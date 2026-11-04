Colombia

La excabecilla de las Farc Sandra Ramírez, señalada de reclutar menores con fines sexuales, tendrá que responder ante la JEP: rendirá declaración virtual

La Jurisdicción Especial para la Paz busca precisar las funciones que habría cumplido la exsenadora de Comunes, así como su posible conocimiento o participación en violencias cometidas al interior de las filas de la extinta guerrilla

Sandra Ramírez, viuda de “Tirofijo”, rendirá versión libre ante la JEP - crédito Europa Press/Colprensa
Sandra Ramírez, viuda de “Tirofijo”, rendirá versión libre ante la JEP - crédito Europa Press/Colprensa
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La exsenadora de Comunes, Sandra Ramírez, deberá rendir una declaración virtual ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dentro del Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado por parte de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La diligencia fue fijada para el miércoles 4 de noviembre de 2026 a la 1:00 p.m.

La Sala negó la petición de la defensa de Ramírez, quien solicitó responder por escrito el cuestionario de los magistrados. La excongresista alegó que afronta una campaña de hostigamiento y desprestigio que, a su juicio, pone en riesgo su seguridad e integridad.

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La JEP mantuvo la citación virtual para contrastar la información recopilada sobre Sandra Ramírez durante su permanencia en la antigua guerrilla. La jurisdicción busca precisar las funciones que habría cumplido, su eventual influencia dentro de la organización y su posible conocimiento o participación en violencias cometidas al interior de sus filas.

La Jurisdicción Especial para la Paz busca precisar las funciones que habría cumplido la exsenadora de Comunes, así como su posible conocimiento o participación en violencias cometidas al interior de las filas
La Jurisdicción Especial para la Paz busca precisar las funciones que habría cumplido la exsenadora de Comunes, así como su posible conocimiento o participación en violencias cometidas al interior de las filas de la extinta guerrilla - crédito JEP

“SEGUNDO: REQUERIR a la Secretaría Ejecutiva de la JEP, a través de la Subdirección de Comunicaciones, que disponga los medios tecnológicos y el apoyo técnico necesarios para garantizar la participación virtual de la compareciente durante la diligencia”, puntualiza la resolución.

Y agrega: “TERCERO: HABILITAR una ruta especial para tramitar las demandas de verdad presentadas por las víctimas y el Ministerio Público, conforme a las consideraciones de esta providencia. Para tal efecto, CORRER TRASLADO a la compareciente de las demandas de verdad que se tramitarán en el presente auto. Con posterioridad, se definirán los pasos a seguir en esta ruta”.

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La Sala busca esclarecer el papel de Ramírez dentro de las Farc

El requerimiento hace parte de las actuaciones del Caso 07, que concentra investigaciones sobre la vinculación de menores de edad a las Farc y los hechos de violencia asociados a ese fenómeno. La citación indica que la magistratura necesita profundizar en las menciones existentes, así como atender las solicitudes de verdad de las víctimas acreditadas y los cuestionamientos de la Procuraduría.

Esta fue la petición de Ramirez para no compadecer ante la JEP - crédito JEP
Esta fue la petición de Ramirez para no compadecer ante la JEP - crédito JEP

La defensa había propuesto que la Sala remitiera un cuestionario que recogiera la hipótesis investigativa, los señalamientos reseñados en el expediente, las peticiones de las víctimas y las preguntas del Ministerio Público. Con esa fórmula, Ramírez pretendía entregar su versión sin asistir a la audiencia.

Sin embargo, la JEP consideró procedente conservar el formato virtual de la diligencia. La exsenadora, conocida en las antiguas Farc con el alias de Griselda Lobo, deberá comparecer ante la Sala en la fecha programada.

Declaraciones ante la JEP y la Fiscalía mencionan a la exsenadora

Guanaro denunció ante la JEP los vejámenes que, según ella, tuvo que padecer por orden expresa de Ramírez - créditos prensa Senado | Icbf / sitio web
Guanaro denunció ante la JEP los vejámenes que, según ella, tuvo que padecer por orden expresa de Ramírez - créditos prensa Senado | Icbf / sitio web

Ante la JEP y la Fiscalía General de la Nación se han recibido testimonios que vinculan a Ramírez con presuntos hechos relacionados con el reclutamiento de menores. Esas versiones hacen parte del material que la jurisdicción busca contrastar y no constituyen, por sí solas, una decisión judicial sobre responsabilidades individuales.

Entre las declarantes destaca Deisy Dorelly Guanaro, quien relató a Semana en diciembre de 2025 que fue llevada a San Vicente del Caguán cuando tenía 12 años. Según su testimonio, Ramírez reunió a varias niñas y les ordenó vestir ropa interior negra antes de que desfilaran frente a integrantes del secretariado de las Farc.

Guanaro también dijo que sufrió abusos sexuales y sostuvo que Ramírez conocía lo que ocurría con las menores. Además, la señaló de haber practicado abortos a niñas que quedaban embarazadas. Estas acusaciones corresponden al relato de la denunciante y serán materia de contraste en el proceso ante la JEP.

Ramírez fue durante décadas compañera sentimental de Pedro Antonio Marín, conocido como Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, fundador y máximo comandante de las Farc, hasta su muerte en 2008. Los testimonios recaudados plantean que esa cercanía le habría dado una posición de influencia dentro de la organización, un aspecto que la Sala de Reconocimiento pretende esclarecer con su declaración.

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