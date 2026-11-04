Colombia

Persecución a sicarios en Valledupar dejó tres muertos y dos policías heridos: qué fue lo que pasó

El CTI de la Fiscalía asumió las diligencias para establecer el móvil del primer crimen, revisar la actuación policial y analizar la pistola y la motocicleta incautadas durante el procedimiento

Asesinato en Los Manguitos derivó en persecución, tiroteo y tres muertes en Valledupar - crédito @El_verseador/X

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Tres personas murieron y dos integrantes de la Policía Metropolitana de Valledupar resultaron heridos tras una persecución que comenzó con el asesinato de un hombre en la avenida Fundación y terminó con un intercambio de disparos en el sector Brisas de La Popa.

Las autoridades investigan la secuencia del homicidio inicial y la actuación policial que dejó a dos presuntos implicados sin vida.

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El hecho comenzó durante la mañana del martes 3 de noviembre de 2026 en el sector de Los Manguitos, cerca del barrio Primero de Mayo. La víctima fue identificada como Juan Alfredo N. T., de 34 años, conocido como alias Águila, quien se movilizaba en un vehículo por esa zona de la capital del Cesar.

Según la información divulgada por El Pilón, dos hombres que viajaban en motocicleta interceptaron el automóvil y dispararon en varias ocasiones contra el conductor. Personas que estaban cerca del lugar auxiliaron al hombre tras el ataque.

Ataque contra Juan Alfredo N. T. terminó con tres muertos durante operativo de la Policía - crédito @masnoticiacol/X
Ataque contra Juan Alfredo N. T. terminó con tres muertos durante operativo de la Policía - crédito @masnoticiacol/X

Juan Alfredo N. T. fue trasladado a la Clínica de Alta Complejidad, pero el personal médico confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso. Conocido el crimen, la Policía Metropolitana de Valledupar activó un plan candado para ubicar a los responsables.

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La búsqueda se extendió por distintos sectores de Valledupar

Varias patrullas iniciaron la búsqueda de los sospechosos, quienes, de acuerdo con el reporte oficial, escaparon en una motocicleta. El seguimiento se prolongó por diferentes zonas de Valledupar hasta llegar al barrio Brisas de La Popa.

La institución señaló que los dos hombres habrían abierto fuego contra los uniformados que intentaban detenerlos. Los agentes respondieron al ataque y se presentó un intercambio de disparos.

Durante esa confrontación quedaron gravemente heridos Heider Enrique A. O., de 27 años, y Andrés Ramón R. G. Ambos fueron trasladados al Hospital Rosario Pumarejo de López para recibir atención médica.

Los dos hombres fallecieron posteriormente como consecuencia de las lesiones sufridas, según el balance conocido hasta el momento. Las autoridades deberán establecer si participaron en el asesinato de Juan Alfredo N. T. y precisar las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento.

Dos presuntos implicados murieron tras ataque a un conductor y persecución policial en Valledupar - crédito @El_verseador/X
Dos presuntos implicados murieron tras ataque a un conductor y persecución policial en Valledupar - crédito @El_verseador/X

Dos policías quedaron lesionados y un tercero recibió un impacto en el chaleco

El procedimiento también dejó dos uniformados heridos. Uno de ellos recibió un disparo en la parte superior de la pierna derecha durante el operativo.

Otro agente sufrió lesiones en una rodilla tras un accidente de motocicleta registrado en medio de la persecución. Un tercer integrante de la institución recibió un impacto de bala en el chaleco de protección, aunque no presentó heridas.

La Policía Nacional incautó una pistola Pietro Beretta calibre nueve milímetros, con cinco cartuchos, además de una motocicleta Boxer gris. Los elementos quedaron a disposición de las autoridades judiciales como parte del proceso para reconstruir lo ocurrido desde el primer ataque hasta el desenlace del operativo.

El saldo preliminar de la jornada fue de tres personas fallecidas, dos policías lesionados y un uniformado ileso tras recibir un disparo en su chaleco balístico.

Las autoridades de Malambo ya buscan a las personas responsables del crimen del exfutbolista Germán Pérez Albuquerque - crédito Policía Nacional
Dos policías resultaron lesionados en el operativo - crédito Policía Nacional

El CTI asumió las inspecciones y la recopilación de pruebas

De acuerdo con la información atribuida a la Policía, Juan Alfredo N. T. registraba anotaciones por concierto para delinquir y violencia intrafamiliar. También se informó que había sido integrante desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Heider Enrique A. O. tenía anotaciones por homicidio y violencia intrafamiliar, mientras que Andrés Ramón R. G. registraba una anotación por receptación.

La investigación deberá determinar si existía una relación entre los antecedentes conocidos, el homicidio reportado en la avenida Fundación y la presunta participación de los dos fallecidos durante la persecución.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumió las diligencias judiciales. Entre sus tareas están la recopilación de elementos probatorios, las inspecciones en los lugares donde ocurrieron los hechos y el análisis de las armas y vehículos incautados.

La Fiscalía deberá establecer el móvil del asesinato de Juan Alfredo N. T., verificar la secuencia de la persecución y definir cómo se produjo el uso de armas de fuego por parte de los involucrados y de los uniformados.

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