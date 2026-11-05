Colombia

Déficit del Sitp absorbería el 57% de la inversión destinada al metro de Bogotá y las obras claves para la movilidad en 2027

El proyecto de presupuesto de la capital prevé más de $3,6 billones para el Fondo de Estabilización Tarifaria, que cubre la diferencia entre los costos del sistema y la tarifa pagada por los usuarios

El Fondo de Estabilización Tarifaria cubre la diferencia entre el costo de operación del Sitp y la tarifa que pagan los usuarios - crédito Secretaría de Movilidad
El Fondo de Estabilización Tarifaria cubre la diferencia entre el costo de operación del Sitp y la tarifa que pagan los usuarios - crédito Secretaría de Movilidad
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La concejala del Pacto Histórico Heidy Sánchez alertó que el proyecto de presupuesto de Bogotá para 2027 contempla más de $ 3,6 billones para cubrir el déficit del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) mediante el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET). El monto equivale al 57% de la inversión prevista para el sector Movilidad, según la cabildante, quien cuestionó que la proyección se hubiera radicado sin un estudio técnico definitivo.

El Gobierno Distrital presentó ante el Concejo de Bogotá, el 1 de noviembre, el Proyecto de Acuerdo 964 de 2026, que fija el presupuesto anual de rentas, ingresos, gastos e inversiones para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa asciende a $ 42,7 billones.

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De ese total, $33,2 billones, equivalentes al 77,9%, se destinarían a inversión; $5,7 billones, el 13,3%, a funcionamiento, y $3,8 billones, el 8,8%, al servicio de la deuda. Movilidad figura como el segundo sector con mayores recursos, con una asignación total de $6,8 billones, después de Educación, que recibiría $9,1 billones.

El FET absorbería más de la mitad de la inversión de Movilidad

La discusión planteada por Sánchez se concentra en la partida destinada al FET, mecanismo con el que el Distrito cubre la diferencia entre el costo real de operación del transporte público y la tarifa que pagan los usuarios. El fondo financia ese desbalance en sistemas como TransMilenio, el Sitp y TransMiCable.

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La Policía Metropolitana y Transmilenio activaron una alerta por una maleta abandonada en la estación Universidades - crédito Alcaldía Bogotá
TransMilenio administra el sistema integrado de transporte cuya operación recibe recursos del Fondo de Estabilización Tarifaria - crédito Alcaldía Bogotá

De acuerdo con la concejala, el presupuesto propuesto para el FET en 2027 supera los $3,6 billones. La cifra representa el 11% de toda la inversión prevista por Bogotá para el próximo año, de acuerdo con sus cálculos, y aumentaría cerca de 11% frente a los casi $ 3,3 billones contemplados para 2026.

“El presupuesto del FET para 2027 se propone en un poco más de $3,6 billones”, señaló Sánchez en una publicación en X. La cabildante sostuvo que, por su tamaño, esta partida es uno de los gastos unitarios más altos incluidos en el proyecto presentado por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

La Secretaría Distrital de Hacienda ha indicado que los recursos de inversión permitirían dar continuidad al Plan Distrital de Desarrollo, a obras de infraestructura y a programas sociales. En Movilidad, el proyecto contempla recursos para avanzar en la Primera Línea del Metro de Bogotá, las troncales alimentadoras, la troncal de la calle 13, el corredor de la carrera séptima y trabajos de reparación y mantenimiento de la malla vial.

El presupuesto de Bogotá para 2027 proyecta más de $3,6 billones para financiar el déficit del sistema de transporte público - crédito Heidy Sánchez/X
El presupuesto de Bogotá para 2027 proyecta más de $3,6 billones para financiar el déficit del sistema de transporte público - crédito Heidy Sánchez/X

Sin embargo, la concejala advirtió que la presión financiera del sistema de transporte podría reducir el margen disponible para otras iniciativas del sector. Su cuestionamiento no se dirige a la existencia del fondo, sino a la falta de una estimación oficial consolidada que respalde la cifra solicitada para 2027.

TransMilenio informó que el estudio para 2027 sigue en desarrollo

Sánchez afirmó que solicitó a TransMilenio S. A., entidad gestora del Sitp, el estudio técnico y financiero que debe respaldar las necesidades de recursos del FET. Según explicó, la empresa respondió el 3 de noviembre que ese análisis aún estaba en elaboración.

La concejala citó la respuesta de la entidad, según la cual “no se dispone de proyecciones oficiales definitivas para la vigencia 2027 relacionadas con los costos totales del Sistema, los ingresos tarifarios [ni] las necesidades de financiación del FET”. Para Sánchez, esa comunicación abre interrogantes sobre la base usada para incluir los recursos en el proyecto presupuestal dos días antes.

Los artículos 379 y 439 del Decreto 652 de 2025 establecen que TransMilenio debe divulgar un estudio técnico y financiero sobre los costos del sistema y sus necesidades de financiación. La concejala sostuvo que el documento es necesario para evaluar variables como la demanda de pasajeros, los ingresos por tarifas, los costos de operación y las fuentes de recursos.

La concejala Heidy Sánchez pidió al Distrito sustentar técnicamente la asignación prevista para el FET en 2027 - crédito Heidy Sánchez/X
La concejala Heidy Sánchez pidió al Distrito sustentar técnicamente la asignación prevista para el FET en 2027 - crédito Heidy Sánchez/X

“Una planeación financiera responsable exige que las proyecciones de costos, ingresos, demanda, fuentes de financiación y requerimientos de recursos sean analizadas de manera integral”, indicó la respuesta citada por Sánchez. La entidad también señaló que, tras concluir ese ejercicio, podrá presentar resultados oficiales y comparables para sustentar las decisiones sobre la sostenibilidad del sistema.

El debate se trasladará ahora al Concejo de Bogotá, que deberá estudiar el proyecto de presupuesto para 2027. La discusión incluirá la distribución de los $6,8 billones asignados a Movilidad y el soporte técnico de los recursos proyectados para el FET.

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