Mafe Carrascal aclaró si está enamorada de Daniel Briceño, tras curioso momento en el Congreso que se volvió viral: “Poco me sostiene la mirada”

El guiño de Daniel Briceño a María Fernanda Carrascal que desató comentarios en redes sociales - crédito sarita_24044/TikTok - elfindelsocialismo/TikTok

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El representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, había señalado en un video que María Fernanda Carrascal, congresista del Pacto Histórico, era la militante petrista “más churra” del Congreso. La grabación volvió a circular en redes sociales después de un intercambio entre ambos durante el debate de la Ley de Sometimiento.

El lunes 2 de noviembre de 2026, Carrascal intervino en la discusión legislativa y dirigió una pregunta a Briceño, quien participaba como uno de los ponentes de la iniciativa. Antes de formular su cuestionamiento, reclamó que su colega no la miraba mientras hablaba.

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“Ponente Briceño, es una pregunta para usted. Necesito ver al ponente, que poco me sostiene la mirada, nunca”, afirmó la parlamentaria durante la sesión.

La observación provocó murmullos entre los demás colegas. Briceño respondió desde su lugar y le aseguró que sí podía mirarla. “Yo le sostengo la mirada”, contestó, antes de hacerle un guiño y sonreír, según el registro que circuló posteriormente en plataformas digitales.

Daniel Briceño afirmó que Mafe Carrascal es la militante del Pacto Histórico más guapa - crédito crisdelaes_/TikTok

El intercambio derivó en videos y comentarios en redes sociales

El momento se extendió fuera del recinto legislativo. Usuarios de redes sociales publicaron montajes con inteligencia artificial en los que aparecían los dos representantes, acompañados por canciones como Obsesión, de Aventura, y El amor, de Tito El Bambino.

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Las publicaciones plantearon, en tono de burla, que la congresista estaría enamorada de Briceño y asociaron sus intervenciones contra él con una supuesta fijación personal. La circulación de esos contenidos acumuló comentarios y reacciones, además de recuperar el video previo en el que el legislador elogiaba la apariencia de Carrascal.

“Se enamoró la despistada”, “Los polos apuestos se atraen”, “jajaja qué tal estos dos terminarán enamorados y son de extrema en política”, “Que se obsesione conmigo, como Mafe Carrascal se obsesionó con Daniel Briceño”, son algunos comentarios que empezaron a circular en redes sociales.

Ante la conversación digital, la representante del Pacto Histórico respondió el 3 de noviembre de 2026 a las versiones en redes sociales sobre un supuesto interés sentimental hacia su adversario político.

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“Representante Briceño, ustedes y sus granjas de bots primero quisieron hacerme ataques coordinados para decir que soy una incapaz, que soy una bruta, y así con todas las mujeres del Pacto Histórico. Pero como no pudieron con esa, ahora entonces dicen que es que estoy enamorada de él, como si yo tuviera mal gusto. Hombre, como si yo tuviera ese mal gusto”, expresó Carrascal desde el Senado.

La frase generó nuevas respuestas entre usuarios, mientras el cruce pasó del debate parlamentario a las plataformas digitales.

Mafe Carrascal negó estar enamorada de Daniel Briceño después de su discusión durante la Ley de Sometimiento - crédito sarita_24044/TikTok

Carrascal y Briceño mantienen diferencias en los debates legislativos

Los episodios ocurren en medio de desacuerdos reiterados entre los dos integrantes de la Cámara de Representantes. Carrascal y Briceño han sostenido discusiones sobre proyectos de ley y posiciones políticas contrapuestas durante distintas intervenciones.

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En la sesión del 2 de noviembre, el intercambio se produjo alrededor de la Ley de Sometimiento a la Justicia, iniciativa que motivó preguntas y reparos de la congresista al ponente del Centro Democrático.

La controversia dejó en primer plano un momento que, aunque surgió durante una discusión legislativa, derivó en contenidos humorísticos e interpretaciones personales.

La parlamentaria reaccionó a las versiones que la vinculaban sentimentalmente con su colega - crédito movimientocolombia/TikTok

Esto había dicho Mafe Carrascal sobre Daniel Briceño: “Tramposín”

La representante a la Cámara Mafe Carrascal señaló a Daniel Briceño como el “político más mentiroso” durante una dinámica de preguntas rápidas sobre dirigentes colombianos hace algunas semanas atrás. La congresista formuló esa respuesta tras escuchar la categoría planteada por un periodista.

“Uy, Daniel Briceño. Definitivamente”, dijo Carrascal, según el fragmento facilitado. Después añadió que, a su juicio, el político recurre a la “manipulación de cifras” y lo calificó de “tramposín”.

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La intervención ocurrió en un intercambio de opiniones breves en el Congreso, en el que el interlocutor propuso categorías directas sobre figuras de la política nacional.

Dicho video tomó fuerza tras la controversia que se formó en el Congreso por el curioso momento que vivieron ambos representantes en la plenaria del lunes 2 de noviembre.