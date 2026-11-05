Colombia

Correo oficial de la alcaldía de Bogotá estaría vinculado a amenazas de terrorismo contra vuelos en Europa: esto fue lo que dijo la administración

La administración distrital informó que la cuenta, adscrita a una entidad del sector salud, habría sido empleada desde el exterior en hechos vinculados con ataques terroristas, mientras la Policía asumió las pesquisas del caso

La Alcaldía de Bogotá alertó sobre el presunto uso de un correo de salud distrital en amenazas contra vuelos en Europa - crédito Alcaldía de Bogotá
La Alcaldía de Bogotá alertó sobre el presunto uso de un correo de salud distrital en amenazas contra vuelos en Europa - crédito Alcaldía de Bogotá
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La Alcaldía de Bogotá alertó sobre el posible uso de una cuenta de correo electrónico de una entidad distrital del sector salud en amenazas contra vuelos de pasajeros en Europa, un caso que ya es investigado por la Policía y que derivará en denuncias ante la Fiscalía.

Según informó la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, la alerta llegó desde el exterior en las últimas horas. El comunicado señaló que existe información sobre el posible empleo de una dirección institucional en “actividades criminales fuera del país presuntamente relacionadas con amenazas de terrorismo contra vuelos de pasajeros en Europa”.

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Tras conocer la alerta, el alcalde ordenó medidas internas para determinar si una cuenta oficial fue comprometida y establecer el origen de los mensajes.

“Ante esta información, el alcalde Galán ordenó de inmediato activar los protocolos de investigación interna y de ciberseguridad para atender la situación”, indicó la Alcaldía de Bogotá.

La administración de Carlos Fernando Galán recibió la alerta sobre actividades criminales desde el exterior en las últimas horas - crédito Alcaldía de Bogotá
La administración de Carlos Fernando Galán recibió la alerta sobre actividades criminales desde el exterior en las últimas horas - crédito Alcaldía de Bogotá

La administración distrital no precisó cuál es la entidad del sector salud vinculada a la dirección de correo bajo revisión ni entregó detalles sobre los vuelos o países europeos que habrían recibido las amenazas.

El caso ocurre después de que varias entidades públicas de la capital colombiana informaran posibles incidentes de seguridad digital. La Alcaldía advirtió que estos episodios podrían estar relacionados con el uso no autorizado de cuentas institucionales.

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“En los últimos días se han reportado varios casos de posibles ataques cibernéticos contra entidades públicas”, afirmó la administración de Bogotá.

El comunicado añadió que las autoridades no descartan que dependencias del Distrito hayan sido objeto de vulneraciones. “No se descarta que algunas entidades del Distrito hayan sido blanco de estos ataques, ni que cuentas institucionales hayan sido vulneradas o utilizadas por hackers internacionales”, sostuvo la Alcaldía.

La Policía asumió la investigación y habrá denuncias ante la Fiscalía

Correos electrónicos o mensajes SMS no deseados, sexualmente explícitos u ofensivos son las prácticas más frecuentes de Violencia digital en Colombia. Estos casos pueden ser denunciados ante la Policía Nacional - crédito Policía Nacional de Colombia
La Policía asumió la investigación para identificar a los responsables y verificar si existió una intrusión en los sistemas - crédito Policía Nacional de Colombia

La Alcaldía informó que la Policía ya asumió la investigación para identificar a los responsables, verificar la posible intrusión en los sistemas y establecer si hubo afectación a otras cuentas oficiales.

“La investigación ya está en manos de la Policía. Además, se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y las demás autoridades competentes”, concluyó el comunicado.

No es la primera vez que las entidades de la Alcaldía de Bogotá sufren este tipo de ataques

Un mapa tridimensional de las Américas con líneas luminosas azules y puntos rojos frente a la silueta de una persona encapuchada ante monitores.
Un ataque virtual afectó las cuentas en la red social X de dos entidades de la Alcaldía de Bogotá - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

En 2024 la administración distrital sufrió un ataque virtual esta semana: las cuentas en X de la Secretaría Distrital de Educación y Capital Salud fueron hackeadas en abril de ese año, respectivamente. La Policía Cibernética trabaja para determinar el origen de las intrusiones.

En el perfil de Capital Salud, la EPS del Distrito adscrita a la Secretaría Distrital de Salud, los responsables eliminaron las fotos de perfil y portada y comenzaron a publicar contenidos relacionados con un supuesto juego de cartas. La entidad informó que su equipo de seguridad informática analiza el alcance del ataque y coordina acciones con X, las autoridades y especialistas.

La cuenta de la Secretaría de Educación, con más de 206.000 seguidores, fue tomada por los ciberdelincuentes. El perfil pasó a llamarse “Starknet Foundation” y cambió su imagen; la secretaria Isabel Segovia pidió a los usuarios no confiar en sus publicaciones: “Nuestra cuenta institucional de X de la Secretaría de Educación (@Educacionbogota) fue hackeada. Por favor reportar cualquier publicación, pues no corresponde a nuestros contenidos como entidad distrital”.

Según publicó Semana, la Policía Cibernética asumió la investigación sobre ese perfil, mientras X aún no respondía a las inquietudes de la entidad. Capital Salud pidió comprensión y paciencia a sus usuarios y señaló: “Estamos comprometidos con la transparencia y les proporcionaremos actualizaciones regulares a medida que tengamos más información disponible”.

Así mismo, la EPS indicó: “nuestro equipo de seguridad informática está trabajando para identificar la naturaleza y el alcance de este ataque. Estamos colaborando estrechamente con asesores de la plataforma X, autoridades competentes y expertos en seguridad cibernética para resolver este problema lo antes posible”.

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