo.

El mousse es un postre de textura suave, cremosa y aireada. Su consistencia se logra al incorporar aire mediante crema de leche batida, claras de huevo montadas o ambas. También puede prepararse con chocolate, frutas, café, vainilla o quesos suaves, según el sabor que se quiera obtener.

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Una de sus características principales es que debe sentirse ligero en la boca, aunque sus ingredientes aporten una textura cremosa. Por lo general, se sirve frío y necesita refrigeración para adquirir firmeza. Puede presentarse en copas, moldes o como relleno de tortas, y suele decorarse con frutas, ralladura de chocolate, semillas o salsas.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 20 minutos.
  • Tiempo de congelación: 6 horas como mínimo.
  • Tiempo total: 6 horas y 20 minutos.

Para obtener una textura más firme y fácil de servir, se recomienda dejarlo en el congelador durante toda la noche.

Ingredientes

  1. 400 g de crema de leche, bien fría.
  2. 1 lata de leche condensada, de aproximadamente 397 g.
  3. 6 maracuyás frescos o 200 ml de pulpa de maracuyá.
  4. 1 cucharada de jugo de limón.
  5. 1 pizca de sal.
Torta de mousse de limón y maracuyá en plato, con rodajas de limón, merengues, flores y fruta de la pasión. Una porción es servida. Hay dos tazas de té.
Una receta fácil que combina la suavidad de la crema de leche con la dulzura de la leche condensada - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo hacer postre de maracuyá, paso a paso

  1. Lave los maracuyás y córtelos por la mitad.
  2. Retire la pulpa con una cuchara. Pase una parte por un colador de malla fina y presione con el dorso de una cuchara para extraer el jugo.
  3. Reserve un poco de pulpa con semillas. Esta se puede utilizar para decorar el postre al final.
  4. Vierta la crema de leche en un recipiente amplio. El recipiente y la crema deben estar muy fríos para facilitar el batido.
  5. Bata la crema hasta conseguir picos suaves. Evite batirla en exceso para que no se corte.
  6. En otro recipiente, mezcle la leche condensada con el jugo de maracuyá colado, el jugo de limón y la pizca de sal.
  7. Incorpore la mezcla de leche condensada a la crema batida. Use movimientos envolventes, de abajo hacia arriba, para conservar el aire y mantener la preparación liviana.
  8. Añada parte de la pulpa con semillas. Mezcle apenas para distribuirla y crear un contraste de textura.
  9. Pase la preparación a una budinera, refractaria o recipiente apto para congelador.
  10. Cubra la superficie con papel film en contacto directo con la mezcla. Este paso ayuda a evitar la formación de cristales de hielo.
  11. Lleve el postre al congelador durante mínimo 6 horas. Lo ideal es dejarlo allí toda la noche.
  12. Retire el recipiente del congelador 5 minutos antes de servir. Decore con pulpa de maracuyá y porcione con una cuchara.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Hay personas que usan gelatina sin sabor para dar consistencia al postre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 280 kcal.
  • Grasas: 18 g.
  • Carbohidratos: 26 g.
  • Proteínas: 4 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El postre se conserva en el congelador hasta por 15 días, siempre que permanezca bien tapado con papel film o dentro de un recipiente hermético.

Evite descongelarlo por completo y volverlo a congelar. Para servirlo, retírelo solo durante 5 minutos y regrese el sobrante al congelador.

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