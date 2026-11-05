Colombia

El ministro de Justicia, Iván Cancino, negó similitudes entre la Ley de Sometimiento y la JEP: “Nada tiene de parecido”

El jefe de la cartera aseguró que la nueva ley es rigurosa y pone en el centro de las actuaciones a las víctimas

Iván Cancino, ministro de Justicia, aseguró que la Ley de Sometimiento tiene unas medidas excepcionales mucho más fuertes en los casos de reclutamiento - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Iván Cancino, ministro de Justicia, aseguró que la Ley de Sometimiento tiene unas medidas excepcionales mucho más fuertes en los casos de reclutamiento - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Guardar

La Ley 2640, conocida como Ley de Sometimiento, ya fue sancionada por le presidente Abelardo de la Espriella, luego de que el Congreso de la República diera su visto bueno.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, habló ante los medios de comunicación sobre algunos detalles de la nueva ley de la República y aseguró que está completamente alejada del funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

PUBLICIDAD

Su aclaración al respecto surgió por declaraciones de Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, que aseguró que, al revisar la Ley de Sometimiento que planteó el gobierno de Abelardo de la Espriella, encontró similitudes con las decisiones que toma la jurisdicción tras estudiar los hechos de violencia que se presentaron en el conflicto armado.

Entre las similitudes que halló, mencionó la reducción de ciertas sanciones por la realización de acciones de reparación en favor de las víctimas. “Y la sorpresa mía es que encontré descuentos por acciones restaurativas, y me llamó mucho la atención (...) Entonces, dicen, ¿es para satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas? ¿Y cuál es la diferencia con la JEP?”, cuestionó Ramelli en la Cumbre Internacional de la Justicia y del Derecho en conmemoración de los 30 Años de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), llevada a cabo el 26 de octubre de 2026.

PUBLICIDAD

Leyva cuestionó que desde la JEP (en cabeza de Alejandro Ramelli Arteaga) se está reparando a las víctimas del conflicto armado - crédito Lina Gasca/Colprensa
Alejandro Ramelli Arteaga aseguró que la JEP es similiar a la Ley de Sometimiento por algunas reducciones que aplican para ciertas sanciones - crédito Lina Gasca/Colprensa

Al respecto, el jefe de la cartera aseguró que la ley no puede equipararse con el trabajo y las sanciones que impone la JEP en los distintos casos que investiga.

Yo escuché el otro día al doctor Alejandro Ramelli decir que esta ley era muy parecida y nada tiene de parecido, porque yo no he visto ninguna relación de política con los grupos que investiga la JEP. Esta ley es rigurosa, es de verdad al servicio de la ciudadanía, del pueblo”, señaló Cancino ante la prensa.

Según explicó, la nueva ley contempla medidas excepcionales mucho más fuertes para los casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras criminales. De igual manera, indicó que la normativa no permite la devolución de bienes que se vayan a decomisar, puesto que “tienen que tener también un alcance específico”.

Tienen que entregar no solo rutas, armas, sino también es obligatorio (que revelen) todos los vínculos con los diversos actores de la población, incluido temas de corrupción en la administración pública y temas de vínculos con la política, temas de vínculos con la política que esta ley sí prevé”, dijo.

De igual manera, afirmó que la Ley de Sometimiento tiene como foco de atención a las víctimas y su prioridad y la del Gobierno nacional es la protección de los menores de edad.

La niñez es una de las prioridades de este Gobierno y obviamente la niñez en el conflicto o en la operación de grupos terroristas al margen de la ley han sido víctimas. De tal manera que la víctima está en el centro de la ley de sometimiento y obviamente una protección a la niñez”, dijo el ministro.

Al igual que Cancino, el congresista y exconcejal de Bogotá Daniel Briceño se pronunció sobre las declaraciones de Alejandro Ramelli y negó que la Ley de Sometimiento tenga similitudes con la JEP.

El congresista Daniel F. Briceño aseguró que la Ley de Sometimiento no es similar a la JEP - crédito @Danielbricen/X
El congresista Daniel F. Briceño aseguró que la Ley de Sometimiento no es similar a la JEP - crédito @Danielbricen/X

En la JEP no dan cárcel, los criminales se burlan de las víctimas haciendo trabajo social, en la ley de sometimiento hay rebajas de hasta el 50% y el 30% a cabecillas pero se sigue contemplando la cárcel. Ramelli no supera el recorte que le hizo el Congreso a la jurisdicción de impunidad y por eso miente de esta forma descarada”, señaló en X.

Temas Relacionados

Ministro de JusticiaJEPLey de SometimientoAlejandro RamelliColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

El “León” tendrá una visita exigente ante el cuadro “Motilón” que se juega sus últimas cartas para clasificar a las finales de Navidad del fútbol colombiano

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Petrobras aplazó para 2031 el inicio de la producción de gas del proyecto Sirius: espera decisión de inversión en 2027

La compañía brasileña todavía debe completar consultas previas y avanzar en el licenciamiento ambiental. Mientras tanto, el Gobierno evalúa alternativas para aumentar la oferta nacional y fortalecer la infraestructura de transporte del energético

Petrobras aplazó para 2031 el inicio de la producción de gas del proyecto Sirius: espera decisión de inversión en 2027

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: se juega en el Campín, siga aquí el minuto a minuto que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II

Los Embajadores necesitan los tres puntos que los clasifiquen a las finales, mientras que los Escarlatas, ya con el cupo asegurado, apunta a terminar entre los dos primeros de la tabla

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: se juega en el Campín, siga aquí el minuto a minuto que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II

Daniela Ospina compartió el “detrás de cámaras” del evento en que David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional

La noticia y el video que circuló en redes sociales anunciando el final de la carrera del cuidapalos se proyectó durante el lanzamiento de su serie documental biográfica

Daniela Ospina compartió el “detrás de cámaras” del evento en que David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Daniela Ospina compartió el “detrás de cámaras” del evento en que David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional

Daniela Ospina compartió el “detrás de cámaras” del evento en que David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional

Mamá de Epa Colombia dedicó un mensaje contra quienes, según ella, quisieron destruir a su hija: “La justicia de Dios es perfecta”

‘One Piece: Doble Aventura’ llegará a Colombia con dos películas inéditas para Latinoamérica

Yina Calderón se despachó contra las actrices que atacaron a Isabella Ladera por hacerle una broma a su hija: “Eso sí es ejemplo”

Pautips reveló secreto detrás de los platos de ‘MasterChef Celebrity’ y sorprendió a los seguidores del concurso de cocina

Deportes

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: se juega en el Campín, siga aquí el minuto a minuto que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II

Daniela Ospina compartió el “detrás de cámaras” del evento en que David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional

Carlos Cuesta sufrió otro revés en Vasco da Gama: una cirugía acabaría su etapa en el club

‘El Pibe’ Valderrama opinó sobre el retiro de James Rodríguez y planteó quiénes podrían asumir un rol clave en la selección Colombia: “Hasta para irse fue inteligente”