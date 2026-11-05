Abelardo de la Espriella donó su tercer sueldo como presidente a fundaciones del Amazonas: una parte irá a niños vulnerables

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este 5 de noviembre de 2026, durante un evento de agenda oficial en Leticia, Amazonas, que destinó su tercer salario como mandatario a dos fundaciones del departamento, en cumplimiento a una promesa realizada en campaña.
De acuerdo con sus declaraciones, con más de 90 días en el Gobierno y tres pagos, el correspondiente giro de sus recursos ya tenía destinatarios. Además, agregó que su compromiso consiste en entregar su sueldo mensual durante los cuatro años de mandato.
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“Como presidente me pagan 41 millones y pico de pesos mensuales”, dijo, aunque hizo la salvedad de que el primer pago fue proporcional, o “cortado” debido a que asumió el cargo el día 7 de agosto, aunque “ya se emparejaron todos”.
La Fundación La Aljaba recibió parte del aporte anunciado
Como beneficiarios de su donación, el mandatario presentó primero a la Fundación La Aljaba, una organización que, de acuerdo con su vocera, desarrolla un programa de atención integral para niños en situación de vulnerabilidad, pobreza extrema o necesidad en el departamento.
Con 26 años de trabajo en el Amazonas ya cuenta, por ejemplo, con programas buscan facilitar el acceso de niños y jóvenes a la educación.
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Por eso, durante el intercambio, De la Espriella le preguntó a la mujer si “esos 20 millones de pesos ayudan en algo”. La vocera respondió que la fundación se sostiene con aportes que calificó como “de lo sobrenatural de Dios que son los milagros”.
El mandatario indicó que el salario sería repartido entre dos fundaciones de la región, aunque durante el fragmento difundido solo identificó a la Fundación La Aljaba.
Las donaciones de Abelardo de la Espriella
La primera entrega se conoció entre los días 11 y 12 de septiembre del año en curso en el municipio de Quimbaya, Quindío. En ese momento, De la Espriella repartió cerca de 31 millones de pesos, correspondientes a 24 días de su salario de agosto, entre el Hogar Santo Domingo Savio y el Geriátrico Consentidos de Jesús. Ambas instituciones están ubicadas en una zona afectada por el terremoto del 10 de agosto.
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La segunda donación se anunció a comienzos de octubre en Montería, Córdoba. En esa ocasión, entregó 41 millones de pesos, equivalentes al sueldo completo de septiembre, para estudiantes destacados de la ciudad y para la asociación Ámese, que acompaña a mujeres con cáncer de mama.
“Mi sueldo como Presidente no me pertenece”, escribió entonces en su cuenta de X.
El compromiso había sido planteado antes de su llegada a la Presidencia. El 26 de marzo de 2026, cuando era candidato, De la Espriella afirmó en una entrevista radial: “No voy a aceptar el sueldo”. En esa declaración, señaló que los recursos se destinarían a “una obra benéfica o a una fundación”.
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Qué otros asuntos se trataron en el Amazonas
El presidente también anunció un paquete de inversiones en transporte, energía, educación y salud, que incluye 14 proyectos por cerca de $ 539 mil millones para el Amazonas, según la información oficial.
Durante el encuentro regional, el mandatario afirmó que el Departamento Nacional de Planeación identificó las iniciativas que prevé ejecutar durante su administración.
De la Espriella indicó que una parte de los recursos llegará a Leticia para obras de infraestructura urbana y educativa. “Vamos a destinar 68 mil millones de pesos”, dijo sobre esas inversiones.
El plan también contempla $55 mil millones para el plan maestro de acueducto destinado a 20 comunidades del departamento. El presidente solicitó a la ministra de Transporte avanzar con mejoras en los aeropuertos de la región y la modernización de los puertos fluviales.
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El anuncio oficial incluyó inversiones proyectadas para los sectores de energía, salud, educación y conectividad.
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