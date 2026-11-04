Colombia

Sorteo Chontico Noche hoy, martes 3 de noviembre de 2026: verifica aquí el resultado ganador

Este sorteo es uno de los juegos más populares en el sur de país, gracias a su estilo sencillo y ofrece varias oportunidades de ganar

El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar. (Jovani Pérez/Infobae)
El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar. (Jovani Pérez/Infobae)
Guardar

La lotería del Chontico Noche, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana del Valle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Las distintas modalidades de participación, que incluyen la posibilidad de acertar tres o cuatro cifras del número ganador, representan uno de los principales atractivos de este chance.

PUBLICIDAD

Con una trayectoria que la posiciona entre las alternativas preferidas en el sur de Colombia, esta lotería efectúa sorteos cada día: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los festivos a las 20:00. Su formato ágil y el atractivo para distintos públicos han sido rasgos distintivos.

Para reclamar el premio, conservar el boleto constituye la única garantía válida. Los resultados de este martes 3 de noviembre de 2026 se encuentran disponibles a continuación.

Resultados del Chontico Noche

  • Número ganador: 2563.
  • Dos últimas cifras: 63.
  • Tres últimas cifras: 563.
  • Quinta balota: 2.

¿Cómo se juega el Chontico?

Participar en la Lotería del Chontico Noche resulta muy fácil. Cada persona puede comprar su billete con un distribuidor autorizado y seleccionar una combinación de cuatro cifras, ya sea eligiéndolas personalmente o dejando que la máquina expendedora entregue una combinación al azar.

PUBLICIDAD

En cada sorteo se extraen cuatro dígitos de una tómbola con números del 0 al 9. El orden en que salen los números es fundamental, ya que solo así se determina el número ganador para este juego.

Los sorteos se celebran diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00, con transmisión por el Canal Telepacífico.

El monto de los premios depende tanto del valor apostado como de la cantidad de cifras acertadas. Cuanto más se acerque el participante al orden exacto de los números ganadores, mayor será el premio recibido. Si logra acertar las cuatro cifras en el mismo orden, puede recibir hasta 4.500 veces su apuesta. Estos son los premios detallados:

Cuatro cifras correctas: 4.500 veces el valor apostado Tres cifras correctas: 400 veces lo apostado Dos cifras correctas: 50 veces lo apostado Una cifra correcta: 5 veces lo apostado

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia Artificial

Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Resultados Chontico NocheChontico Noche hoyChontico NocheResultado de Chontico NocheLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima en Cartagena para hoy, miércoles 4 de noviembre: Adiós a la incertidumbre así estará el clima en la arenosa

El estado del tiempo en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Cartagena para hoy, miércoles 4 de noviembre: Adiós a la incertidumbre así estará el clima en la arenosa

Pico y Placa: qué autos descansan en Villavicencio este 4 de noviembre de 2026

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pico y Placa: qué autos descansan en Villavicencio este 4 de noviembre de 2026

Pico y Placa: qué autos descansan en Cali este 4 de noviembre de 2026

Cuáles son los automóviles que no circulan este miércoles, chécalo y evita una multa

Pico y Placa: qué autos descansan en Cali este 4 de noviembre de 2026

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cartagena este miércoles 4 de noviembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Infobae

Lotería de la Cruz Roja martes 3 de noviembre: resultados ganadores del último sorteo

Este popular sorteo cuenta con un plan de premios principal que ofrece más de 50 premios principales

Lotería de la Cruz Roja martes 3 de noviembre: resultados ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

ENTRETENIMIENTO

Los Tigres del Norte en El Campín: así puede solicitar la devolución del dinero si se vio afectado por la reprogramación del concierto

Los Tigres del Norte en El Campín: así puede solicitar la devolución del dinero si se vio afectado por la reprogramación del concierto

Juliana Galvis y Valentina Lizcano se sumaron a las críticas contra Isabella Ladera por pesada ‘broma’ a su hija: “Necesita ayuda psicológica”

Aida Victoria Merlano reapareció y no pudo contener las lágrimas en medio de un nuevo pleito legal con su exnovio ‘El Agropecuario’: esto dijo

Ignacio Baladán conmueve a La Segura con un emotivo mensaje en medio de su hospitalización: “Vamos a salir de esta”

Emiro Navarro estaría en riesgo de perderse ‘Stream Fighters 5’: pidió que oren por él y su salud

Deportes

El abogado Francisco Bernate se refirió al fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel tras recibir golpe mortal: “Jugarlo no es delito aunque alguien se lesione”

El abogado Francisco Bernate se refirió al fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel tras recibir golpe mortal: “Jugarlo no es delito aunque alguien se lesione”

Las finales de la Liga BetPlay y la Copa Colombia 2026 volverían a disputarse en fechas muy cercanas: estas serían las fechas

David Ospina, quien junto a James Rodríguez es el jugador con más partidos de la selección Colombia, anunció su retiro del fútbol profesional: esta es su trayectoria

Jhon Arias defendió a Palmeiras tras las críticas de los hinchas: “Es el único equipo de Brasil que sigue con vida en las tres competencias”

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II y del descenso, luego de la victoria de Tolima y Pasto: Jaguares, cada vez más cerca del descenso