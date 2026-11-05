Colombia

Detuvieron en Colombia a juez mexicano acusado de recibir sobornos para liberar a famoso ‘snowboarder’ olímpico canadiense vinculado al narcotráfico

La fiscalía estadounidense le atribuye a Luis Benítez Alcántara nueve cargos penales relacionados con tráfico de cocaína y metanfetamina, delincuencia organizada y asesinato. Si resulta condenado, afrontaría una pena mínima de 15 años de prisión y podría recibir cadena perpetua

Arrestaron en Colombia a Luis Benítez, el juez mexicano acusado de favorecer a un socio de Ryan Wedding - crédito @USAO_LosAngeles/X
Arrestaron en Colombia a Luis Benítez, el juez mexicano acusado de favorecer a un socio de Ryan Wedding - crédito @USAO_LosAngeles/X
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el juez mexicano Luis Benítez Alcántara fue detenido en Colombia con fines de extradición, acusado de aceptar sobornos para liberar a un ciudadano canadiense vinculado con la organización de Ryan Wedding.

La fiscalía estadounidense le atribuye nueve cargos penales relacionados con tráfico de cocaína y metanfetamina, delincuencia organizada y asesinato. Si resulta condenado, afrontaría una pena mínima de 15 años de prisión y podría recibir cadena perpetua.

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La fiscalía acusa al juez de aceptar USD 2 millones

De acuerdo con la acusación citada por Milenio, Benítez habría recibido USD 2 millones para conceder la libertad bajo fianza a Andrew Clark, ciudadano canadiense señalado como segundo al mando de Wedding.

Clark fue detenido el 8 de octubre de 2024 en Plaza Andares, en Zapopan, Jalisco, a petición de las autoridades de Estados Unidos. El proceso incluía una solicitud de extradición por acusaciones de narcotráfico y asesinato.

La fiscalía estadounidense formalizó el pedido de extradición en noviembre de 2024. Según el expediente, Clark entregó primero USD 2,75 millones a personas no identificadas y luego habría acordado el pago de USD 2 millones al juez.

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“Cerca del 24 de febrero de 2025, el mismo día que recibió el pago completo de 2 millones de dólares en sobornos, el acusado Benítez concedió una fianza a Clark y ordenó que fuera liberado”, señala la acusación.

La fiscalía estadounidense formalizó el pedido de extradición en noviembre de 2024. Según el expediente, Clark entregó primero USD 2,75 millones a personas no identificadas y luego habría acordado el pago de USD 2 millones al juez - crédito @USAO_LosAngeles/X
La fiscalía estadounidense formalizó el pedido de extradición en noviembre de 2024. Según el expediente, Clark entregó primero USD 2,75 millones a personas no identificadas y luego habría acordado el pago de USD 2 millones al juez - crédito @USAO_LosAngeles/X

Pocos días después de la resolución judicial, las autoridades mexicanas entregaron a Clark a Estados Unidos, donde enfrenta el proceso penal en su contra.

El caso está vinculado con Ryan Wedding, ex snowboarder olímpico canadiense acusado por Washington de liderar una red de tráfico de cocaína colombiana a través de México. Wedding se entregó a las autoridades estadounidenses en México en enero de 2026 y fue enviado a California, donde enfrenta dos causas penales.

Ryan Wedding, el ‘Pablo Escobar canadiense’, ofreció cinco millones por el homicidio de uno de sus socios en Colombia

El caso de Ryan Wedding, exdeportista canadiense que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno, volvió a generar atención después de su detención en México y de la divulgación de nuevos documentos relacionados con la estructura criminal que presuntamente lideraba. Las autoridades lo vincularon con una red dedicada al tráfico de cannabis y cocaína hacia Canadá, con operaciones que utilizaban distintos puntos de Estados Unidos como parte de la ruta.

Ryan Wedding, a Canadian former Olympic snowboarder accused of becoming a cocaine smuggling kingpin linked to multiple drug-related murders, is escorted by FBI agents as he arrives handcuffed at Ontario International Airport, in California, U.S., January 23, 2026, in this screengrab taken from video. FBI/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
Ryan Wedding, a Canadian former Olympic snowboarder accused of becoming a cocaine smuggling kingpin linked to multiple drug-related murders, is escorted by FBI agents as he arrives handcuffed at Ontario International Airport, in California, U.S., January 23, 2026, in this screengrab taken from video. FBI/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Un informe del medio canadiense CBC, basado en documentos del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), señaló que Wedding habría recurrido a integrantes de la Oficina de Envigado para asesinar a Jonathan Christopher Acevedo García, un ciudadano colombo-canadiense que había trabajado para él durante varios años.

Acevedo habría sido una pieza importante en el traslado de drogas hacia Norteamérica, pero en 2024 comenzó a colaborar con el FBI y entregó información sobre el funcionamiento de la organización. Según el documento, habría ofrecido la “cabeza” de su antiguo jefe a cambio de beneficios judiciales y una reducción de su condena.

Acevedo fue asesinado el 31 de enero de 2025 en un restaurante de Medellín. La investigación sostiene que Wedding pudo haber ofrecido hasta cinco millones de dólares para ordenar el crimen, debido a que consideraba que su exsocio lo había traicionado. Aunque se lo vinculó con la planificación, todavía no se confirmó públicamente el método utilizado para ejecutar el homicidio.

El operativo habría involucrado a varias personas. Entre ellas aparece Carmen Valotes Flórez, una ciudadana colombiana relacionada con la organización, que presuntamente coordinó pagos para citar a Acevedo en el establecimiento donde fue atacado.

Los tres señalados como presuntos responsables del crimen del ciudadano colombo-canadiense Jonathan Christopher Acevedo García - crédito FBI
Los tres señalados como presuntos responsables del crimen del ciudadano colombo-canadiense Jonathan Christopher Acevedo García - crédito FBI

También fue mencionado Allistair Chapman, acusado de pagar 10.000 dólares para difundir fotografías, ubicaciones y mensajes en los que se señalaba a la víctima como un “soplón” y un riesgo para el “negocio”.

Además, Wedding habría pagado más de 18.000 dólares para rastrear el teléfono de Acevedo. Parte de esa información fue publicada en un blog criminal de Norteamérica con el supuesto objetivo de desviar la investigación y atribuir el asesinato a otros grupos delictivos. El texto también relacionó el caso con la Oficina de Envigado, organización surgida tras la muerte de Pablo Escobar y vinculada durante años con el control territorial y el tráfico de drogas en Medellín.

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