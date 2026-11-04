Colombia

⁠Cintia Cossio fue confirmada en la segunda temporada de ‘La mansión VIP 2′: la influencer representará a Colombia

La creadora de contenido colombiana, hermana de Yeferson Cossio, hará parte de la competencia que reunirá a 16 figuras digitales y se estrenará el 8 de noviembre

Cintia Cossio se suma a La Mansión VIP 2: así revelaron a la hermana de Yeferson Cossio - crédito @soycintiacossio/ Instagram
Cintia Cossio se suma a La Mansión VIP 2: así revelaron a la hermana de Yeferson Cossio - crédito @soycintiacossio/ Instagram
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Cintia Cossio fue confirmada como una de las participantes de La Mansión VIP 2, el reality del creador de contenido HotSpanish que reunirá a 16 figuras del entretenimiento digital.

La colombiana, reconocida por su actividad en redes sociales y por ser hermana de Yeferson Cossio, ingresará a una competencia que se estrenará el próximo 8 de noviembre en YouTube.

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La presentación de la influencer se conoció el 3 de noviembre a través de las cuentas oficiales vinculadas al programa. La producción mantuvo la dinámica que ha usado para revelar a los demás concursantes: Cintia apareció con un vestuario de ángel, alas y una máscara que cubría parte de su rostro, hasta que su identidad quedó al descubierto.

Con su confirmación, la creadora de contenido se convirtió en la octava participante anunciada para la segunda temporada del formato. En el grupo ya figuran nombres como Karely Ruiz y Doña Alegría, quienes también harán parte de una convivencia que reunirá a personalidades conocidas en plataformas digitales.

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La llegada de Cossio despierta expectativa entre el público colombiano, donde su nombre tiene amplia presencia por el contenido que publica desde hace años. Aunque su hermano Yeferson Cossio es una de las figuras más reconocidas de internet en el país, ella ha construido una comunidad propia a partir de sus fotografías, videos y publicaciones sobre su vida cotidiana.

“Mi gallo hptaaaaaaaaa”, “AMOOOO😍😍😍“, ”SE PRENDIOOO ESTA MIERDAAAA🔥“, ”wow nunca pense verla en un reality”, “Vamos a romper reinaaaaaa🔥🔥🔥🔥🔥“, dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

Cintia Cossio llevará su presencia en redes a un reality mexicano

La Mansión VIP 2 representará una nueva experiencia televisiva y digital para la colombiana. El programa tendrá una duración prevista de 30 días y seguirá la convivencia de 16 creadores de contenido y celebridades de distintos ámbitos.

La transmisión comenzará el domingo 8 de noviembre a las 20:00 horas de México por el canal de YouTube HotSpanish Vlogs. El ganador de la temporada recibirá un premio de dos millones de pesos, luego de que la primera edición fuera ganada por la influencer Sol León.

Para Cintia, el reality supondrá una exposición distinta a la que suele tener en Instagram, TikTok y otras plataformas. En esos espacios ha compartido contenido relacionado con su vida familiar, su estilo de vida y su actividad como modelo.

La creadora nació en Medellín el 24 de octubre de 1996. Antes de consolidarse en internet, tuvo distintos trabajos para contribuir con la economía de su familia. Entre otras ocupaciones, fue creadora de contenido para adultos, vendió zapatos, realizó labores de limpieza y trabajó como promotora.

También estudió para auxiliar de enfermería antes de que las redes sociales se convirtieran en su principal ocupación. Con el tiempo, sus publicaciones le permitieron ampliar su alcance y posicionarse entre las figuras digitales colombianas con mayor presencia en plataformas de contenido para adultos.

Además de su trayectoria en redes, Cintia Cossio ha compartido parte de su vida personal con sus seguidores. En noviembre de 2023 comunicó la separación de Jhoan López, con quien sostuvo una relación de cerca de 12 años.

De esa relación nació Thiago, su primer hijo. Más adelante, el 1 de septiembre de 2025, la influencer anunció el nacimiento de su segundo hijo, una noticia que difundió en sus plataformas digitales.

Su vínculo familiar con Yeferson Cossio ha sido otro elemento que ha despertado el interés de los usuarios. Ambos han aparecido juntos en contenidos y publicaciones, aunque Cintia ha mantenido una línea propia como creadora y empresaria digital.

La producción continuará con la presentación de los integrantes que faltan antes del estreno. Por ahora, Cintia Cossio se suma a la lista de participantes confirmados de La Mansión VIP 2, donde buscará competir por el premio y ampliar su alcance entre el público mexicano.

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