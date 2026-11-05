Colombia

Viajar por carretera en Colombia puede exigir hasta $2 millones extra para cubrir imprevistos, según estudio: estas son algunas soluciones

A prácticamente un mes de la temporada de vacaciones escolares, las familias ya alistan el presupuesto para costearse un paseo por las vías del país, pero hay que incluir el costo de eventuales imprevistos que no están incluidos en el Soat

Hombre empuja un coche plateado en el arcén de una carretera colombiana con dos señales de advertencia, un cono y un camión amarillo al fondo, al atardecer.
Los conductores deben verificar los límites de su póliza para servicios como grúa, traslado de ocupantes, alojamiento y transporte alternativo dee tráfico y con otros vehículos circulando - crédtio Imagen Ilustrativa Infobae
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Un viaje por carretera en Colombia puede requerir hasta $2 millones adicionales para atender imprevistos cuando dura más de cinco días o incluye trayectos hacia zonas remotas.

A esta conclusión llegó un análisis presupuestal que incluyó una revisión de costos de situaciones que pueden sacar de las casillas a los conductores y viajeros del país por averías mecánicas, accidentes de tránsito, el uso de grúas, el transporte alternativo, así como posibles noches adicionales de alojamiento pueden elevar el costo de las vacaciones cuando no todo sale como se planeó.

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Por ende, el monto necesario depende de la duración del recorrido, el vehículo, el número de pasajeros y las condiciones de la ruta, de acuerdo con la información que la compañía de seguros Quálitas Colombia suministró a Infobae Colombia.

En detalle, para un automóvil particular, la aseguradora recomendó reservar entre $200.000 y $500.000 para viajes de ida y vuelta en un solo día. En desplazamientos nacionales de entre dos y cuatro días, el fondo sugerido se ubica entre $500.000 y un millón de pesos.

Pero para recorridos de cinco días o más, la previsión parte de $1 millón y puede superar los $2 millones, si suceden los escenarios mencionados.

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No obstante, desde la aseguradora se aclaró que las cifras son una guía para organizar el presupuesto familiar y no corresponden a “tarifas oficiales ni promedios estadísticos”, indicó la compañía. También se advirtió que el dinero podría no ser suficiente en caso de una reparación mayor o de un siniestro de gravedad.

Con una inversión de $1,9 billones, la carretera entre Medellín y Colombia acortará los tiempos de viaje de los colombianos - crédito ANI
Un fondo de contingencia puede ayudar a cubrir gastos por grúa, transporte alternativo, alojamiento y reparaciones durante un viaje por carretera - crédito ANI

Una emergencia durante el trayecto puede sumar gastos distintos al arreglo del vehículo. Entre ellos figuran el servicio de grúa, los traslados de los ocupantes, la alimentación, el hospedaje y la pérdida de reservas pagadas con anticipación.

Por esa razón, la recomendación es revisar, antes de viajar, si el seguro contratado incluye asistencia en carretera, traslado de pasajeros, alojamiento o recursos para continuar el recorrido.

La compañía recordó que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) cubre la atención de las víctimas de un accidente, dentro de los límites y las condiciones previstas por la ley, pero no ampara los daños materiales de los vehículos involucrados.

Una póliza voluntaria puede incluir responsabilidad civil extracontractual para responder por daños materiales o lesiones causadas a terceros. La protección sobre daños propios del automotor, sin embargo, depende de las condiciones particulares de cada contrato, incluidos deducibles, exclusiones y límites económicos.

“Tener una póliza no significa que cualquier emergencia esté cubierta”, advirtió Quálitas. La empresa recomendó verificar el alcance del servicio de grúa, las distancias cubiertas, los topes de cada beneficio y los requisitos para solicitar transporte alternativo u hospedaje.

Peajes más costosos del país, conozca en cuánto quedaría su precio con el ajuste del 2024 - crédito www.invias.gov.co
El SOAT cubre la atención de víctimas de accidentes de tránsito, pero no los daños materiales de los vehículos involucrados - crédito www.invias.gov.co

Tips para evitar sobrecostos en casos de imprevistos: revisar el vehículo antes de salir

El mantenimiento preventivo aparece como otro factor para evitar que un problema mecánico se convierta en un gasto mayor. La revisión de frenos, llantas, batería, aceite y refrigerante puede permitir detectar fallas antes de iniciar el viaje.

La compañía aconsejó detener el vehículo en un lugar seguro y solicitar asistencia si se presentan señales como sobrecalentamiento, humo, pérdida considerable de líquidos o fallas en el sistema de frenos.

Revisar frenos, llantas, batería, aceite y refrigerante antes de salir puede reducir el riesgo de averías durante el trayecto - crédito Intecsa-Inarsa
Revisar frenos, llantas, batería, aceite y refrigerante antes de salir puede reducir el riesgo de averías durante el trayecto - crédito Intecsa-Inarsa

La planeación financiera debe combinar mantenimiento preventivo, ahorro para contingencias y conocimiento de las coberturas contratadas”, concluyó la aseguradora.

Cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) indican que, en Colombia, se registran más de 60.000 casos de asistencias viales al año.

Por ejemplo, en 2024, desde el Runt se indicó los servicios de asistencia vial en Colombia registraron 33.584 casos relacionados con problemas en los neumáticos, 28.824 por fallas mecánicas, 13.918 por problemas de seguridad y 10.837 por falta de combustible.

Además, se reportaron 3.514 traslados a talleres, 2.826 servicios de grúa, 2.616 accidentes y 1.557 atenciones de ambulancia, según los registros publicados en un balance de asistencia en carretera.

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