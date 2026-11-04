Cancillería trasladará a 25 funcionarios diplomáticos y consulares: revelan quiénes salen, sus nuevos destinos y algunos reemplazos

La Cancillería señaló que los movimientos respondían a dificultades para el cumplimiento de funciones por falta de competencia - crédito Cancillería

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El miércoles 4 de noviembre se conoció la lista completa de los 25 funcionarios de la Cancillería colombiana que serán trasladados de sus actuales puestos diplomáticos y consulares. La relación, revelada por Caracol Radio, incluye movimientos de personal en distintas representaciones del país en el exterior y algunos cargos para los que ya se encuentran definidos los nombres de quienes asumirían las funciones.

La información se conoció después de que el embajador Mauricio Gaona solicitara inicialmente el traslado de cinco funcionarios de la Misión de Colombia ante Naciones Unidas. La situación generó pronunciamientos de integrantes de la carrera diplomática y de organizaciones sindicales, que cuestionaron las razones expuestas para justificar los cambios y solicitaron garantías para los funcionarios afectados.

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De acuerdo con la explicación entregada por la Cancillería, los movimientos estaban relacionados con dificultades para el cumplimiento de las funciones por falta de competencia. Sin embargo, las resoluciones administrativas correspondientes establecieron como fundamento de las decisiones las “necesidades del servicio”.

Esta es la lista de los 25 funcionarios trasladados

Los traslados comprenden funcionarios destinados en Madrid, Londres, Nueva York, Washington, Marruecos, Australia, Honduras y otras representaciones diplomáticas colombianas - crédito Yuki Iwamura/AP

La relación divulgada identifica los nombres, cargos, lugares desde los que saldrán los funcionarios y sus nuevos destinos. También señala algunos reemplazos que ya estarían definidos para determinadas posiciones.

1. Javier Darío Higuera

Vinculación: Carrera.

Cargo: Cónsul general central.

Sede de salida: Consulado en Madrid.

Nuevo destino: Consulado en Frankfurt.

Reemplazo: Paulina Estrada.

2. John Quintero

Vinculación: Carrera.

Cargo: Primer secretario.

Sede de salida: Consulado en Madrid.

Nuevo destino: Consulado en Canarias.

Reemplazo: No informado.

3. María Alejandra Robayo

Vinculación: Carrera.

Cargo: Tercera secretaria.

Sede de salida: Consulado en Madrid.

Nuevo destino: Consulado en Frankfurt.

Reemplazo: No informado.

4. Rafael Orozco

Vinculación: Carrera.

Cargo: Embajador.

Sede de salida: Consulado en Nueva York.

Nuevo destino: Sin cargo (licencia no remunerada).

Reemplazo: No informado.

5. Carlos Arturo Forero

Vinculación: Carrera.

Cargo: Embajador.

Sede de salida: Embajada en Marruecos.

Nuevo destino: No informado.

Reemplazo: Néstor Alfredo Laso Dosal, colombo-español, cercano al Centro Democrático.

6. Francisco Echeverri

Vinculación: Carrera.

Cargo: Embajador.

Sede de salida: Embajada en Berna.

Nuevo destino: No informado.

Reemplazo: Sofía Gómez, pastora.

7. Dora Lucía González

Vinculación: Carrera.

Cargo: Embajadora.

Sede de salida: Embajada en Honduras.

Nuevo destino: No informado.

Reemplazo: No informado.

8. Diego Felipe Cadena

Vinculación: Carrera.

Cargo: Embajador.

Sede de salida: Embajada en Australia.

Nuevo destino: No informado.

Reemplazo: Andrés Duque, hermano de Iván Duque.

9. Andrea Marcela Alarcón Mayorga

Vinculación: Carrera.

Cargo: Consejero.

Sede de salida: Misión ante la OEA.

Nuevo destino: Consulado en Washington.

Reemplazo: No informado.

10. Jorge Enrique Córdoba

Vinculación: Carrera.

Cargo: Segundo secretario.

Sede de salida: Embajada en Londres.

Nuevo destino: Consulado en Londres.

Reemplazo: No informado.

11. Gustavo Andrés Gómez

Vinculación: Carrera.

Cargo: Consejero; encargado de negocios (chargé d’affaires).

Sede de salida: Embajada en Londres.

Nuevo destino: Consulado en Canberra.

Reemplazo: No informado.

12. Raúl Esteban Niño

Vinculación: Carrera.

Cargo: Ministro plenipotenciario.

Sede de salida: Misión ante la ONU, Nueva York.

Nuevo destino: Embajada en Finlandia.

Reemplazo: No informado.

13. María Rosa Ferrer Cabrales

Vinculación: Carrera.

Cargo: Ministro consejero.

Sede de salida: Misión ante la ONU, Nueva York.

Nuevo destino: Consulado en Newark.

Reemplazo: No informado.

14. Francisco Gutiérrez

Vinculación: Carrera.

Cargo: Ministro plenipotenciario.

Sede de salida: Misión ante la ONU, Nueva York.

Nuevo destino: Consulado en Newark.

Reemplazo: No informado.

15. Miguel Ángel González

Vinculación: Carrera.

Cargo: Primer secretario.

Sede de salida: Misión ante la ONU, Nueva York.

Nuevo destino: Consulado en Nueva York.

Reemplazo: No informado.

16. Jaime Andrés Gnecco Daza

Vinculación: Carrera.

Cargo: Ministro consejero.

Sede de salida: Misión ante la FAO, Roma.

Nuevo destino: Consulado en Nueva York.

Reemplazo: No informado.

17. Ana Lucía Daza Arévalo

Vinculación: Provisional.

Cargo: Consejero.

Sede de salida: Embajada en Washington.

Nuevo destino: Consulado en Washington.

Reemplazo: No informado.

18. María Milagros Ávila Paz

Vinculación: Provisional.

Cargo: Segundo secretario.

Sede de salida: Misión ante la ONU, Nueva York.

Nuevo destino: Consulado en Nueva York.

Reemplazo: No informado.

19. Santiago Gamboa

Vinculación: Provisional.

Cargo: Ministro consejero.

Sede de salida: Embajada en Beijing.

Nuevo destino: Consulado en Puerto Obaldía.

Reemplazo: No informado.

20. Paulo Alberto Molina Bolívar

Vinculación: Provisional.

Cargo: Cónsul.

Sede de salida: Consulado en España.

Nuevo destino: Embajada en Kenia (segundo secretario).

Reemplazo: No informado.

21. Julio César Idrobo

Vinculación: Provisional.

Cargo: Ministro consejero.

Sede de salida: Misión ante la OEA.

Nuevo destino: Australia.

Reemplazo: No informado.

22. Óscar Gamboa

Vinculación: Provisional.

Cargo: Ministro consejero.

Sede de salida: Embajada en Washington.

Nuevo destino: No informado.

Reemplazo: No informado.

23. Gloria Esperanza Acevedo Montañez

Vinculación: Provisional.

Cargo: Ministra consejera.

Sede de salida: Embajada en Panamá.

Nuevo destino: Guyana.

Reemplazo: No informado.

24. Camilo Misael Iguarán Campo

Vinculación: Provisional.

Cargo: Consejero.

Sede de salida: Embajada en República Dominicana.

Nuevo destino: Ghana.

Reemplazo: No informado.

25. Carolina Solano

Vinculación: Provisional.

Cargo: Consejera.

Sede de salida: Misión ante la ONU, Ginebra.

Nuevo destino: Embajada en Etiopía.

Reemplazo: No informado.

La relación incluye 16 funcionarios de carrera diplomática y consular y 9 vinculados provisionalmente. En algunos casos, los cambios implican el paso de una embajada a un consulado, mientras que otros representan traslados entre países o la salida de una representación diplomática sin que se informe un nuevo cargo.

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Entre los reemplazos identificados aparecen Néstor Alfredo Laso Dosal, señalado en la información divulgada como colombo-español y cercano al Centro Democrático; Sofía Gómez, descrita como pastora, y Andrés Duque, hermano del expresidente Iván Duque.

Sindicato cuestionó los traslados y pidió una rectificación

La organización sindical aseguró que los traslados no estuvieron precedidos por evaluaciones de desempeño desfavorables ni llamados de atención contra los diplomáticos afectados - crédito Luisa González/REUTERS

La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) se pronunció sobre los movimientos, particularmente los relacionados con los funcionarios trasladados desde la Misión de Colombia ante Naciones Unidas. La organización expresó su solidaridad con los diplomáticos afectados y anunció que solicitaría una rectificación al embajador Mauricio Gaona.

“Expresamos nuestra solidaridad con los cuatro diplomáticos de carrera trasladados intempestivamente de la Misión ante la ONU. Su trayectoria refleja décadas de servicio, conocimiento y compromiso con Colombia”, señaló la organización.

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El sindicato cuestionó que los cambios se relacionaran con posibles dificultades de los funcionarios para cumplir sus responsabilidades. Según Unidiplo, los traslados no estuvieron precedidos por evaluaciones de desempeño desfavorables ni por llamados de atención.

“Los actos administrativos de traslado se fundamentaron en ‘necesidades del servicio’. En ninguno de los casos hubo evaluaciones de desempeño desfavorables ni llamados de atención. Solicitaremos al embajador Gaona una rectificación”, indicó el sindicato.

Además, la organización pidió a la Cancillería investigar denuncias de presunto abuso de poder y malos tratos que, según manifestó, habrían afectado a funcionarios de la Misión de Colombia ante Naciones Unidas.

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Preocupación por movimientos en otras representaciones diplomáticas

Unidiplo expresó su solidaridad con los cuatro funcionarios de carrera trasladados desde la Misión de Colombia ante Naciones Unidas y anunció que solicitaría una rectificación al embajador Mauricio Gaona - crédito @unidiplo/X

El pronunciamiento de Unidiplo también hizo referencia a los traslados registrados recientemente en el Consulado de Colombia en Madrid y en la Embajada de Colombia en Londres. La organización manifestó preocupación por las garantías de los procedimientos y por la posibilidad de que funcionarios de carrera sean sustituidos por personas vinculadas políticamente al Gobierno.

Sus cuestionamientos se extendieron a la manera en que se están realizando los movimientos dentro del servicio exterior colombiano. En ese sentido, el sindicato insistió en que los cargos diplomáticos deben responder a criterios institucionales y no a intereses particulares. “Los cargos diplomáticos deben estar al servicio del Estado, no de retaliaciones ni intereses políticos”, afirmó Unidiplo.

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Por ahora, la relación de los 25 funcionarios permite identificar el alcance de los cambios en distintas misiones diplomáticas y consulares, mientras continúan los cuestionamientos de la organización sindical sobre los procedimientos, las razones administrativas y las garantías de quienes pertenecen a la carrera diplomática y consular.