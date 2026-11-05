Aprobaron en primer debate acuerdo comercial entre Colombia y los Emiratos Árabes Unidos: estos son los beneficios que tendría el país

El presidente del Senado aseguró que productos como el café y el mango tendrán un impulso comercial - crédito @honohenriquez/X

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En una sesión de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, se aprobó en primer debate el proyecto de ley de acuerdo comercial entre Colombia y los Emiratos Árabes Unidos. Así lo confirmó Honorio Henríquez, presidente del Senado y ponente de la iniciativa.

De acuerdo con el congresista, si el proyecto avanza satisfactoriamente en los demás debates y se implemente el acuerdo comercial, la población colombiana gozará de varios beneficios. Según indicó, cuando el acuerdo entre en vigor, el 85% de los productos producidos en el país tendrá acceso inmediato sin aranceles.

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Además, otro 13% tendrá desgravación gradual durante cinco años. En ese porcentaje se incluyen productos como son las galletas, los dulces, los medicamentos, productos cerámicos, las máquinas, los electrodomésticos, entre otros.

El acuerdo fue aprobado en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado - crédito @MafeCarrascal/X

“¿Qué busca este acuerdo? Eliminar las barreras arancelarias para facilitar la entrada de los productos colombianos al mercado emiratí, el aumento de las exportaciones, especialmente los productos agroindustriales, los de alimentos, las manufacturas y todos los bienes que generen valor agregado”, precisó el presidente del Senado.

De igual manera, el acuerdo tiene como objetivo atraer la inversión extranjera y promover el capital emiratí hacia Colombia en varios sectores importantes para la economía de la Nación:

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Sector de infraestructura

Sector energético

Sector turístico

Sector de tecnología

Sector de la agroindustria

Honorio Henríquez aseguró que estos puntos clave de la economía tienen un alto impacto en el crecimiento del país. Es por eso que el acuerdo aprobado en primer debate también le apunta al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y a facilitar la participación de la cadena internacional de suministro.

La propuesta de acuerdo entre Colombia y los Emiratos Árabes Unidos tiene como fin impulsar el aumento de las exportaciones, especialmente de los productos agroindustriales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Asimismo, pretende ampliar el comercio de servicios. Esto, según detalló, servirá para generar mayores oportunidades de turismo profesional y de comercio digital.

El ponente también indicó que la iniciativa plantea un foco en la sostenibilidad, con el fin de no desconocer la importancia del cuidado del medio ambiente. Además, aseguró que varios productos colombianos terminarán teniendo un importante impulso comercial en el mercado de los Emiratos Árabes Unidos.

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“La promoción de la sostenibilidad en los temas vitales como el medio ambiente, la innovación, el desarrollo económico y los productos de Colombia que podrían verse beneficiados y que serían objeto de participación en el mercado emiratí a través de esa exportación son: el café, el café verde tostado, los productos derivados del mismo, frutas, hortalizas, como el mango, el mangostino, el aguacate hass, el mango, que baje ahora aquí en Colombia en temporada de mango se pierde mucho el mango, sobre todo ahí en la costa caribe colombiana”, precisó.

El presidente del Senado indicó que los Emiratos Árabes Unidos importan aproximadamente 19.000 millones de dólares anuales en productos agropecuarios y alimentos. “Esperamos que crezca o se duplique y que Colombia sea uno de los mayores beneficiarios de ello”, dijo.

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El presidente del Senado aseguró que se debe defender la producción nacional, pero también apoyar a nuestros emprendedores, empresarios y campesinos - crédito @honohenriquez/X

En su intervención en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado, Henríquez aseguró que, aunque tiene una postura proteccionista de lo propio, tiene claro que es necesario tener la mente abierta para reconocer lo que se requiere en materia de competencia en los mercados internacionales, teniendo en cuenta las características del mundo globalizado actual.

Aseguró que ese equilibrio se logra “con el respeto y la protección de lo nuestro, con el respeto y el acatamiento de la Constitución Política y de las leyes y con el seguimiento irrestricto al apego de los acuerdos que se aprueben”.

“Bienvenido el debate de todo lo que ha significado apertura, de todo lo que ha ingresado a Colombia o no ha ingresado, de todas las ventas comerciales, de toda la producción de los tratados internacionales. Shukran por los buenos tiempos entre Colombia y Emiratos Árabes”, añadió.

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