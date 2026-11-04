Fedegán tomó decisión con José Félix Lafaurie ante pelea que tuvo con el ministro Indalecio Dangond: “Desconoció la representación legítima de los productores”

José Félix Lafaurie y el ministro Indalecio Dangond protagonizaron un fuerte encontrón en una reunión ministerial - Colprensa

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El 4 de noviembre de 2026, la junta directiva de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) ratificó su respaldo a José Félix Lafaurie como presidente ejecutivo del gremio, luego de que el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, lo conminara a abandonar una reunión oficial convocada el 3 de noviembre para discutir asuntos de las cadenas cárnica y láctea.

En el pronunciamiento, la organización rechazó el trato que, según el gremio, recibió Lafaurie durante ese encuentro y expresó su “confianza y pleno respaldo” al dirigente, al considerar que su exclusión “desconoció la representación legítima de los productores”.

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Argumentó que “Lafaurie acumula más de dos décadas al frente de la presidencia ejecutiva y que su legitimidad emana de las decisiones autónomas de los órganos directivos de la federación”. El comunicado le atribuyó aportes al fortalecimiento de la sanidad animal, la preservación del estatus sanitario, la ganadería sostenible, la apertura de mercados internacionales y la institucionalidad gremial.

Cuestionamientos sobre el Fondo Nacional del Ganado

Según la información suministrada sobre la reunión del 3 de noviembre, Dangond cuestionó el manejo de los fondos administrados por Fedegán, en particular los del Fondo Nacional del Ganado, que calcula en cerca de $ billón desde 2019. El ministro anunció además auditorías al gremio.

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La Junta Directiva de Fedegán expresó su respaldo total al presidente ejecutivo, José Félix Lafaurie Rivera, e hizo un llamado a la concertación, el diálogo y el respeto por la institucionalidad gremial - Fedegán

La discusión escaló cuando Lafaurie pidió una hoja para tomar apuntes y responder a los señalamientos, lo que Dangond interpretó como una falta de respeto a las reglas del encuentro. El ministro también le reprochó la difusión de cifras sobre mortalidad de ganado durante el fenómeno de El Niño y presuntas campañas en redes sociales contra él y el Gobierno.

De acuerdo con el mismo relato, Dangond ordenó en repetidas ocasiones a Lafaurie que abandonara el recinto: “Se va o si no yo lo echo”.

El dirigente se negó inicialmente con el argumento de que se encontraban en un despacho público, pero finalmente salió de la sala.

Ante esos cuestionamientos, Fedegán reafirmó su confianza en la administración de los recursos parafiscales ganaderos y destacó la gestión del representante legal del Fondo Nacional del Ganado, Jaime Rafael Daza Almendrales. El comunicado señaló que “el funcionario ejerció sus responsabilidades con rigor, transparencia y compromiso con los intereses de los productores”.

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El presupuesto total de ingresos y gastos administrado para el FNG por Fedegán se sitúa en $152.590.835.000 para la vigencia reciente, según el presupuesto oficial de ingresos y gastos del FNG - Luisa González/Reuters

Se resaltó en el comunicado que esos fondos están sometidos de manera permanente a la vigilancia de la Contraloría General de la República y a los demás mecanismos de control previstos en la ley. También afirmó que los resultados de las auditorías respaldan la gestión institucional y rechazó cualquier intento de descalificar esa gestión “sin fundamentos debidamente acreditados”.

Fedegán pide diálogo con respeto a la autonomía gremial

Para la junta directiva, el desacuerdo entre el Gobierno y los representantes del sector productivo no justifica las descalificaciones personales ni la exclusión de quienes fueron designados por sus organizaciones. “Las diferencias de criterio, por profundas que sean, no justifican las descalificaciones personales ni la exclusión de quienes ejercen legítimamente la representación de los sectores productivos”, afirmó la junta directiva.

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El gremio precisó que la concertación con el Estado no obliga a aceptar todas las decisiones oficiales. “La concertación no significa unanimidad ni renuncia a las convicciones”, sostuvo, y defendió el derecho de las asociaciones a respaldar políticas públicas o expresar discrepancias cuando estimen afectados los intereses de sus afiliados.

Antonio Mauricio Moreno, presidente de la Junta Directiva de Fedegán, y otros 26 miembros del organismo, respaldaron a José Félix Lafaurie - Fedegán

Llamado a preservar la cooperación con el Gobierno

Fedegán reconoció los esfuerzos del Gobierno nacional en materia de seguridad, en especial los orientados a recuperar el control territorial y proteger a la población y las actividades productivas. Además, recordó que los ganaderos han afrontado durante décadas violencia, secuestro, extorsión, abigeato y otras formas de criminalidad en las zonas rurales.

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La Federación reiteró su disposición a colaborar con las instituciones del sector agropecuario en iniciativas de productividad, asistencia técnica, competitividad, sostenibilidad y seguridad rural. El comunicado cerró con un llamado a que las diferencias se tramiten sin que el conflicto personal desplace la búsqueda de acuerdos para el campo colombiano.