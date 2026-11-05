Colombia

Devolución del IVA en Colombia: estas son las personas que podrían recibir el beneficio sin necesidad de factura electrónica

El Departamento para la Prosperidad Social administraría los desembolsos, que llegarían a cuentas bancarias en un máximo de 15 días o mediante giros postales para quienes no tengan productos financieros

La devolución del IVA busca compensar el impacto de este impuesto en los hogares de menores ingresos en Colombia - crédito Prosperidad Social
La devolución del IVA busca compensar el impacto de este impuesto en los hogares de menores ingresos en Colombia - crédito Prosperidad Social
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No será necesario contar con factura electrónica para acceder a la devolución del IVA para hogares de bajos ingresos que plantea el Gobierno colombiano mediante el mecanismo EfectIVA.

La propuesta, incluida en el proyecto de Ley de Rescate Económico, prevé transferencias monetarias administradas por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y comenzaría a operar el 1 de enero de 2028, con un giro anticipado previsto para diciembre de 2027.

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El esquema busca ampliar la devolución del impuesto sobre las ventas a más de 35 millones de personas. Aunque la factura electrónica con número de cédula sería una herramienta para calcular las compras y el valor del reintegro, las personas de menores recursos podrían recibir el apoyo aun cuando no cuenten con ese comprobante ni registren transacciones en los sistemas oficiales.

EfectIVA contempla pagos sin factura electrónica para los hogares más pobres

La iniciativa establece que los colombianos en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad económica recibirán devoluciones según su nivel de ingresos y el IVA pagado en sus compras. Para quienes se encuentren en condiciones de pobreza extrema y no tengan registros de consumo, el proyecto contempla un monto mínimo de devolución.

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Tercer ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA inicia el 6 de agosto - crédito Prosperidad Social
El Departamento para la Prosperidad Social administraría la entrega de los recursos del nuevo mecanismo - crédito Prosperidad Social

El viceministro Juan Sebastián Betancurt explicó que la medida incluye un mecanismo alternativo para quienes no usen factura electrónica. “Los colombianos de más bajos recursos, aun si no tienen una factura electrónica, de todas maneras, recibirán una transferencia monetaria” del DPS, señaló.

La devolución llegaría directamente a la cuenta bancaria de cada beneficiario, con pagos en un plazo máximo de 15 días. Quienes no tengan cuenta podrán recibir los recursos a través de giro postal, efectivo u otras modalidades que defina la entidad encargada.

Además, el sistema permitiría consultar el monto acumulado de devolución. El DPS administraría el mecanismo y coordinaría la entrega de los recursos, mientras el Gobierno nacional deberá definir y reglamentar el instrumento de focalización de los beneficiarios.

El proyecto propone devoluciones entre el 30% y el 100% del impuesto

Según la propuesta, 19 millones de colombianos de bajos recursos recibirían la devolución total del IVA. Otros 16,3 millones de personas con ingresos superiores accederían a reintegros parciales, con un tope de hasta el 50% de lo que hayan pagado por ese impuesto.

710.000 beneficiarios recibirán transferencias monetarias por 324.897 millones de pesos - crédito Prosperidad Social
Los pagos podrían llegar a cuentas bancarias o mediante giros postales para quienes no tengan productos financieros - crédito Prosperidad Social

Los porcentajes previstos son de 100%, 50%, 40% o 30%, de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de cada persona. El uso de la factura electrónica vinculada a la cédula permitiría identificar el IVA pagado y calcular el valor correspondiente cuando exista información de las compras.

El Gobierno proyecta una devolución promedio de $213.000 mensuales por hogar, que podría alcanzar un máximo de $288.000 según las condiciones del beneficio. Como referencia, la información entregada sobre la propuesta estima que los hogares más pobres pagan alrededor de $ 138.000 al mes por IVA.

La devolución del IVA vigente no requiere inscripción previa

Mientras se tramita la reforma, la devolución del IVA funciona como un programa de compensación para reducir el efecto de este impuesto en los hogares con menos ingresos. El beneficio actual está dirigido a familias clasificadas en pobreza extrema o pobreza moderada a partir de la información del Sisbén IV y otros registros oficiales.

No se requiere una inscripción previa para recibir el pago vigente. La selección se realiza con las bases de datos estatales, por lo que los hogares deben mantener actualizada su información socioeconómica cuando corresponda.

Renta Ciudadana-Colombia
La propuesta plantea devoluciones de entre el 30% y el 100% del IVA pagado, según la situación socioeconómica - crédito Prosperidad Social

Actualmente, pueden ser focalizados los hogares ubicados en pobreza extrema, dentro de las categorías A01 a A05 del Sisbén IV, incluidos los listados de hogares indígenas. También abarca a familias en pobreza moderada clasificadas entre B01 y B04.

La propuesta de EfectIVA modificaría gradualmente ese modelo. La principal novedad sería el cálculo de la devolución con base en las compras registradas mediante factura electrónica, sin excluir a las personas de menores ingresos que no usen este sistema.

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