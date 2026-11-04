Un policía fue asesinado durante un ataque sicarial en el centro de Medellín: esto es lo que se conoce

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que el uniformado cumplía labores de vigilancia al momento de los hechos (@FicoGutierrez/X)

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El patrullero Jamilton Andrés Santa Aguirre fue asesinado durante la reacción policial a un ataque sicarial que dejó dos muertos en el centro de Medellín durante la madrugada de este 4 de noviembre. El uniformado tenía 27 años y cumplía labores de vigilancia en el sector.

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó la muerte del policía y aseguró que las autoridades activaron un operativo para ubicar a los responsables del crimen, así como a la estructura delincuencial que estaría detrás de la secuencia violenta.

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El hecho comenzó hacia las 12:17 a. m., cuando hombres armados atacaron a dos personas en el centro de la ciudad. Ambas murieron. Según el mandatario local, una de las víctimas tenía varios antecedentes delictivos y el caso estaría vinculado con una disputa entre grupos criminales por el control de una zona.

Una patrulla de la Policía Nacional que estaba cerca del lugar reaccionó al ataque y persiguió a los agresores. Durante esa intervención se produjo un enfrentamiento en el que fue asesinado Santa Aguirre.

Un ataque sicarial perpetrado en la madrugada del 4 de noviembre dejó dos personas muertas en la capital antioqueña (Captura de pantalla redes sociales)

Detalles de la persecución

Fico Gutiérrez relató que el caso se inició con el homicidio de dos personas y derivó, pocos minutos después, en el ataque contra el integrante de la Policía. La patrulla salió tras los presuntos responsables cuando estos escapaban del lugar.

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“En la reacción, una patrulla que estaba en el sector sale en persecución de estas personas”, señaló el alcalde en un video publicado en X.

El mandatario local agregó que, durante la persecución, hubo un intercambio de disparos. “Hay un enfrentamiento y ahí es donde asesinan a uno de nuestros policías”, afirmó Gutiérrez.

La información inicial entregada por la Alcaldía indica que el doble homicidio estaría relacionado con una confrontación entre estructuras criminales. El alcalde sostuvo que, al parecer, los involucrados “se estaban disputando una plaza de vicio”.

Federico identificó al uniformado fallecido y dirigió un mensaje a sus allegados: “Asesinaron a uno de nuestros policías en esta madrugada en el centro de Medellín, Hamilton Andrés Santa Aguirre, de veintisiete años. Mi solidaridad con nuestro policía y con su familia”.

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Las primeras hipótesis oficiales atribuyen el ataque a una disputa de control territorial entre estructuras delincuenciales (@FicoGutierrez/X)

El alcalde Gutiérrez también indicó que siguió el caso desde las primeras horas de la madrugada. “Desde la una de la mañana he estado en contacto con el coronel Fajardo, quien es el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que me informa de los hechos”, declaró.

Después del asesinato del patrullero, las autoridades desplegaron operativos que continuaron durante toda la madrugada. Las acciones buscaron identificar a los autores materiales del ataque y establecer la red que habría participado en los hechos.

Gutiérrez informó que los primeros procedimientos dejaron elementos bajo custodia de las autoridades. “Hay motos incautadas, hay elementos incautados, hasta dar con todos los responsables”, sostuvo.

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El mandatario local aseguró que la investigación contará con la participación de la Policía, la Fiscalía y otras entidades. “Todas las capacidades de la policía están en ello. Igualmente, la articulación con Fiscalía y con otras entidades”, afirmó.

La orden, según el alcalde, no se limita a esclarecer la muerte de Santa Aguirre. “La instrucción es clara: dar no solo con los responsables del asesinato de Hamilton Andrés, sino de toda esa estructura criminal”, dijo.

Una de las víctimas del ataque inicial presentaba antecedentes delictivos según los reportes oficiales (Álvaro Tavera/Colprensa)

El funcionario insistió en que los operativos no se detendrán hasta lograr resultados. “Toda la noche se han hecho los operativos y seguirán hasta dar con todos los resultados”, expresó.

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El alcalde rechazó el crimen y expresó solidaridad con la familia del patrullero y con los integrantes de la Policía Nacional.

“Que caigan pronto estos asesinos”, escribió Federico Gutiérrez en una publicación en X, donde lamentó la muerte de Santa Aguirre.

El mandatario local advirtió que las autoridades mantendrán las acciones contra quienes participaron en el asesinato del policía y contra las estructuras que estarían detrás de los hechos violentos registrados en el centro de la capital antioqueña.