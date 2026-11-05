De la Espriella arremetió contra Petro por proyectos del Amazonas y lanzó indirecta por caso Deicy Jiménez: “Donde uno levanta siempre hay corrupción”

Abelardo de la Espriella cuestionó la gestión del gobierno de Gustavo Petro y puso bajo revisión varios proyectos que quedaron en marcha en el Amazonas (César Carrión/Presidencia de la República | Catalina Olaya/Colprensa)

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Los cuestionamientos a la administración de Gustavo Petro marcaron la visita del presidente Abelardo de la Espriella a Leticia. Durante su intervención, el mandatario puso en duda la ejecución de proyectos heredados, señaló presuntas irregularidades y anunció cambios en una de las iniciativas de conectividad previstas para el departamento.

Desde la capital del Amazonas, De la Espriella explicó que su Gobierno reemplazará el esquema de fibra óptica heredado por alternativas que aprovechen la infraestructura existente con Brasil. Además, anunció un portafolio de 14 proyectos para el departamento, con recursos superiores a los $539.000 millones.

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El presidente aseguró que la licitación de fibra óptica para los ríos Putumayo y Amazonas pasó de 683.000 millones de pesos a más de 1,14 billones en un año (Presidencia de la República/Flickr)

De la Espriella cuestionó los proyectos que dejó el Gobierno Petro

Uno de los principales blancos de sus reparos fue la licitación para instalar fibra óptica a través de los ríos Putumayo y Amazonas. El presidente aseguró que el presupuesto de la iniciativa aumentó 67% en un año, al pasar de 683.000 millones de pesos en 2025 a más de 1,14 billones en 2026.

“Por eso hemos tomado una decisión responsable. El gobierno anterior dejó en marcha una licitación para atender fibra óptica por los ríos Putumayo y Amazonas, cuyo costo pasó de 683.000 millones de pesos en 2025 a más de 1,14 billones en 2026; es decir, un 67 % más. Con incertidumbre financiera y riesgos ambientales, posibles fallas técnicas y dudas sobre si conectaría de verdad a la gente”, afirmó De la Espriella.

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El mandatario también lanzó señalamientos contra la gestión de su antecesor y expresó desconfianza frente a las iniciativas que encontró en ejecución. Sus palabras incluyeron una pulla que coincide con las denuncias de Deicy Jiménez, la joven que acusó al expresidente Gustavo Petro de presuntamente ofrecer contratos públicos a cambio de favores sexuales.

“Yo todo lo que hizo el gobierno pasado lo veo con gran sospecha, porque donde uno levanta siempre hay corrupción, siempre hay desastre y una que otra novia del anterior presidente contratada”, dijo el jefe de Estado.

La referencia se produjo en medio de la controversia por las declaraciones de Jiménez, quien el 4 de noviembre publicó en sus redes sociales un video en el que aparece junto a Petro y que presentó como respaldo de su versión sobre una supuesta relación íntima con el exmandatario. La grabación, sin embargo, no demuestra por sí sola que hubiera existido un intercambio de contratos por favores sexuales, una acusación que Petro negó.

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De la Espriella lanzó una pulla contra Gustavo Petro al cuestionar la contratación durante su Gobierno y mencionar a “una que otra novia del anterior presidente contratada” (Cristian Bayona/Colprensa | archivo Presidencia de la República/Andrea Puentes | @deicyjimenez_/IG)

De la Espriella insistió en que su administración no abandonará la conectividad del departamento. Además, explicó que modificará el proyecto dentro de la estrategia Patria Milagro y buscará alternativas técnicas que permitan aprovechar la infraestructura existente en Brasil.

“Entonces, este, que es un gobierno responsable, está anunciando que no vamos a cancelar la conectividad del Amazonas, simplemente que en la Patria Milagro cambiamos los proyectos. Porque ese proyecto en realidad nunca conectó a nadie y tiene ciertos riesgos y lo vamos a cambiar por soluciones técnicas y operativas reales aprovechando la infraestructura que ya existe con Brasil”, recalcó.

Además de este anuncio, el presidente informó que su Gobierno identificó 14 proyectos para el Amazonas, con una partida presupuestal superior a los $539.000 millones. Las iniciativas hacen parte del paquete de medidas que presentó para reducir las brechas de desigualdad del departamento frente a otras regiones del país.

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El tercer sueldo presidencial irá a dos fundaciones del Amazonas

Durante su visita a Leticia, De la Espriella anunció la donación de su tercer salario como presidente a dos fundaciones del Amazonas. El mandatario, que recibe más de $41 millones mensuales, reiteró que cumplirá su promesa de campaña de entregar su sueldo durante los cuatro años de Gobierno.

“Como presidente me pagan 41 millones y pico de pesos mensuales y yo prometí en campaña donar todos los meses durante cuatro años mi sueldo. Y el tercer sueldo lo vengo a donar a esta tierra maravillosa, a dos fundaciones”, afirmó. También explicó que su primer pago fue inferior porque asumió el cargo el 7 de agosto de 2026.

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De la Espriella anunció que donará su tercer salario como presidente a dos fundaciones que trabajan con población vulnerable en el departamento del Amazonas (Colprensa)

Una de las beneficiadas será la Fundación La Aljaba, que lleva 26 años trabajando con niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad en el Amazonas, mediante programas de atención y apoyo educativo para que puedan “tener un futuro mejor”.

Durante el encuentro, De la Espriella preguntó si los $20 millones destinados ayudarían a la organización: “Y esos 20 milloncitos ayudan en algo, ¿verdad?”. Su representante respondió que la fundación se sostiene “de lo sobrenatural de Dios” y que “lo sobrenatural de Dios son los milagros”.