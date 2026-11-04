Colombia

Murió el segundo patrullero herido en el atentado con motocicleta bomba en Algeciras, Huila

La Policía Nacional confirmó el fallecimiento del uniformado Jaime Andrés García Moreno en un hospital de Neiva después de permanecer tres días bajo atención médica por las lesiones que sufrió durante la explosión

Las autoridades de Malambo ya buscan a las personas responsables del crimen del exfutbolista Germán Pérez Albuquerque - crédito Policía Nacional
García Moreno tenía 37 años de edad, era oriundo del municipio de El Pital y dejó una hija de seis años tras casi 15 años de carrera policial. (Policía Nacional)
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El patrullero Jaime Andrés García Moreno murió el martes 3 de noviembre por las heridas que sufrió en la explosión de una motocicleta bomba en Algeciras, Huila. Con su fallecimiento, asciende a dos el número de policías muertos en el ataque, atribuido de forma preliminar a las disidencias de las Farc.

El uniformado, de 37 años, permanecía internado en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo desde la noche del atentado. La explosión también dejó herido a otro policía y a cuatro civiles, que continúan bajo atención médica.

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La Policía Nacional confirmó la muerte de García a través de un mensaje de condolencias en el que destacó que el patrullero luchó por su vida durante varios días, luego de sufrir lesiones de alta complejidad.

“Con profundo dolor despedimos a nuestro patrullero Jaime Andrés García Moreno, quien resultó gravemente herido en el atentado terrorista ocurrido el pasado domingo en Algeciras, Huila”, informó la institución en X. La institución añadió que el policía falleció por la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque.

La Policía Nacional expresó sus condolencias por la muerte del patrullero Jaime Andrés García Moreno, segunda víctima fatal del atentado con motocicleta bomba en Algeciras, Huila. (@PoliciaColombia / X)
La Policía Nacional expresó sus condolencias por la muerte del patrullero Jaime Andrés García Moreno, segunda víctima fatal del atentado con motocicleta bomba en Algeciras, Huila. (@PoliciaColombia / X)

Jaime Andrés García Moreno murió tras permanecer internado en Neiva

Jaime Andrés García Moreno era oriundo del municipio de El Pital, en Huila, y acumulaba 14 años y 11 meses de servicio en la Policía Nacional. Durante su carrera también prestó servicio en Putumayo. Era padre de una niña de seis años, María Paz. Su fallecimiento provocó mensajes de solidaridad de parte de la institución policial y de las autoridades locales.

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Tras la explosión, fue trasladado a Neiva junto con otro uniformado. Ingresó al hospital con politraumatismos, trauma craneoencefálico grave, trauma cerrado de tórax y lesiones en el rostro y las extremidades inferiores. Su estado de salud obligó a que permaneciera en una unidad de cuidados intensivos.

“Su sacrificio no quedará en el olvido. Todas nuestras capacidades continúan desplegadas para identificar, ubicar y llevar ante la justicia a los responsables de este acto criminal”, señaló la Policía en su pronunciamiento.

El patrullero Jaime Andrés García Moreno falleció en Neiva a causa de las heridas que sufrió por la detonación de una motocicleta-bomba en Algeciras. (Policía Nacional)
El patrullero Jaime Andrés García Moreno falleció en Neiva a causa de las heridas que sufrió por la detonación de una motocicleta-bomba en Algeciras. (Policía Nacional)

El director general de la Policía Nacional, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, lamentó la muerte de García Moreno y afirmó que la institución mantendrá las acciones para dar con los responsables.

“Despedimos con profundo dolor a nuestro patrullero Jaime Andrés García Moreno, víctima del atentado terrorista en Algeciras, Huila. Mi solidaridad con su familia y mi compromiso de llevar ante la justicia a los responsables”, escribió Barrera Peña en su cuenta de X.

El director de la Policía lamentó la muerte del patrullero Jaime Andrés García Moreno. (@DirectorPolicia / X)
El director de la Policía lamentó la muerte del patrullero Jaime Andrés García Moreno. (@DirectorPolicia / X)

El atentado ya había causado la muerte del patrullero Julián Esmith Castaño López

La primera víctima fatal del ataque fue el patrullero Julián Esmith Castaño López, que murió en el lugar de la explosión. El policía tenía 41 años y llevaba 20 años en la institución, de acuerdo con los reportes divulgados por la Policía y las autoridades.

De otro lado, el gerente del hospital, Juan Diego Fierro Oliveros, había informado que el otro policía remitido desde Algeciras fue intervenido por especialistas en cirugía de mano, cirugía plástica y ortopedia. Ese uniformado permanece estable y en proceso de recuperación, según información de La FM.

Con las dos muertes, el atentado dejó un nuevo golpe para la fuerza pública en el departamento. Las autoridades indicaron que las investigaciones buscan establecer quiénes instalaron y activaron el artefacto explosivo.

El ataque provocó la muerte inmediata en el lugar de los hechos del patrullero Julián Esmith Castaño López, quien sumaba 20 años de servicio en la institución. (Policía Nacional)
El ataque provocó la muerte inmediata en el lugar de los hechos del patrullero Julián Esmith Castaño López, quien sumaba 20 años de servicio en la institución. (Policía Nacional)

La motocicleta cargada con explosivos fue activada en la zona rosa de Algeciras

El ataque ocurrió hacia las 11:49 p. m. del 31 de octubre, en minutos previos al 1 de noviembre, cuando Algeciras registraba una alta presencia de personas por las celebraciones de Halloween.

La explosión se produjo frente al establecimiento comercial Las Palmitas, en la zona rosa del municipio. En ese punto, agentes de la Policía adelantaban labores de registro, vigilancia y control debido a la actividad nocturna y a la concentración de bares, discotecas y comercios.

Según las primeras hipótesis, los responsables dejaron una motocicleta con explosivos estacionada en el sector y la activaron cuando los uniformados se encontraban cerca. La detonación afectó además a civiles que permanecían en la zona.

Las autoridades atribuyen de manera preliminar la acción al Estado Mayor Central (EMC) de las Farc, aunque la investigación continúa para precisar la autoría material e intelectual del atentado.

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