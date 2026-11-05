Cerraron estación de Transmilenio por el choque de dos articulados: afectaron por horas la movilidad en el sector

La colisión entre articulados obligó a modificar de forma temporal la operación del sistema de transporte (@TransMilenio / X)

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El choque entre dos buses articulados de TransMilenio en la calle 80, cerca de la estación Polo, alteró la operación del sistema y generó congestión vehicular hacia el oriente de Bogotá durante la mañana de este jueves 5 de noviembre.

El siniestro ocurrió en el sector de la calle 80 con carrera 24, aunque el primer reporte de la Secretaría de Movilidad de Bogotá ubicó la novedad en la carrera 27. La situación obligó a los vehículos troncales a abandonar temporalmente su carril exclusivo.

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La entidad informó que, debido al accidente, los buses circularon por la calzada mixta en sentido occidente-oriente. La estación Polo también suspendió de forma transitoria el servicio para los usuarios que se dirigían hacia ese punto cardinal.

A las 10:35 a. m., la Secretaría comunicó: “Por siniestro vial en la calle 80 con carrera 27, la flota troncal sale al carril mixto temporalmente en sentido occidente a oriente. La estación Polo deja de operar temporalmente en el sentido occidente a oriente”.

El siniestro provocó un represamiento vehicular hacia el oriente entre las carreras 30 y 28 (@BogotaTransito/X)

La afectación en la movilidad se extendió sobre la calle 80, donde se registró alto represamiento vehicular hacia el oriente entre la carrera 30 y la carrera 28.

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Según el reporte oficial, los articulados tuvieron que avanzar por un solo carril de la calzada mixta mientras se atendía la novedad en inmediaciones de la estación Polo.

La Secretaría precisó que se trató de un “siniestro vial entre dos buses articulados” y confirmó que la modificación operativa se aplicó para mantener en marcha los servicios troncales.

A las 11:06 a. m., la dependencia advirtió que persistían las restricciones. “La flota troncal continua saliendo al carril mixto temporalmente en sentido occidente a oriente. La estación Polo deja de operar temporalmente en el sentido occidente a oriente”, señaló.

La estación Polo suspendió sus servicios hacia el oriente durante varias horas por el impacto del choque (@TransMilenio/X)

La estación Polo recuperó su servicio y las rutas troncales volvieron a circular por su recorrido regular a las 12:10 p. m., de acuerdo con la actualización de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

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El organismo indicó que los buses cancelaron la salida hacia el carril mixto, luego de varias horas de modificaciones en la operación sobre la calle 80.

“A la hora se normaliza el servicio en la estación Polo. Rutas troncales cancelan salida al carril mixto y retoman el trazado de su operación habitual”, informó la entidad.

La estación Polo suspendió sus servicios hacia el oriente durante varias horas por el impacto del choque (@TransMilenio/x)

Conductor de Transmilenio fue víctima de un atentado en el centro de Bogotá: recibió varios disparos durante su último recorrido nocturno

El conductor de un bus articulado de TransMilenio recibió varios disparos durante el último recorrido de su jornada y logró detener el vehículo antes de que chocara contra una barrera del corredor vial en Bogotá.

El ataque ocurrió la noche del martes 3 de noviembre, cerca de las 8:00 p. m., en el deprimido de la calle 26, a la altura de la carrera 29, en la localidad de Teusaquillo.

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El trabajador conducía la ruta 1 Universidades, que parte del portal El Dorado y tiene como destino la estación Universidades, en el centro de la capital colombiana.

El bus avanzaba hacia el oriente cuando un hombre bajó de una motocicleta y disparó desde el exterior contra el conductor. El atacante habría aguardado a que el articulado saliera de la estación Centro Memoria para accionar el arma contra el vidrio panorámico.

La agresión dejó al operador herido y sin condiciones para continuar normalmente el recorrido. Aun así, pudo frenar el vehículo dentro del deprimido vial, donde otros trabajadores lo auxiliaron antes de que una ambulancia lo trasladara de urgencia a un centro asistencial.

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El articulado terminó contra una de las barreras del corredor después de que su conductor resultara lesionado. Las autoridades no divulgaron la identidad de la víctima ni confirmaron oficialmente que hubiera fallecido.

El teniente coronel Luis Pardo, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, señaló que los uniformados acudieron al sitio tras recibir una alerta de la central de comunicaciones.

“Un hombre que descendió de una motocicleta atentó con arma de fuego contra el conductor de un bus articulado de TransMilenio”, afirmó Pardo.

El oficial indicó que la víctima fue sometida a una intervención quirúrgica en un hospital cercano. Su condición médica permanecía bajo pronóstico reservado tras el procedimiento.

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“El hombre herido fue trasladado a un hospital cercano, en donde fue intervenido quirúrgicamente por los médicos y, en este momento, su estado de salud es reservado”, manifestó el teniente coronel.

El agresor escapó junto a otro hombre que lo esperaba en la motocicleta. Los investigadores buscan establecer la identidad de ambos y determinar qué motivó el ataque contra el trabajador del sistema de transporte masivo.

El hecho se registró cerca del Centro de Memoria, un sector que cuenta con cámaras de seguridad. Los registros audiovisuales son revisados para reconstruir el recorrido de los sospechosos y precisar cómo se produjo la agresión.

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La Fiscalía abrió indagaciones para esclarecer el caso, mientras la Policía Metropolitana de Bogotá avanza con las labores de identificación de los responsables.