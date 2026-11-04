Liberaron a dos menores secuestrados y capturaron a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en Rionegro, Antioquia

Los menores llevaban semanas bajo el control de criminales del Clan del Golfo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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Una niña y un niño que permanecían retenidos por presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron rescatados en una operación realizada en la vereda El Carmín, en Rionegro, Antioquia.

De acuerdo con la información suministrada oficialmente por el presidente Abelardo de la Espriella, durante el procedimiento las autoridades capturaron a dos personas e incautaron armas, municiones, drogas y vehículos.

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El operativo estuvo a cargo del Gaula Militar Oriente, de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Según la información divulgada, una de las víctimas llevaba cerca de tres meses en poder de la estructura criminal.

Los menores quedaron bajo protección institucional para el restablecimiento de sus derechos. Las autoridades no divulgaron sus identidades ni precisaron las circunstancias en las que fueron secuestrados.

Estos fueron los menores que fueron dejados en manos de las autoridades - crédito Policía Antioquia

En la vivienda intervenida, los uniformados encontraron 12 armas de fuego, entre ellas cinco revólveres, seis pistolas y una subametralladora Mini Uzi. También incautaron un silenciador, proveedores y 192 cartuchos de distintos calibres.

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El material hallado incluyó cinco teléfonos celulares, dos motocicletas, dinero en efectivo y sustancias estupefacientes. De acuerdo con el reporte, fueron decomisados 30 kilogramos de marihuana, cinco kilogramos de pasta base de coca y dos kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Las dos personas detenidas son señaladas de pertenecer al Clan del Golfo y quedaron a disposición de las autoridades judiciales. Su situación legal deberá ser definida en las próximas audiencias.

Abelardo de la Espriella pidió “perseguir” a los responsables

El presidente Abelardo de la Espriella se refirió al operativo a través de una publicación en la que aseguró que quienes secuestren o utilicen a menores de edad enfrentarán la respuesta del Estado.

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“¡QUIEN SECUESTRE O UTILICE A NUESTROS NIÑOS SE ENFRENTARÁ CON TODA LA FUERZA DEL ESTADO! Con los niños no se mete nadie (sic)”, afirmó.

El jefe de Estado envió un contundente mensaje en contra de las estructuras armadas - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

También advirtió que los responsables serán perseguidos y llevados ante la justicia, y que el Gobierno no permitirá que “ningún grupo NARCOTERRORISTA someta a nuestras familias ni convierta a nuestros menores en víctimas de sus actividades criminales”.

La operación se desarrolló en medio de las acciones de las autoridades contra los grupos armados organizados que operan en el oriente de Antioquia.

Operativo contra el Clan del Golfo en Caucasia dejó un muerto, tres capturados y siete secuestrados liberados

Un mes atrás, las autoridades confirmaron una operación militar contra el Clan del Golfo en jurisdicción del municipio de Caucasia, Antioquia, que permitió la recuperación de siete personas que permanecían secuestradas.

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La operación también dejó un integrante de la estructura muerto y terminó con la captura de tres presuntos miembros de esa organización, uno de ellos herido.

Tres integrantes de la estructura criminal fueron capturados durante la operación, según el reporte entregado por el Gobierno -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente Abelardo de la Espriella informó que la intervención también permitió incautar cuatro armas largas y una corta. La operación se desarrolló el domingo 13 de septiembre en Caucasia, municipio del Bajo Cauca antioqueño.

La información oficial sobre las víctimas tuvo una corrección posterior. En un primer reporte, el mandatario afirmó que seis de las personas rescatadas eran menores de edad y anunció la activación de medidas para su protección. Horas después precisó que las seis personas identificadas inicialmente como menores eran adultas que estaban secuestradas.

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Tres integrantes de la estructura criminal fueron capturados durante la operación, según el reporte entregado por el Gobierno -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El procedimiento estuvo dirigido contra una estructura del Clan del Golfo, grupo armado con presencia en varias zonas de Antioquia. Según el balance divulgado por el Gobierno, uno de sus integrantes murió durante la acción y tres personas fueron detenidas.

Una de las personas capturadas sufrió heridas durante el operativo. Las autoridades no divulgaron la identidad de los detenidos ni precisaron los delitos que les serán imputados.

En el lugar, los uniformados hallaron cuatro armas largas y un arma corta, que quedaron a disposición de las autoridades competentes como parte de la investigación.