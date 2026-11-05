Mamá de Epa Colombia dedicó un mensaje contra quienes, según ella, quisieron destruir a su hija: “La justicia de Dios es perfecta”

Martha Cecilia Rojas afirmó en redes sociales que la justicia divina actuará contra quienes buscaron perjudicar la empresa de su hija. (martha.c.rojas6 / Instagram)

Guardar

Martha Cecilia Rojas, madre de la empresaria Daneidy Barrera Rojas ―conocida como Epa Colombia―, publicó una reflexión en la que aseguró que la justicia divina se ocupará de quienes habrían intentado afectar el proyecto empresarial de la también creadora de contenido, hoy privada de la libertad.

La madre de Daneidy volvió a pronunciarse sobre la situación de su hija con un mensaje que despertó reacciones entre sus seguidores. Afirmó que la justicia de Dios se encargará de “todo el mal hecho” contra la empresaria, en alusión a personas que, según su percepción, habrían buscado destruir el negocio que construyó durante los últimos años.

PUBLICIDAD

La publicación apareció en las historias de Instagram de Rojas, que ha mantenido una presencia activa en redes sociales desde que su hija ingresó a prisión. En esta ocasión, vinculó el proceso judicial de la influenciadora con el esfuerzo que, a su juicio, implicó consolidar una empresa de productos capilares y crear puestos de trabajo.

“Creando empresa para dar más empleo, que quisieron destruirla, pero ¿sabe? La justicia de Dios es perfecta y esa es la que se encargará de todo el mal hecho”, escribió la madre de la empresaria.

La madre de Daneidy Barrera destacó la generación de empleo vinculada al negocio de productos capilares de la influenciadora. (martha.c.rojas6 / Instagram)

La frase estuvo acompañada por otro mensaje que dejó abierta la interpretación sobre sus destinatarios: “Ya sabe a quién les caerá. Dios los continúe bendiciendo”.

PUBLICIDAD

Aunque las palabras de la familiar generaron comentarios entre usuarios de redes sociales, no hubo nombres ni referencias directas a una persona, entidad o autoridad. Rojas tampoco explicó qué hechos concretos la llevaron a afirmar que alguien intentó perjudicar el emprendimiento de su hija.

El eje de su publicación fue la defensa de la trayectoria empresarial de Epa Colombia. La mujer sostuvo que la compañía de su hija surgió con el objetivo de ofrecer oportunidades laborales y cuestionó, sin precisar responsables, los obstáculos que habrían rodeado ese proceso.

La reflexión también dejó ver el respaldo que la familia mantiene hacia la creadora de contenido mientras cumple su condena. Desde que se conoció su privación de la libertad, sus familiares han utilizado las redes para pedir medidas que permitan modificar sus condiciones de reclusión y para recordar el crecimiento de su marca.

PUBLICIDAD

El mensaje de Rojas se apartó de los pedidos directos a las autoridades y se concentró en una expresión de fe. La madre de la empresaria planteó que la respuesta frente a las situaciones que considera injustas llegará a través de la justicia divina.

La madre de la empresaria ya había cuestionado su traslado a Ibagué

Rojas rechazó con anterioridad el traslado de su hija desde Bogotá hacia el centro penitenciario La Picaleña de Ibagué. (martha.c.rojas6 / Instagram)

No es la primera vez que Martha Rojas se refiere públicamente al caso. Uno de sus pronunciamientos anteriores ocurrió después del traslado de su hija desde la Escuela de Carabineros, en Bogotá, hasta el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, La Picaleña.

En aquella oportunidad, Rojas rechazó la reubicación y compartió una oración en la que pidió la pronta libertad de Daneidy Barrera. También solicitó misericordia para su hija y aseguró que llevaba 19 meses privada de la libertad.

PUBLICIDAD

La familia ha insistido en que la empresaria cuenta con un entorno laboral y familiar al que podría regresar. Además, ha destacado que su actividad comercial permitió la contratación de trabajadores y la consolidación de una marca que ganó visibilidad a partir de las redes sociales.

Hasta el momento, el mensaje más reciente de la madre de Epa Colombia no incluyó información sobre nuevas decisiones judiciales ni sobre eventuales solicitudes presentadas por la defensa.

Epa Colombia cumple una condena de cinco años y dos meses

Epa Colombia cumple una condena de cinco años y dos meses de prisión por daños a una estación de Transmilenio en 2019. (Captura de video de la audiencia)

Epa Colombia fue condenada por hechos relacionados con los daños ocasionados a una estación de Transmilenio durante las protestas de noviembre de 2019 en Bogotá.

De acuerdo con la información divulgada sobre el caso, la empresaria fue trasladada en agosto de 2026 a un centro penitenciario de Ibagué. Mientras permanece recluida, su defensa ha evaluado alternativas jurídicas para buscar cambios en sus condiciones de detención.

PUBLICIDAD

Entre las posibilidades que han surgido alrededor del proceso figura una eventual solicitud de prisión domiciliaria. Sin embargo, no existe una decisión oficial que confirme que Daneidy Barrera recuperará su libertad en el corto plazo.