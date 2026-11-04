Este es el proyecto que conectaría el aeropuerto El Dorado con el metro de Bogotá y el Regiotram de occidente

Una propuesta que busca la integración del Metro de Bogotá y el Regiotram de Occidente frente a la terminal del aeropuerto internacional El Dorado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Bogotá Ciudad Aeropuerto, la propuesta que busca convertir a El Dorado en un motor de inversión, movilidad y desarrollo económico para la capital y los municipios vecinos, fue presentada por la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) ante representantes de entidades públicas, empresas y gremios, con el propósito de que sea incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.

La iniciativa fue socializada en un encuentro realizado en las instalaciones de Invest in Bogotá, donde se expusieron los principales componentes del proyecto.

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Entre las apuestas centrales están la conexión del aeropuerto con el Metro de Bogotá y el Regiotram, la creación de un Centro de Innovación y Aviación Civil y el desarrollo de un campus de formación aeroespacial, acciones orientadas a mejorar la movilidad, preparar talento especializado y atraer empresas del sector aeronáutico.

El potencial del mercado respalda la iniciativa

El Aeropuerto El Dorado de Bogotá es uno junto con Rionegro en Medellín, de los más concurridos del país - crédito Colprensa

El alcance de la propuesta se entiende mejor a la luz de las cifras del sector. Durante 2025, el sistema aeroportuario colombiano movilizó más de 57,5 millones de pasajeros, y en el primer semestre de 2026, El Dorado y el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, concentraron el 59,6% del total nacional.

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La secretaria distrital de Planeación, Úrsula Ablanque, mencionó que el proyecto requiere una coordinación que supera los límites del distrito.

“Este es un proyecto que no es solo de Bogotá o del Distrito, es un proyecto que congrega a muchos actores y en el que tenemos que trabajar conjuntamente porque Bogotá Ciudad Aeropuerto no es solamente para Bogotá o para la región, es un proyecto para la Nación”, afirmó.

Santiago Carvajal, gerente del programa Bogotá Ciudad Aeropuerto, señaló que la propuesta se construyó junto con actores del sector durante los últimos seis meses, con el objetivo de recoger las perspectivas de quienes tienen relación directa con la operación aeroportuaria.

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El Metro de Bogotá llegaría hasta el Aeropuerto El Dorado con la propuesta que planean desde Bogotá Ciudad Aeropuerto, que espera ser incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2026 - 2030 (REUTERS/Enea Lebrun)

“Estamos convencidos de que Bogotá Ciudad Aeropuerto debería estar en los primeros renglones del Plan Nacional de Desarrollo como un proyecto que beneficia a todo el territorio nacional”, según recogió Valora Analitik.

La conexión con el Metro y el Regiotram, entre las prioridades

Uno de los componentes que más interés genera es la integración del aeropuerto con los sistemas de transporte público regional. La propuesta contempla articular El Dorado con el Metro y el Regiotram para mejorar la conectividad entre la terminal, la ciudad y los municipios del entorno.

La intención, según la Secretaría Distrital de Planeación, es que esta conectividad se piense como parte de una estrategia regional en la que participen también los municipios con relación económica, logística y territorial con El Dorado.

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MRO e innovación, apuestas para atraer inversión especializada

Isis Durán, directora ejecutiva de Invest in Bogotá, destacó el posicionamiento de El Dorado en el mercado regional y la ambición de la propuesta.

“A través de una estrategia de internacionalización y la promoción de un gran centro de MRO (mantenimiento, reparación y operaciones), Bogotá quiere replicar la experiencia que han tenido grandes hubs aeronáuticos a nivel internacional. El Dorado, vale la pena recordar, es el principal aeropuerto de carga de la región y el segundo en movilización de pasajeros”, afirmó.

La participación de la ciudad depende de soluciones urbanas que garanticen accesibilidad y eviten barrios aislados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La apuesta por el MRO apunta a atraer empresas de servicios técnicos, ingeniería, manufactura aeronáutica y producción de componentes, en un ecosistema que también incluiría el Centro de Innovación y Aviación Civil y el campus de formación aeroespacial.

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Seis líneas de acción estructuran el proyecto

Bogotá Ciudad Aeropuerto se organiza en seis frentes de trabajo. La coordinación institucional busca alinear las decisiones de las entidades públicas y privadas; la planeación territorial pretende ordenar el crecimiento de las zonas relacionadas con la terminal aérea; y el desarrollo de talento humano apunta a preparar trabajadores con conocimientos especializados para la industria.

Por su parte, la transformación digital y la innovación están orientadas a la modernización de los procesos aeroportuarios y logísticos, mientras que la articulación del turismo con el transporte aéreo busca aprovechar la llegada de viajeros para fortalecer la actividad económica de Bogotá y la región.

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A través de estos componentes se busca mejorar la eficiencia logística, fortalecer las actividades de carga aérea y comercio electrónico, e identificar y promover proyectos de inversión nacionales e internacionales en manufactura aeronáutica, ingeniería y servicios técnicos especializados.

Un respaldo amplio del sector privado y el Gobierno nacional

La remodelación de las zonas migratorias del Aeropuerto El Dorado busca agilizar el flujo de pasajeros internacionales en temporada alta - crédito ANI

En la presentación participaron representantes del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte, además de organizaciones empresariales como la Cámara de Comercio de Bogotá, la ANDI, Camacol, ProBogotá, y compañías como Avianca, OPAIN, Airbus y Odinsa, junto con la Alcaldía de Funza.

La propuesta también plantea una mayor coordinación entre el Gobierno nacional, el Distrito, los municipios de la región y el sector privado para definir prioridades, estructurar proyectos y evaluar alternativas de financiación. El siguiente paso es lograr que Bogotá Ciudad Aeropuerto quede incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 y sea reconocido como proyecto de interés estratégico nacional.

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