Colombia

Exembajador Kevin Whitaker advirtió que la mayoría demócrata en el Congreso de EE. UU. podría cambiar la ayuda a Colombia: “¿Dónde está la plata?”

El exdiplomático se refirió al papel que tendrán los nuevos líderes de las comisiones legislativas y a las diferencias que podrían surgir con la Casa Blanca por las políticas antidrogas y de cooperación internacional

El exembajador estadounidense analizó los retos que enfrentará la relación bilateral y puso en duda la ejecución de los recursos anunciados por Washington para seguridad y cooperación (Kevin Whitaker/LinkedIn/Michael Reynolds/EFE/Presidencia de la República)
El exembajador estadounidense analizó los retos que enfrentará la relación bilateral y puso en duda la ejecución de los recursos anunciados por Washington para seguridad y cooperación (Kevin Whitaker/LinkedIn/Michael Reynolds/EFE/Presidencia de la República)
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La nueva mayoría demócrata en el Congreso de Estados Unidos podría tener incidencia en la ayuda que Washington destina a Colombia y América Latina, especialmente en asuntos relacionados con las comunidades afro e indígenas y la política antidrogas.

Así lo advirtió el exembajador estadounidense en Colombia Kevin Whitaker, en diálogo con Blu Radio, tras las elecciones de medio término del martes 3 de noviembre de 2026. Según explicó, los congresistas que asumirán el control de las principales comisiones conocen el país y tienen posiciones definidas sobre estos temas.

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Whitaker señaló que la militarización de las políticas contra las drogas y el crimen genera rechazo entre los demócratas. Por eso, buscarán que los gobiernos de la región tengan en cuenta sus planteamientos, aunque el Congreso tiene límites frente al poder del Ejecutivo: “El Congreso realmente no tiene control de la posibilidad de controlar la política de los Estados Unidos porque el presidente tiene el mandato, es el Ejecutivo y puede hacer lo que quiere. Pero en lo de la ayuda hacia países en la región, sí pueden poner sus insistencias”.

El presidente Donald Trump tendrá que negociar con un Congreso de mayoría demócrata, lo que podría dificultar la aprobación de iniciativas de su Gobierno (Nathan Howard/REUTERS)
El presidente Donald Trump tendrá que negociar con un Congreso de mayoría demócrata, lo que podría dificultar la aprobación de iniciativas de su Gobierno (Nathan Howard/REUTERS)

Comunidades y política antidrogas, bajo observación

Whitaker destacó al representante Gregory Meeks, quien acumula dos décadas de trabajo relacionado con las comunidades afrodescendientes y podría asumir la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.

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Sobre la influencia de Meeks, afirmó: “Es una posición muy poderosa y va a ser, como dije anteriormente, va a ser muy insistente en eso”. En cuanto a la política antidrogas, agregó: “Si algo de ese índole está ocurriendo, eso va a tener su reacción en el Congreso”.

El seguimiento coincide con el debate por la aspersión aérea de cultivos ilícitos. Diecinueve congresistas demócratas pidieron al secretario de Estado, Marco Rubio, no respaldar la fumigación impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella. La solicitud se refiere a un proyecto piloto en Putumayo que contempla aspersiones sobre un área inicial de 1.000 hectáreas, una iniciativa que ha enfrentado límites judiciales.

El Catatumbo sigue siendo una zona de interés para el ELN debido a que este punto, además de ser conocido como lugar en el que se cultiva hoja de coca, también es utilizado como corredor estratégico de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico - crédito archivo Colprensa/Ejército
La aspersión aérea de cultivos ilícitos es uno de los asuntos que genera diferencias entre el Gobierno colombiano y congresistas demócratas de Estados Unidos (Colprensa/Ejército)

La ayuda de mil millones de dólares sigue sin avances

Whitaker puso el foco en el paquete de seguridad por mil millones de dólares anunciado por Washington después de la posesión de Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto. La iniciativa fue presentada como un esfuerzo conjunto con el Congreso estadounidense, pero el exembajador cuestionó que no haya avances visibles.

“Se anunció mil millones de dólares para Colombia hace meses y no se ha hecho nada. ¿Dónde? Como decimos en inglés, where’s the money? ¿Dónde está la plata?”. Según dijo, esa será una pregunta central para el Legislativo, el Gobierno colombiano y la diplomacia del país.

El exembajador calificó el trámite presupuestal del Capitolio como “bastante complejo”. Habitualmente, las comisiones realizan audiencias y someten el presupuesto a votación en cada cámara y luego de manera conjunta. Esta vez, afirmó: “Nada de eso está ocurriendo ahora. Estamos en distintos tiempos y todo ese proceso ha sido en una situación de cortocircuito”.

El paquete de mil millones de dólares anunciado por Estados Unidos para Colombia sigue sin avances claros, una situación que Kevin Whitaker puso en duda al preguntar por el destino de los recursos prometidos (Dado Ruvic/REUTERS)
El paquete de mil millones de dólares anunciado por Estados Unidos para Colombia sigue sin avances claros, una situación que Kevin Whitaker puso en duda al preguntar por el destino de los recursos prometidos (Dado Ruvic/REUTERS)

El presupuesto del año fiscal 2027 ya fue aprobado y existen recursos que podrían destinarse o redirigirse a Colombia. Sin embargo, la falta de claridad sobre el paquete anunciado mantiene abierta la discusión sobre su ejecución y los mecanismos para ponerlo en marcha.

Enero definirá el nuevo escenario legislativo

El nuevo Congreso estadounidense se instalará a comienzos de enero y, posteriormente, organizará sus comisiones. Whitaker no descartó que los legisladores salientes intenten aprobar proyectos en una sesión de “pato cojo”, aunque aclaró que esa posibilidad no está garantizada. Sobre la relación entre el Legislativo y Donald Trump, expresó su escepticismo: “Yo veo casi imposible que se va a poder colaborar el Ejecutivo y Legislativo”. No obstante, consideró positivo que el mandatario haya manifestado disposición para dialogar con los nuevos líderes demócratas.

El exembajador anticipó que la oposición podría impulsar juicios políticos contra integrantes del gabinete. También recordó que, si Trump veta una ley, se necesitan dos tercios de ambas cámaras para superar esa decisión. A su juicio, los demócratas podrían concentrarse en exigir responsabilidades a funcionarios y preparar el escenario político para las elecciones presidenciales de 2028.

El presidente Donald Trump deberá afrontar un nuevo escenario legislativo con mayoría demócrata, que podría impulsar investigaciones y juicios políticos contra integrantes de su gabinete (AARON SCHWARTZ/EFE)
El presidente Donald Trump deberá afrontar un nuevo escenario legislativo con mayoría demócrata, que podría impulsar investigaciones y juicios políticos contra integrantes de su gabinete (AARON SCHWARTZ/EFE)

“Ya estamos en la campaña de 28, y dentro de 6 meses vamos a tener una muy buena idea de quiénes serán los precandidatos para la presidencia”, afirmó. En materia migratoria, Whitaker señaló que existe preocupación por los operativos contra los migrantes, aunque reconoció que buena parte de demócratas y republicanos coincide en la necesidad de mantener controles fronterizos.

Por último, descartó que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) vuelva a funcionar como antes. “Lamento mucho decir que yo creo que nada de eso va a pasar. No hay regreso al pasado. Y lo que fue Usaid no va a estar de nuevo”.

Aunque lamentó el cierre de la entidad y destacó el trabajo que desarrolló en Colombia, consideró que la discusión sobre cooperación internacional deberá avanzar hacia acuerdos entre las corrientes moderadas de ambos partidos. Su conclusión fue contundente: “No estamos viviendo en ese mundo, estamos en 2026”.

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