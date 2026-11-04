Colombia

Dos menores y un adulto fueron arrastrados por un arroyo en medio de fuerte aguacero en Soledad, Atlántico

Equipos de socorro fueron desplegados tras el incidente ocurrido en Los Cedros. Una de las niñas fue rescatada con vida, la otra sigue desaparecida y su familiar fue hallado muerto

El abuelo de las niñas fue encontrado sin vida y una de ellas sigue desaparecida (Hashtag24/Facebook)
El abuelo de las niñas fue encontrado sin vida y una de ellas sigue desaparecida (Hashtag24/Facebook)
Guardar

En medio de las fuertes lluvias que afectaron a Barranquilla y su área metropolitana, dos niñas y su abuelo fueron arrastrados por la corriente del arroyo El Salao en el municipio de Soledad, Atlántico. La emergencia ocurrió durante la tarde del miércoles 4 de noviembre de 2026 en el barrio Los Cedros, donde los organismos de socorro activaron un operativo para ubicarlos.

El hecho se registró específicamente en la carrera 21 con calle 74. De acuerdo con la información preliminar recogida por las autoridades y testimonios de residentes, el adulto mayor estaría regresando del colegio con las menores a bordo de una motocicleta eléctrica cuando intentó pasar por el sector.

PUBLICIDAD

La creciente del afluente sorprendió a los tres ocupantes del vehículo, pues el caudal aumentó en pocos minutos debido al aguacero y la fuerza del agua los arrastró antes de que pudieran salir de la zona de riesgo.

La Alcaldía informó que una de las niñas fue rescatada por la comunidad y se recupera en un centro asistencial. Entre tanto, Ciro Oquendo Coba, de 63 años, fue hallado muerto y Zoé Soto Castro, de 6 años, continúa desaparecida.

El reporte revelado por el Comité de Prevención y Atención de Riesgos y Desastres del municipio indicó que el cadáver fue encontrado en inmediaciones del barrio Siete de Agosto.

PUBLICIDAD

La ciudadanía continúa a la espera de la información sobre el paradero de Zoé, pues hasta el momento no ha sido encontrada.

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo del adulto mayor (Alcaldía de Soledad/X)
Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo del adulto mayor (Alcaldía de Soledad/X)

El desbordamiento alcanzó otros sectores de Soledad

Las precipitaciones también provocaron afectaciones en otros puntos cercanos al arroyo. Grabaciones compartidas en redes sociales mostraron el paso de una fuerte corriente en los límites de los barrios Las Trinitarias y Villa Muvdi.

En esa zona, el agua sobrepasó el puente vehicular construido sobre el arroyo El Salao. Las imágenes reflejaron el riesgo para peatones, motociclistas y conductores que transitan por vías expuestas a inundaciones repentinas durante los periodos de lluvia.

La Alcaldía de Soledad informó que desplegó los protocolos de búsqueda y rescate, que se concentraron en la localización de las dos menores y del adulto, mientras recopilaban datos para establecer las circunstancias exactas del caso.

Ante la gravedad del caso, las autoridades solicitaron a los habitantes mantenerse alejados de arroyos, canales y calles anegadas. También recomendaron seguir las comunicaciones emitidas por entidades oficiales.

Las lluvias inundaron varias vías del municipio y una corriente alcanzó a una familia que regresaba desde el colegio durante la tarde del miércoles (Alcaldía de Soledad/X)
Primer reporte de la familia que fue arrastrada por una corriente cuando regresaba desde el colegio durante la tarde del miércoles (Alcaldía de Soledad/X)

Cruzar un arroyo crecido puede desatar una emergencia

Los arroyos urbanos pueden incrementar su nivel con rapidez durante un aguacero, incluso si en otro punto del municipio no está lloviendo con la misma intensidad, por lo que indispensable tomar las precauciones necesarias.

La corriente puede arrastrar personas, vehículos, motos y objetos pesados, además de ocultar huecos, tapas de alcantarillado levantadas, cables eléctricos o daños en el pavimento.

Equipos de socorro fueron desplegados tras el incidente ocurrido en Los Cedros, mientras las autoridades piden evitar canales, puentes y calles cubiertas por agua (Noticias Actual/Facebook)
Equipos de socorro fueron desplegados tras el incidente ocurrido en Los Cedros, mientras las autoridades piden evitar canales, puentes y calles cubiertas por agua (Noticias Actual/Facebook)
  • Uno de los cuidados principales consiste en no intentar cruzar un arroyo ni una vía inundada, a pie o en cualquier tipo de vehículo. La profundidad y la potencia del agua son difíciles de calcular desde la superficie, por lo que una corriente aparentemente baja puede provocar la pérdida de estabilidad de una persona o desplazar una motocicleta.
  • Los conductores deben detenerse antes de llegar a zonas cubiertas por agua y buscar rutas alternas seguras. En especial, las motocicletas eléctricas y convencionales presentan mayor vulnerabilidad ante superficies resbaladizas, corrientes laterales y obstáculos que no son visibles bajo el agua.
  • Tampoco se recomienda permanecer en puentes, bordes de canales o zonas cercanas a desagües para observar la creciente. Estas áreas pueden colapsar o quedar cubiertas de forma súbita.
  • Los adultos deben impedir que niños y adolescentes jueguen cerca de los cauces, aun cuando parezcan secos.
  • Ante una inundación, la recomendación es alejarse hacia un lugar alto y seguro, avisar a los organismos de emergencia y no ingresar al agua para intentar rescates sin equipos especializados.
  • Si se detecta una persona en peligro, es preferible informar la ubicación exacta y buscar apoyo de bomberos, Defensa Civil, Policía o autoridades locales.
En Bogotá, las lluvias dejan calles convertidas en ríos y carros varados en plena vía - crédito Imagén Ilustrativa Infobae
Las autoridades piden a los conductores extremar precauciones en épocas de lluvias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La emergencia en Los Cedros mantiene en alerta a los habitantes de Soledad, que están a la espera de recibir más información por parte de la Alcaldía y los resultados de los equipos de gestión del riesgo, encargados de entregar un reporte consolidado sobre el desarrollo de la búsqueda de la menor que continúa desaparecida.

Temas Relacionados

Arrastrados por arroyo en SoledadSoledadAtlánticoArroyoLluviasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Senado aprobó en segundo debate los limpuestos para vapeadores y productos de nicotina oral

La propuesta incorpora nuevos dispositivos al régimen tributario del tabaco y asigna la mayor parte de los recursos al aseguramiento médico

Senado aprobó en segundo debate los limpuestos para vapeadores y productos de nicotina oral

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: falla eléctrica retrasó el partido en el estadio General Santander

El “León” tendrá una visita exigente ante el cuadro “Motilón” que se juega sus últimas cartas para clasificar a las finales de Navidad del fútbol colombiano

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: falla eléctrica retrasó el partido en el estadio General Santander

Fiscalía busca frenar el hacinamiento en las cárceles: así pretende reducir las detenciones que eran por ‘cuotas’ premiadas

Ante la Corte Constitucional, el fiscal General encargado, Gilberto Javier Guerrero, explicó que la entidad modificó sus indicadores de gestión para dejar de premiar el número de arrestos solicitados

Fiscalía busca frenar el hacinamiento en las cárceles: así pretende reducir las detenciones que eran por ‘cuotas’ premiadas

Ley de Sometimiento fue sancionada por De la Espriella: así funcionará el nuevo mecanismo para desmantelar estructuras criminales en Colombia

La Cámara aprobó el proyecto en su último debate con 95 votos a favor y 10 en contra. La plenaria acogió el articulado que había sido aprobado previamente por el Senado mediante una “votación espejo”

Ley de Sometimiento fue sancionada por De la Espriella: así funcionará el nuevo mecanismo para desmantelar estructuras criminales en Colombia

Ministerio de Agricultura confirmó auditoría al Fondo Nacional del Ganado, administrado por Fedegán: “Investigaremos posibles sobrecostos”

El jefe de la cartera, Indalecio Dangond, aseguró que el ministerio no está haciendo acusaciones y afirmó que busca conocer la verdad sobre el manejo de los recursos

Ministerio de Agricultura confirmó auditoría al Fondo Nacional del Ganado, administrado por Fedegán: “Investigaremos posibles sobrecostos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Karol G hace historia en Billboard al dominar el top 3 de Latin Airplay con temas de su más reciente álbum de estudio

Karol G hace historia en Billboard al dominar el top 3 de Latin Airplay con temas de su más reciente álbum de estudio

El francés Vitalic es el primer artista confirmado del BAUM Festival 2027

Jhon Alex Castaño anunció su regreso a Bogotá para celebrar “El Cumpleaños del Rey del Chupe”: lo que se sabe del concierto

Asesor en la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno reveló qué hicieron con el dinero que recibieron en sobres tras su boda en la Catedral de Sal de Zipaquirá

Isabella Ladera reapareció en redes sociales tras la polémica ‘broma’ que hizo a su hija: compartió reflexión sobre la maternidad

Deportes

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: falla eléctrica retrasó el partido en el estadio General Santander

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: falla eléctrica retrasó el partido en el estadio General Santander

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: titulares confirmadas, siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II

La final de la Copa Sudamericana 2026 tendrá un impacto económico superior a los $840.000 millones para Barranquilla: “Se compara con el Carnaval”

Procuraduría requirió al Ministerio del Trabajo por denuncia de Acolfutpro por violar derecho de negociación colectiva

Guía turística para conocer cuatro atractivos en Barranquilla durante la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro