Hallan en Colombia un arbusto desconocido para la ciencia: crece solo en Cueva de los Guácharos y tiene flores magenta

Trichostigma guacharense fue registrada hasta ahora únicamente en los bosques montanos del Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

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El descubrimiento de Trichostigma guacharense, una nueva especie de arbusto para la ciencia, fue formalizado tras investigaciones realizadas en el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, en el sur de Colombia. La planta, registrada hasta ahora únicamente en esta área protegida, crece en bosques montanos húmedos entre los 1.800 y 2.150 metros sobre el nivel del mar.

La especie pertenece a la familia Petiveriaceae, un grupo de plantas con flores del orden Caryophyllales que antes se clasificaba como la subfamilia Rivinoideae dentro de Phytolaccaceae. El estudio fue publicado en la revista científica internacional Brittonia, que incluyó la descripción taxonómica, ilustraciones del ejemplar y una clave actualizada para diferenciar las especies del género Trichostigma.

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El arbusto alcanza tres metros y tiene flores magenta rojizas

El hallazgo amplía el registro de flora de los Andes colombianos, la región con mayor número de especies de plantas y líquenes del país - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

Trichostigma guacharense puede llegar a medir cerca de tres metros de altura. Los investigadores la distinguieron de otras especies del mismo género por la forma de sus hojas, sus pecíolos acanalados, la disposición de los estambres y la silueta de sus frutos.

Uno de sus rasgos visibles son sus inflorescencias de tonos magenta rojizos. La combinación de esas características permitió establecer que se trata de una especie diferente de las ya descritas dentro de Trichostigma, un género con presencia principalmente en regiones tropicales de América.

La investigación fue liderada por Andrés F. Majín-Ladino, M. Alejandra Jaramillo, Laura I. Ramos, Gerardo A. Aymard y Pablo R. Stevenson. En el proceso participaron investigadores de la Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad de los Andes, con apoyo técnico de los guardaparques que trabajan en el área protegida.

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El trabajo de campo y la comparación de especímenes resultaron determinantes para la descripción formal. En botánica, una especie se incorpora al conocimiento científico cuando sus rasgos se documentan y se distinguen de forma verificable frente a organismos relacionados. La publicación en Brittonia deja disponible esa información para otros investigadores.

Las inflorescencias de tonos magenta rojizos son uno de los rasgos que distinguen a la nueva especie - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

El nombre recuerda al parque y al ave que identifica la reserva

La denominación guacharense alude al Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos y al guácharo (Steatornis caripensis), ave cavernícola asociada al territorio. La presencia de esta especie fue uno de los elementos que impulsó la protección de la zona en 1960, cuando se convirtió en la primera área protegida declarada en el país.

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El parque se ubica entre los departamentos de Huila y Caquetá y conserva ecosistemas de transición andino-amazónica. Sus bosques de montaña reúnen condiciones de humedad y altitud que favorecen la presencia de especies con distribuciones restringidas, como la planta recién descrita.

El hallazgo se relaciona con la Agenda ABC del Gobierno nacional, centrada en agua, biodiversidad y comunidades. Desde esa perspectiva, la investigación en áreas protegidas busca aportar información para el manejo de los ecosistemas y para el conocimiento de la diversidad biológica del país.

El nombre de la planta homenajea al Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos y al guácharo, ave emblemática de la reserva - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

Los Andes concentran la mayor diversidad vegetal del país

Colombia es reconocida como el segundo país con mayor diversidad de plantas del planeta, según datos divulgados por el Ministerio de Ambiente. El Catálogo de plantas y líquenes de Colombia, elaborado por el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, estima que el país alberga 24.528 especies de plantas vasculares, aquellas que cuentan con raíces, tallos y hojas verdaderas.

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De ese total, 769 especies son cultivadas y 23.759 corresponden a plantas nativas o naturalizadas. El inventario también contabiliza 13 antocerotas, 932 musgos, 704 hepáticas y 1.674 líquenes. En conjunto, el registro alcanza 27.860 especies, aunque especialistas señalan que la cifra puede aumentar a medida que se investiguen zonas con menor nivel de exploración biológica.

Los datos disponibles muestran además usos relevantes de la flora nacional: se han identificado 400 plantas nativas destinadas a la alimentación, 1.442 especies medicinales y 114 empleadas para la extracción de fibras. Estos registros permiten dimensionar el vínculo entre la diversidad vegetal y actividades relacionadas con el bienestar humano.

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El hallazgo amplía el registro de flora de los Andes colombianos, la región con mayor número de especies de plantas y líquenes del país - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

La región de los Andes concentra el mayor número de especies de plantas y líquenes del país, con 18.377 registros. Le siguen el Pacífico, con 6.052; la Amazonía, con 5.822; el valle del Magdalena, con 3.437; y la Guayana y Serranía de la Macarena, con 3.205. El descubrimiento en Cueva de los Guácharos se suma a ese inventario y refuerza la necesidad de mantener la investigación botánica en los ecosistemas de montaña.