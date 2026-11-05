Niña indígena habría muerto tras posible ataque de un felino silvestre en Nuevo Belén de Bajirá: Codechocó investiga

El caso ocurrió en una comunidad indígena rural de Nuevo Belén de Bajirá, donde la autoridad ambiental revisa rastros y espera el dictamen forense (elboom / X)

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Una niña indígena de ocho años fue encontrada sin vida en el resguardo Uradá Jiguamiandó, en jurisdicción de Nuevo Belén de Bajirá, Chocó, luego de haber desaparecido durante varias horas. Las autoridades investigan si la menor murió tras el ataque de un felino silvestre, una hipótesis que aún deberá ser confirmada por los análisis de Medicina Legal.

La víctima pertenecía a la comunidad indígena del resguardo, ubicado en una zona rural del municipio chocoano, cerca de los límites con Antioquia. Integrantes de la población salieron a buscarla después de que perdieron contacto con ella y encontraron su cuerpo con lesiones graves.

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El caso despertó preocupación entre los habitantes de la zona y activó una verificación de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), que desplazó a un grupo de profesionales para recopilar información en el lugar.

La menor fue hallada luego de varias horas de búsqueda

El hallazgo ocurrió en el resguardo indígena Uradá Jiguamiandó, localizado a cerca de una hora del casco urbano de Nuevo Belén de Bajirá, aguas arriba por la zona rural del municipio.

La comunidad del resguardo Uradá Jiguamiandó en Chocó halló sin vida a una niña indígena de ocho años. (Imagen Ilustrativa Infoabe)

Según la información entregada por autoridades locales, la niña había desaparecido de la comunidad y fue buscada por sus familiares y otros integrantes del resguardo. Horas después, la encontraron sin vida con heridas en distintas partes del cuerpo y sin uno de sus brazos.

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Leopoldino Perea, alcalde de Nuevo Belén de Bajirá, explicó que no hubo testigos del hecho, por lo que la principal hipótesis continúa bajo verificación. “Uno no lo vio, creo que nadie. La niña se perdió”, afirmó el mandatario local.

Perea señaló que las características de las lesiones llevaron a contemplar la posible participación de un animal silvestre. No obstante, pidió prudencia frente a las versiones que atribuyen de manera directa el hecho a un jaguar. “No puedo decir que fue un jaguar lo que le dio muerte a la niña”, precisó.

El cuerpo fue trasladado a la morgue municipal. Las autoridades adelantan gestiones para llevarlo por vía aérea a Medellín, donde Medicina Legal practicará los exámenes requeridos para determinar las causas de la muerte.

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Medicina Legal deberá establecer si las lesiones fueron provocadas por un animal

Medicina Legal en Medellín practicará los análisis forenses para determinar si las lesiones correspondieron al ataque de un animal. (Colprensa/Catalina Olaya)

La posibilidad de que un felino silvestre haya atacado a la menor no cuenta todavía con una confirmación oficial. Los estudios forenses deberán establecer si las heridas fueron causadas por un animal y, en caso de que esa hipótesis se confirme, identificar la especie involucrada.

Codechocó informó que el dictamen de Medicina Legal será determinante para esclarecer el caso. La entidad ambiental indicó que sus competencias se concentran en verificar las circunstancias relacionadas con la posible presencia de fauna silvestre en el sector.

Germán Córdoba, subdirector de Desarrollo Sostenible de la corporación, informó que un equipo técnico trabaja en coordinación con la Alcaldía de Nuevo Belén de Bajirá y otras instituciones. “En estos momentos nuestro equipo técnico en campo está en articulación con la alcaldía municipal y otras instituciones para la verificación de los hechos”, manifestó.

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El funcionario añadió que la entidad espera los resultados forenses antes de establecer conclusiones. “Estamos a la espera de los resultados de Medicina Legal que puedan confirmar qué fue lo que realmente sucedió”, señaló.

La corporación precisó que, antes de este caso, no había recibido reportes oficiales de la comunidad sobre avistamientos de felinos silvestres en el área donde ocurrió el hallazgo. Tampoco tenía antecedentes de ataques de grandes felinos contra personas en ese sector del departamento.

Codechocó verificará rastros y posibles avistamientos de felinos en la zona

La corporación Codechocó envió un equipo técnico al territorio rural para recopilar testimonios e inspeccionar huellas de fauna silvestre. (Codechocó)

En un comunicado, la autoridad ambiental anunció que envió profesionales al resguardo para realizar una inspección en campo, recopilar testimonios y buscar elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

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La visita busca identificar posibles rastros, huellas u otras señales de fauna silvestre, aunque la entidad recalcó que esa revisión no reemplaza los análisis médicos y judiciales. La determinación oficial sobre la causa del fallecimiento dependerá del dictamen de Medicina Legal, indicó Codechocó.

El organismo explicó que los incidentes conocidos en otras zonas del departamento han involucrado principalmente animales domésticos y de producción, entre ellos reses, caballos, cerdos y aves de traspatio. La corporación sostuvo que no tenía conocimiento de ataques a personas atribuidos a jaguares u otros grandes felinos en este punto del Chocó.

La zona donde ocurrió el caso hace parte de un corredor biológico para felinos silvestres. El resguardo está situado en el Bajo Atrato, un territorio ancestral de comunidades emberá eyabida próximo al municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño.

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La autoridad ambiental recordó las medidas para prevenir conflictos con jaguares

La autoridad ambiental precisó que no existían reportes oficiales de ataques de felinos silvestres contra personas en ese sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Codechocó señaló que trabaja con alcaldías, consejos comunitarios y comunidades rurales de la subregión del Darién en acciones de prevención frente a los conflictos entre personas y felinos silvestres.

La entidad formuló, junto con la Pontificia Universidad Javeriana, un Plan de Manejo del Jaguar que incluye medidas para reducir la presencia de estos animales cerca de viviendas y zonas productivas. Entre las acciones previstas figuran el uso de dispositivos de ahuyentamiento no letales, el reforzamiento de corrales nocturnos y la instalación de cercas eléctricas en predios vulnerables.

El documento también propone rutas de atención rápida ante reportes de avistamientos o ataques, así como capacitaciones para líderes comunitarios y guardias indígenas en la identificación de huellas y patrones de depredación. El objetivo es evitar que se atribuyan hechos a una especie sin pruebas y prevenir eventuales acciones de persecución contra animales silvestres.

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Codechocó expresó condolencias a la familia de la niña y a la comunidad emberá eyabida. A la vez, solicitó a las poblaciones rurales informar a las autoridades sobre cualquier avistamiento o situación que implique riesgo con felinos silvestres, mientras avanzan las investigaciones por la muerte de la menor.