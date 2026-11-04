Cielo Rusinque sorprendió al visitar Estados Unidos pese a que había renunciado a su visa en 2025 por “dignidad”: “Paren de sufrir”

Cielo Rusinque volvió a ser centro de cuestionamientos en redes sociales tras publicar imágenes de su recorrido por Estados Unidos (@cielo_rusinque/X)

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La exsuperintendente de Industria y Comercio Cielo Rusinque llamó la atención luego de mostrar el viaje que hizo a Estados Unidos, un año después de haber anunciado públicamente su renuncia a la visa oficial de ese país en rechazo al retiro del mismo documento al expresidente Gustavo Petro por parte de las autoridades norteamericanas.

El recorrido vacacional de la exfuncionaria por territorio estadounidense incluyó visitas a sitios de interés en Boston, Salem, Nueva York y Washington, actividades que la propia Rusinque documentó a través de imágenes compartidas en su cuenta de X.

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La presencia de la exdirectora de la entidad de vigilancia en territorio norteamericano generó cuestionamientos ciudadanos en redes sociales debido a su postura pública asumida el 30 de septiembre de 2025, fecha en la cual devolvió su documento oficial expedido durante sus funciones en el Ejecutivo nacional.

Cielo Rusinque visitó a Estados Unidos pese a que había renunciado a su visa oficial en 2025 en solidaridad con el expresidente Gustavo Petro (@cielo_rusinque/X - Presidencia)

En aquel momento, Rusinque definió su entrega de la visa como un acto de dignidad institucional ante las medidas tomadas por la diplomacia estadounidense frente a las declaraciones oficiales sobre el conflicto en Oriente Medio (entre Palestina e Israel).

“Es una humillación lo que le hicieron al presidente de la República [Gustavo Petro para ese momento], es una humillación que sometan a toda una nación a un chantaje por rechazar actos que son condenables a la luz del derecho internacional”, dijo el su momento.

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Ante los reclamos de los usuarios por su presencia en el país al que había cuestionado diplomáticamente meses atrás, la exfuncionaria publicó un mensaje de respuesta para rechazar las críticas recibidas y aclarar su estatus migratorio actual frente a las autoridades de Washington.

La explicación de Cielo Rusinque de su visa norteamericana

En su pronunciamiento, Rusinque se refirió en primer lugar a los comentarios sobre su aspecto personal y las comparaciones con otros destinos de la región: “Son de manual, definitivamente, los mismos que la semana pasada se dedicaron a enviarme toda clase de vulgaridades y comentarios de odio porque les parezco fea; ahora andan por ahí reclamando que por qué visité Estados Unidos y no Cuba, incluso dicen que van a pedir que me quiten la visa americana y no sé cuántas cosas más”.

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Frente a las menciones sobre viajes a la isla caribeña, la abogada añadió: “En lo de Cuba tienen razón, hace rato quiero conocerla; apenas encuentre la oportunidad, me pego la escapada y les comparto unas fotos”.

Lejos de arrepentirse de ir a Estados Unidos, Cielo Rusinque dijo sentirse orgullosa de sus acciones como mujer libre (@cielo_rusinque/X)

La exservidora pública explicó enseguida la vía jurídica que le permitió entrar sin impedimentos a suelo estadounidense pese a su decisión de 2025: “En cuanto a la visa, lamento informarles que, aunque había renunciado a la visa oficial que me había sido otorgada en calidad de ministra, por mi nacionalidad francesa no necesito ese documento para ingresar a Estados Unidos”.

Rusinque complementó su explicación jurídica revelando la existencia de otro documento consular que mantiene activo en sus registros consulares: “Y, por si acaso la necesitara, tengo una visa diplomática vigente hasta 2031”.

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“Paren de sufrir, que mientras ustedes lo hacen, yo seguiré siendo libre, progresista, digna y, para colmo de males, bella🤗🥰 ”, escribió en su cuenta de X, donde justificó su viaje al país norteamericano del que ella en su momento dijo que no se le ‘arrodillaría’.

Cielo Rusinque publicó fotografías de sus vacaciones en Boston, Salem, Nueva York y Washington (@cielo_rusinque/X)

Entre las imágenes que Cielo Rusinque compartió de su itinerario por Nueva York se observa su visita al edificio The San Remo, estructura residencial ubicada frente a Central Park en la isla de Manhattan.

La exfuncionaria también publicó fotografías en el distrito financiero neoyorquino junto a la escultura conocida como La Niña Sin Miedo, obra de Kristen Visbal ubicada frente a la sede principal de la Bolsa de Valores.

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En su paso por la capital federal estadounidense, la exdirectora de la Superintendencia de Industria y Comercio visitó el National Mall de Washington, lugar donde posó frente a la estatua de Abraham Lincoln en el interior del monumento dedicado al expresidente de los Estados Unidos.