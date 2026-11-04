Este es el poderoso grupo sindical que aceptó participar en la negociación del salario mínimo de 2027 en Colombia

Un sector de la Confederación General de Trabajadores (CGT) confirmó que se sumará a la discusión del salario mínimo de 2027 - crédito Ministerio de Trabajo

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Un sector de la Confederación General del Trabajo (CGT), identificado como CGT Mayorías Territoriales, confirmó que participará en la mesa de concertación para definir el salario mínimo de 2027, luego de una reunión con la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, y la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Patricia Morad.

El encuentro abrió canales de interlocución entre la cartera y las organizaciones sindicales de distintas regiones. Tras la reunión efectuada en Bogotá, la central anunció que llevará a la discusión las demandas de sectores campesinos, indígenas, trabajadores informales, transportadores de carga y personas vinculadas a plataformas digitales.

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“Diferencias tenemos todos, pero aquí lo más importante es llegar a un punto de encuentro donde logremos que el país salga adelante. Cuenten con nosotros siempre”, afirmó la ministra López, en las fases iniciales de diálogo, que esperan entregar a mediados de diciembre una cifra aproximada de cómo será el esperado aumento.

La ministra Natalia López Fuentes reiteró que el diálogo social está por encima de las diferencias (- crédito Ministerio de Trabajo)

La CGT llevará reclamos de trabajadores informales, del transporte y plataformas

El presidente nacional de la CGT Mayorías Territoriales, Jaime Cortés Suárez, indicó que la organización reúne a 14 federaciones, entre departamentales y nacionales. El grupo representa, entre otros, a trabajadores rurales, integrantes de la economía informal, conductores de carga y repartidores o prestadores de servicios mediante aplicaciones.

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“Hoy nos abren las puertas para establecer puentes de diálogo social y concertar soluciones importantes para este país”, expresó Cortés Suárez tras el encuentro con las autoridades laborales. Y señaló que el sector sindical espera participar en espacios bipartitos y tripartitos que permitan llegar a consensos en un tema clave para el país.

En su declaración, el directivo reclamó que los grupos que integran la central tengan presencia en las conversaciones sobre las condiciones laborales y los conflictos de sus actividades, como los sectores campesinos e informales, además de los que hacen parte del transporte de carga y los que prestan servicios en las plataformas de movilidad.

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Organizaciones sindicales como la CUT mantendrán la noción de salario vital de la OIT para sustentar sus aspiraciones de incremento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Gobierno evalúa adelantar la instalación de la mesa tripartita

La discusión parte de un salario mínimo vigente de $1.750.905 mensuales, sin auxilio de transporte, luego del aumento del 23% aplicado el año anterior. Teniendo esto en claro, el Gobierno adelantará del 25 al 18 de noviembre la instalación de la mesa de concertación entre sindicatos, gremios empresariales y representantes del Ejecutivo.

La modificación buscaría ampliar el tiempo de análisis de variables como el crecimiento del producto interno bruto en el tercer trimestre y la inflación. Con ello, la normativa establece el 15 de diciembre como primer plazo para alcanzar un acuerdo y si las partes no llegan a acuerdos, se habilitará una extensión hasta el 30 de diciembre.

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Propuestas van desde un alza de un dígito hasta el 38,5%

Cabe destacar que si se da una concertación, el Gobierno puede fijar el ajuste por decreto. La directiva Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha propuesto un incremento de 38,5%, equivalente a $673.098, con el objetivo de llevar el salario básico a $ 2.424.003. La organización sostiene que el ajuste debe permitir alcanzar un salario mínimo vital.

El aumento del salario mínimo en 2026 estuvo por el orden de los 23% - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Del otro lado, los gremios empresariales y análisis técnicos han planteado aumentos de entre 7% y 10%. Algunas proyecciones se ubican entre 8% y 9,5%, con un salario que quedaría entre $1.890.977 y $1.925.996, ante la necesidad, según sectores productivos, de evitar un que se eleven los costos para pequeños y mediados comercios.

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De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, un incremento del salario mínimo por encima de las proyecciones podría afectar la contratación formal y ampliar la informalidad. A su vez, informes atribuidos al Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) señalan que presionaría el gasto público y dispararía la inflación.