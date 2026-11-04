Salario mínimo de 2027: así sería el impacto en la reducción de la jornada laboral en Colombia con un aumento del 8%

Son 2,4 millones de trabajadores en Colombia los que reciben un salario mínimo al mes - Luisa González/Reuters

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Colombia está a pocos días de empezar la concertación del aumento del salario mínimo para 2027, remuneración que de manera directa ganan 2,4 millones de trabajadores, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), pero que influye en el costo de ciertos productos y servicios.

Previo a las reuniones de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl) entre representantes del Gobierno nacional, sindicatos de trabajadores y pensionados y empresarios ya se empezaron a conocer las cifras que serían propuestas. Un sector ya manifestó que debe ceñirse a la inflación (6,29% anual en septiembre de 2026) y uno o dos puntos de productividad y no como sucedió de cara a 2026, que tuvo un aumento del 23,7%.

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Por eso, un eventual aumento sería del 8% y elevaría la remuneración mensual de $1.750.905 a $1.890.977, sin auxilio de transporte; además, fijaría el pago diario en $63.032,56. De esta manera, un trabajador formal que recibe el salario mínimo tendría, bajo ese escenario, un básico mensual de $ 1.890.977 y una remuneración diaria de $ 63.032,56.

Representantes del Gobierno, empresarios, trabajadores y pensionados participaron en la primera sesión de la Comisión Permanente de Concertación, desarrollada el 1 de octubre de 2026 -crédito @MintrabajoCol/X

La mesa de concertación está prevista para instalarse el viernes 18 de noviembre, antes de las fechas habituales de la última semana de ese mes. El Dane entregará entonces el indicador de productividad, uno de los datos considerados para definir el ajuste.

La Ley 278 de 1996 establece el 15 de diciembre como fecha para intentar un acuerdo entre empresarios, sindicatos y Gobierno. Si las partes no alcanzan consenso, deben dejar constancia escrita de sus razones y continuar las conversaciones hasta el 30 de diciembre, cuando el Ejecutivo puede fijar el incremento por decreto.

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La jornada de 42 horas eleva el valor del trabajo por hora

La negociación para 2027 ocurre mientras las empresas ajustan sus presupuestos a una jornada que pasó de 48 a 42 horas semanales. El salario mensual de los que devengan el mínimo se mantiene fijo, bajo la premisa de una mejora en la productividad laboral, pero el divisor utilizado para calcular el pago por hora disminuye. Esa modificación implica que cada hora de trabajo adquiere un valor mayor, aunque el trabajador no reciba automáticamente un aumento adicional en su pago mensual.

Para los gremios como la Andi, Fenalco y Acopi, el efecto se tradujo en un incremento de los costos laborales unitarios durante los últimos tres o cuatro años.

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Los empresarios sostienen que el debate debe considerar la menor cantidad de horas laboradas, el mayor costo por hora y los recargos por trabajo nocturno. Desde esa óptica, advierten que un incremento desproporcionado del salario base, sumado a la reducción de la jornada, puede presionar la competitividad de las compañías y la formalización del empleo.

El salario mínimo tiene un aumento anual en Colombia - Colprensa

De esta menra, el rango que se perfila entre parte de los sectores empresariales va del 8% al 12%, aunque no existe una posición única dentro de los gremios. Las centrales obreras, en cambio, plantean alzas de dos dígitos porque consideran que los ingresos actuales no cubren las necesidades básicas, el costo de vida ni la capacidad adquisitiva de los hogares.

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No obstante, el saliente presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Fabio Arias planteó un incremento de 38,5%, basado en el principio de “salario vital” promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De concretarse esa petición, el salario básico mensual llegaría a $2.424.003.

Nueva etapa para las empresas colombianas

GeoVictoria Colombia anotó que la entrada en vigor de la jornada laboral máxima de 42 horas semanales marca una nueva etapa para las empresas colombianas. Aunque la medida busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, también representa un desafío para las organizaciones, que deberán adaptar sus procesos para garantizar el correcto registro de la jornada, el cálculo de horas extras, recargos y la liquidación de la nómina.

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De acuerdo con la normativa vigente, la reducción de la jornada modifica la forma en que las empresas calculan el valor de la hora ordinaria y, por ende, los pagos asociados a trabajo suplementario, nocturno, dominical y festivo. Además, las horas extras continúan sujetas a límites legales, por lo que un registro inexacto puede derivar en errores de pago o contingencias laborales.

Con la Reforma Laboral de 2025 se mejoró el salario de todos los trabajadores formales de Colombia - Luisa González/Reuters

“Hoy el principal reto para las organizaciones ya no es únicamente registrar la asistencia de sus colaboradores, sino contar con información confiable que respalde cada cálculo de nómina y permita demostrar el cumplimiento de la normativa laboral. La trazabilidad se convierte en un activo estratégico para reducir riesgos y tomar mejores decisiones”, afirmó la country manager de GeoVictoria Colombia, Valeria Díaz.

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Propuestas para el salario mínimo

Dentro de las propuestas de gremios y entidades para el aumento del salario mínimo de 2027 se encuentran:

Corficolombiana: calcula un ajuste de 8,0%, a partir de una inflación estimada de 6,8% y un componente de productividad de 1,2%. Con esa fórmula, el salario básico quedaría en $ 1.890.977, el mismo valor proyectado para el escenario de aumento del 8%.

Fenalco: propone un incremento de 9,0%, que llevaría la asignación mensual a $ 1.908.486. El gremio relaciona esa cifra con el comportamiento comercial y la indexación del consumo.

Consejo Gremial Nacional: plantea un techo de 7,0%, equivalente a aproximadamente $ 1.873.468 mensuales. Su postura se apoya en la desaceleración económica y en la necesidad de contener los costos laborales, mientras otros sectores empresariales sitúan la discusión probable en un margen de entre 8% y 12%.

El salario mínimo no debe confundirse con el salario integral, una modalidad distinta regulada por la Ley 50 de 1990. El artículo 18 de esa norma modificó el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo y dispone las condiciones de esta remuneración, que suele pactarse entre las partes tanto en el sector público como en el privado.

La modalidad integral se asocia habitualmente a puestos de alta dirección, como presidentes y directores de juntas directivas de grandes compañías. También puede corresponder a gerentes, directores financieros, jurídicos o de tecnología, consultores y directores de proyectos.

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El salario integral parte de 10 mínimos más un 30% prestacional

Como referencia para 2026, el salario integral parte de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smmlv), que suman $17.509.050. A ese valor se agrega un factor prestacional mínimo del 30%, calculado en $5.252.715, para una remuneración total de $ 2.761.765, cercana a 13 salarios mínimos. Quienes reciben esta modalidad no obtienen prima adicional, porque las prestaciones sociales se incorporan de forma anticipada en la remuneración mensual mediante el factor prestacional.

El valor diario de este salario es de $758.726, sin distinción entre meses de 28, 29 o 30 días calendario.

El salario integral tampoco contempla recargos adicionales por trabajo nocturno, horas extras o días festivos, dado que el componente prestacional ya está incluido en el 30% que se suma a los 10 salarios mínimos. Esa condición lo diferencia del salario mínimo ordinario, sobre el que se negocia el ajuste para 2027.

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Así las cosas, la ley fija un piso para el salario integral: debe reunir como mínimo el equivalente a 10 salarios mínimos mensuales y un componente prestacional de al menos 30%. Esa base legal mantiene separada esta modalidad de la discusión anual sobre el ingreso mínimo de la mayoría de los trabajadores colombianos.