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Franco Pérez, jugador de la reserva de Boca Juniors e hijo del histórico Omar Pérez, había sido convocado a la selección Colombia, pero la FCF canceló el anuncio: qué pasó

La lista de 24 jugadores dada inicialmente por la Federación Colombiana de Fútbol se redujo a 23 con la desconvocatoria del jugador colombo-argentino

Franco Pérez, hijo del exfutbolista Ómar Pérez, integra la convocatoria de César Torres para el microciclo de la Selección Colombia Sub-19 (francoperez10/Instagram)
Franco Pérez, hijo del exfutbolista Ómar Pérez, integra la convocatoria de César Torres para el microciclo de la Selección Colombia Sub-19 (francoperez10/Instagram)
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La Selección Colombia sub-19 dejó fuera a Franco Pérez del microciclo que comenzó el martes 3 de noviembre en Bogotá, pese a que el mediocampista había aparecido inicialmente como convocado en una publicación de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). La decisión obedecería a motivos técnicos, aunque no existe una explicación oficial sobre su exclusión.

El equipo se prepara para un torneo amistoso en Atlanta, Estados Unidos, que se disputará entre el 10 y el 17 de noviembre, como parte del proceso rumbo al Campeonato Sudamericano sub-20 de enero de 2027.

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El nombre de Pérez no apareció en la lista definitiva de 23 jugadores anunciada por el entrenador César Torres. La convocatoria incluye futbolistas de clubes colombianos y equipos de España, Argentina y Estados Unidos, entre ellos Atlético Nacional, América de Cali, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe y Junior.

Antes del viaje, los convocados permanecerán concentrados en la sede deportiva de la FCF, en Bogotá, hasta el 9 de noviembre. La nómina también presenta cambios frente al grupo que representó a Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026.

Convocatoria de la selección Colombia para el microciclo de la selección Colombia sub-19 - crédito FCF
Convocatoria de la selección Colombia para el microciclo de la selección Colombia sub-19 - crédito FCF
  • Alam García – Independiente Yumbo
  • ⁠Camilo Amú – América de Cali
  • Christian Negrete – Real Cundinamarca
  • Daniel Socarrás – Junior F.C.
  • David Meza – Atlético de Madrid (ESP)
  • ⁠Deimer Longas – Independiente Medellín
  • Edmilson Herazo – Barranquilla F.C.
  • Erik Londoño – New York Red Bulls (USA)
  • Felipe Marín – Atlético Nacional
  • ⁠Francisco Peña – Independiente Yumbo
  • ⁠Gerónimo Mancilla – Independiente Medellín
  • Jhoan Quesada – Atlético Nacional
  • Jimmy Martínez – Independiente Santa Fe
  • Johan Molina – América de Cali
  • ⁠Juan Camilo Cuero – Boca Juniors de Cali
  • ⁠Juan David García – Fortaleza F.C.
  • ⁠Juan David Palacios – Independiente Yumbo
  • ⁠Leandro Solarte – Racing Club (ARG)
  • ⁠Miguel Londoño – RCD Espanyol (ESP)
  • ⁠Nicolás Arango – North Texas SC (USA)
  • ⁠Robihno Quinto – River Plate (ARG)
  • ⁠Tomás Blandón – Águilas Doradas
  • Yeider García – Internacional de Bogotá

Cuerpo Técnico

  • César Torres Ramírez – Director Técnico
  • Christian Freyman Juliao Camacho – Preparados Físico 
  • Yeisson Galvis Torres – Asistente Técnico 
  • Hugo Oswaldo Guzmán Pinto – Entrenador De Arqueros   
  • Juan Diego Francisco Eduardo  Párraga – Médico 
  • Jorge Eduardo Mejia Castro – Fisioterapeuta 
  • Marbin Herney Sandoval Bolaños – Asistente Técnico
  • Juan Felipe Ramírez Soto – Fisioterapeuta 
  • Jafeth Orejuela – Kinesiólogo 
  • Nelson Augusto Estevez Colmenares – Utilero
  • Juan Camilo Gutiérrez Panneflek – Video Analista
  • Gonzalo Alonso Cuestas Pita – ​Utilero

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