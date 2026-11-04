Quién es Analilia Mejia, la congresista de origen colombo-dominicana que ganó en las elecciones de medio mandato de los Estados Unidos

La legisladora completó previamente el mandato vacante de Mikie Sherrill después de su asunción como gobernadora estatal. (REUTERS/Eduardo Munoz)

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Analilia Mejía, del Partido Demócrata, ganó un mandato completo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos al imponerse al republicano Joe Hathaway en las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026 por el Distrito 11 de Nueva Jersey.

Según las proyecciones realizadas por la agencia internacional AP, con más del 92% de los votos escrutados, la legisladora de origen colombiano y dominicano sumaba 162.528 sufragios, equivalentes al 60,21%, frente a los 104.979 votos, o 38,89%, de Hathaway. El independiente Alan B. Bond registraba 2.419 votos, el 0,90%. Sin embargo, los resultados aún no están certificados por las autoridades electorales.

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La elección asegura a Mejía un período de dos años que comenzará en enero de 2027 en la Cámara de Representantes, donde ocupará el escaño del distrito ubicado en el norte de Nueva Jersey.

La congresista ya había sido elegida en abril de 2026 en una elección especial para completar el mandato que dejó vacante Mikie Sherrill, después de que esta asumiera como gobernadora estatal. En aquella contienda también venció a Hathaway; ahora ambos volvieron a enfrentarse por el período completo.

Ante sus seguidores en la reconocida pizzería de Porta Montclair (Nueva Jersey), Analilia Mejía definió su triunfo como el resultado de una campaña que se extendió durante casi un año. “Una vez más me siento humilde ante el privilegio y la confianza que todos ustedes han depositado en una organizadora combativa que dice las cosas como son”, expresó la representante electa, en declaraciones citadas por el portal Essex Local.

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La dirigente atribuyó el resultado a la movilización de sus simpatizantes: “Sabíamos algo que los analistas políticos y quizá el establishment no sabían. Sabíamos que el poder de la gente es el poder que cumple para nuestra nación y para las futuras generaciones, y será el poder que hará volver a nuestro país”.

La legisladora pidió a sus partidarios sostener la organización política durante los próximos dos años. “Esta noche fue un momento. Para convertirlo en un movimiento, queda más trabajo por hacer”, afirmó Mejía, quien agregó que en los próximos 24 meses requerirá introspección, organización y acción comunitaria para influir en las elecciones legislativas de mitad de mandato y transformar el país.

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Analilia Mejía y sus raíces colombianas

Analilia Mejía nació y creció en Elizabeth, Nueva Jersey (Estados Unidos), en una familia de inmigrantes: su madre es colombiana y su padre dominicano.

La congresista ha vinculado su acercamiento a la organización laboral con la experiencia de su madre Luz Mejía, que trabajó en varios empleos para sostener a la familia.

En su perfil publicado en su sitio web, Mejía recuerda que, durante ese periodo, su progenitora pasó varias noches con hambre o preocupada por la situación del hogar. Allí, cuenta que la mujer “consiguió una entrevista en una fábrica textil sindicalizada de Nueva York, pero solo pudo reunir monedas para pagar el viaje de ida”; tras obtener el puesto, pidió ayuda a una persona desconocida para regresar a Nueva Jersey. “La persona que nos ayudó y ese empleo salvaron a nuestra familia”, afirmó Analilia Mejia.

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Ese cambio en las condiciones laborales de su familia influyó en su posterior actividad política y sindical. Su origen la convirtió en la primera mujer de ascendencia colombiana elegida para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según el perfil oficial de la legisladora.

Mejía cursó sus estudios superiores en la Universidad Rutgers-New Brunswick. Obtuvo una licenciatura en Literatura Comparada en 2000, una maestría en Políticas Públicas en 2002 y una maestría en Relaciones Laborales y Educación en 2003.

Antes de llegar al Congreso, inició su carrera como organizadora sindical y trabajó en entidades como United Food and Commercial Workers, Unite Here y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU). También fue directora ejecutiva de la New Jersey Working Families Alliance, desde donde promovió iniciativas sobre licencia por enfermedad remunerada y un salario mínimo de USD 15 por hora.

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En 2020 fue directora política nacional de la campaña presidencial del senador Bernie Sanders. Durante el gobierno de Joe Biden se desempeñó como subdirectora de la Oficina de la Mujer del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Su cargo más reciente antes de ser elegida fue el de codirectora ejecutiva del Center for Popular Democracy, una organización de defensa y articulación de grupos comunitarios.

Tras su llegada a la Cámara, Mejía presentó una propuesta para elevar el salario mínimo federal a USD 25 por hora y copatrocinó proyectos sobre derecho al voto, precios y corrupción, según su oficina legislativa.