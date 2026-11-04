Salario mínimo 2027: gremios proponen aumento de hasta 9,5% y sindicatos piden 38,5%

Las propuestas para el próximo año llevarían el salario básico de $1.750.905 a cerca de $1,9 millones o más de $2,4 millones, según el porcentaje de aumento que se acuerde. - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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La discusión sobre el salario mínimo de 2027 comienza a mostrar diferencias entre los sectores que participarán en la negociación. Mientras los gremios empresariales consideran que el incremento debería ubicarse entre 8% y 9,5%, las centrales obreras preparan una propuesta de 38,5% para presentar ante la mesa de concertación.

Las posiciones fueron recogidas por La República, que consultó a representantes gremiales, sindicalistas y expertos sobre el porcentaje que debería aplicarse al ingreso básico de los trabajadores colombianos durante el próximo año.

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Actualmente, el salario mínimo se encuentra en $1.750.905. Si se aprueba un aumento del 8%, pasaría a aproximadamente $1.890.977, es decir, tendría un incremento cercano a $140.000.

En cambio, con el 38,5% solicitado por las centrales obreras, llegaría a cerca de $2.424.003, con un aumento de aproximadamente $673.000.

Gremios proponen un aumento del salario mínimo de entre 8% y 9,5%

Los representantes empresariales consideran que el ajuste para 2027 debe calcularse a partir de la inflación y la productividad laboral. Por esa razón, plantean un incremento que se ubique entre el 8% y el 9,5%.

Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), explicó que el cálculo debe considerar la inflación real y hasta dos puntos adicionales de productividad.

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“Lo técnico es tener en cuenta la inflación real, más máximo dos puntos de productividad. Con eso en cuenta, el rango del ajuste para el siguiente año muy seguramente va a estar entre 8% y 9,5%”, afirmó, según La República.

Por su parte, Nidia Hernández, presidenta de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), sostuvo que el incremento del salario mínimo debería ser de máximo 8% para el próximo año.

En la discusión también intervino Camilo Cuervo, abogado laboral y socio de Holland & Knight, quien consideró que el aumento podría acercarse al 10%.

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“Vamos a estar más hacia 10%. Creo que el gobierno de Abelardo de la Espriella, después de la reforma, el proyecto de ajuste fiscal o la reforma tributaria como quieran llamarlo, no tiene mucho campo para, por un lado, exigirle a la gente que pague más impuestos, pero por el otro lado también que pague más salario mínimo”, explicó.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, planteó que el ajuste del salario mínimo debe tener en cuenta la inflación real y sumar máximo dos puntos de productividad. - crédito EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

Sindicatos solicitarán un aumento del 38,5%

La propuesta de las centrales obreras se encuentra considerablemente por encima de los porcentajes planteados por los gremios. Su intención es solicitar un incremento del 38,5%, tomando como referencia una diferencia salarial que consideran pendiente y las proyecciones de inflación.

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Fabio Arias, expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), explicó que el porcentaje corresponde a 32 puntos que, según su planteamiento, se deben compensar, más una inflación estimada de 6,5%.

“Nos deben 32 puntos más la inflación que va a estar alrededor de 6,5% como ya lo dijeron varios analistas al respecto. Estamos hablando de 38,5 puntos que nos debe. Prefiero decirlo así, nos deben, le deben al trabajador esa diferencia”, manifestó.

Arias agregó que esa cifra será la base de la propuesta que presentarán durante las conversaciones en la Comisión Nacional de Concertación, escenario en el que participan representantes del Gobierno, los empresarios y los trabajadores.

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De aprobarse el porcentaje solicitado, el salario mínimo pasaría de $1.750.905 a aproximadamente $2,42 millones, sin contar el auxilio de transporte.

Frente a esta petición, Iván Jiménez, director del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, señaló que la propuesta parece buscar que el ingreso básico alcance el monto de la media nacional.

El académico también advirtió sobre las posibles consecuencias de establecer incrementos elevados sin considerar las condiciones del mercado laboral.

“Los países que han hecho eso, la mayoría centroamericanos, tienen tasas de informalidad de más de 70%, algunas cercanas a 90%. Al final, subir salarios no es tan sencillo como sacar un decreto. Y las buenas intenciones pueden terminar afectando a las personas que esperaban proteger”, explicó.

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Fabio Arias, expresidente de la CUT, explicó que la solicitud del 38,5% busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. - crédito REUTERS/John Vizcaino

Qué factores se tendrán en cuenta para definir el salario mínimo de 2027

La discusión sobre el incremento no se limita a la inflación y la productividad. Según explicó Jiménez al medio ya mencionado, también deben evaluarse otros elementos, entre ellos el costo de vida, la competitividad empresarial, la situación económica de las compañías, las diferencias regionales y los costos pensionales.

El análisis también contempla el poder adquisitivo de los pensionados y las condiciones económicas de los distintos sectores productivos.

Sobre este punto, el director del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana insistió en que la negociación debe considerar diferentes variables y no concentrarse únicamente en un porcentaje.

“La conversación no puede ser solo un porcentaje porque no es una plaza de mercado persa”, afirmó.

Por su parte, Cuervo se refirió al incremento aplicado en 2025 y consideró que, desde una perspectiva técnica, habría razones para moderar el ajuste. Sin embargo, señaló que no considera probable que exista margen político para mantener el salario sin aumento.

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“Eso es lo que hay. ¿Y por qué? Porque tuvimos un exceso en 2025. Habría que esperar la sentencia del Consejo de Estado para ver el tema, pero no creo que haya campo político para no subir, y tampoco razones técnicas”, sostuvo.

Gustavo Petro decretó un aumento del 23% para 2026. El salario básico pasó a $1.750.905 y, con el auxilio de transporte de $249.095, llegó a $2 millones. - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Así quedó el salario mínimo en Colombia para 2026

El salario mínimo vigente para 2026 quedó en $1.750.905, luego de que el expresidente Gustavo Petro decretara un incremento del 23% frente al año anterior.

El ajuste llevó el ingreso básico de $1.423.500 a su valor actual. A este monto se sumó un auxilio de transporte de $249.095, por lo que el total mensual para los trabajadores que reciben ese beneficio quedó en $2 millones.

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Durante la negociación anterior, los empresarios habían planteado un incremento del 7,2%, mientras que las centrales obreras solicitaron un aumento del 16%.