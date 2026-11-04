Dos menores y un adulto fueron arrastrados por un arroyo en medio de fuerte aguacero en Soledad, Atlántico

El abuelo de las niñas fue encontrado sin vida y una de ellas sigue desaparecida (Hashtag24/Facebook)

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En medio de las fuertes lluvias que afectaron a Barranquilla y su área metropolitana, dos niñas y su abuelo fueron arrastrados por la corriente del arroyo El Salao en el municipio de Soledad, Atlántico. La emergencia ocurrió durante la tarde del miércoles 4 de noviembre de 2026 en el barrio Los Cedros, donde los organismos de socorro activaron un operativo para ubicarlos.

El hecho se registró específicamente en la carrera 21 con calle 74. De acuerdo con la información preliminar recogida por las autoridades y testimonios de residentes, el adulto mayor estaría regresando del colegio con las menores a bordo de una motocicleta eléctrica cuando intentó pasar por el sector.

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La creciente del afluente sorprendió a los tres ocupantes del vehículo, pues el caudal aumentó en pocos minutos debido al aguacero y la fuerza del agua los arrastró antes de que pudieran salir de la zona de riesgo.

La Alcaldía informó que una de las niñas fue rescatada por la comunidad y se recupera en un centro asistencial. Entre tanto, Ciro Oquendo Coba, de 63 años, fue hallado muerto y Zoé Soto Castro, de 6 años, continúa desaparecida.

El reporte revelado por el Comité de Prevención y Atención de Riesgos y Desastres del municipio indicó que el cadáver fue encontrado en inmediaciones del barrio Siete de Agosto.

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La ciudadanía continúa a la espera de la información sobre el paradero de Zoé, pues hasta el momento no ha sido encontrada.

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo del adulto mayor (Alcaldía de Soledad/X)

El desbordamiento alcanzó otros sectores de Soledad

Las precipitaciones también provocaron afectaciones en otros puntos cercanos al arroyo. Grabaciones compartidas en redes sociales mostraron el paso de una fuerte corriente en los límites de los barrios Las Trinitarias y Villa Muvdi.

En esa zona, el agua sobrepasó el puente vehicular construido sobre el arroyo El Salao. Las imágenes reflejaron el riesgo para peatones, motociclistas y conductores que transitan por vías expuestas a inundaciones repentinas durante los periodos de lluvia.

La Alcaldía de Soledad informó que desplegó los protocolos de búsqueda y rescate, que se concentraron en la localización de las dos menores y del adulto, mientras recopilaban datos para establecer las circunstancias exactas del caso.

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Ante la gravedad del caso, las autoridades solicitaron a los habitantes mantenerse alejados de arroyos, canales y calles anegadas. También recomendaron seguir las comunicaciones emitidas por entidades oficiales.

Primer reporte de la familia que fue arrastrada por una corriente cuando regresaba desde el colegio durante la tarde del miércoles (Alcaldía de Soledad/X)

Cruzar un arroyo crecido puede desatar una emergencia

Los arroyos urbanos pueden incrementar su nivel con rapidez durante un aguacero, incluso si en otro punto del municipio no está lloviendo con la misma intensidad, por lo que indispensable tomar las precauciones necesarias.

La corriente puede arrastrar personas, vehículos, motos y objetos pesados, además de ocultar huecos, tapas de alcantarillado levantadas, cables eléctricos o daños en el pavimento.

Equipos de socorro fueron desplegados tras el incidente ocurrido en Los Cedros, mientras las autoridades piden evitar canales, puentes y calles cubiertas por agua (Noticias Actual/Facebook)

Uno de los cuidados principales consiste en no intentar cruzar un arroyo ni una vía inundada, a pie o en cualquier tipo de vehículo. La profundidad y la potencia del agua son difíciles de calcular desde la superficie, por lo que una corriente aparentemente baja puede provocar la pérdida de estabilidad de una persona o desplazar una motocicleta.

Los conductores deben detenerse antes de llegar a zonas cubiertas por agua y buscar rutas alternas seguras. En especial, las motocicletas eléctricas y convencionales presentan mayor vulnerabilidad ante superficies resbaladizas, corrientes laterales y obstáculos que no son visibles bajo el agua.

Tampoco se recomienda permanecer en puentes, bordes de canales o zonas cercanas a desagües para observar la creciente. Estas áreas pueden colapsar o quedar cubiertas de forma súbita.

Los adultos deben impedir que niños y adolescentes jueguen cerca de los cauces, aun cuando parezcan secos.

Ante una inundación, la recomendación es alejarse hacia un lugar alto y seguro, avisar a los organismos de emergencia y no ingresar al agua para intentar rescates sin equipos especializados.

Si se detecta una persona en peligro, es preferible informar la ubicación exacta y buscar apoyo de bomberos, Defensa Civil, Policía o autoridades locales.

Las autoridades piden a los conductores extremar precauciones en épocas de lluvias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La emergencia en Los Cedros mantiene en alerta a los habitantes de Soledad, que están a la espera de recibir más información por parte de la Alcaldía y los resultados de los equipos de gestión del riesgo, encargados de entregar un reporte consolidado sobre el desarrollo de la búsqueda de la menor que continúa desaparecida.

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