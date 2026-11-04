Franco Pérez, jugador de la reserva de Boca Juniors e hijo del histórico Omar Pérez, había sido convocado a la selección Colombia, pero la FCF canceló el anuncio: qué pasó

Franco Pérez, hijo del exfutbolista Ómar Pérez, integra la convocatoria de César Torres para el microciclo de la Selección Colombia Sub-19 (francoperez10/Instagram)

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La Selección Colombia sub-19 dejó fuera a Franco Pérez del microciclo que comenzó el martes 3 de noviembre en Bogotá, pese a que el mediocampista había aparecido inicialmente como convocado en una publicación de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). La decisión obedecería a motivos técnicos, aunque no existe una explicación oficial sobre su exclusión.

El equipo se prepara para un torneo amistoso en Atlanta, Estados Unidos, que se disputará entre el 10 y el 17 de noviembre, como parte del proceso rumbo al Campeonato Sudamericano sub-20 de enero de 2027.

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El nombre de Pérez no apareció en la lista definitiva de 23 jugadores anunciada por el entrenador César Torres. La convocatoria incluye futbolistas de clubes colombianos y equipos de España, Argentina y Estados Unidos, entre ellos Atlético Nacional, América de Cali, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe y Junior.

Antes del viaje, los convocados permanecerán concentrados en la sede deportiva de la FCF, en Bogotá, hasta el 9 de noviembre. La nómina también presenta cambios frente al grupo que representó a Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026.

Convocatoria de la selección Colombia para el microciclo de la selección Colombia sub-19 - crédito FCF

Alam García – Independiente Yumbo

⁠Camilo Amú – América de Cali

Christian Negrete – Real Cundinamarca

Daniel Socarrás – Junior F.C.

David Meza – Atlético de Madrid (ESP)

⁠Deimer Longas – Independiente Medellín

Edmilson Herazo – Barranquilla F.C.

Erik Londoño – New York Red Bulls (USA)

Felipe Marín – Atlético Nacional

⁠Francisco Peña – Independiente Yumbo

⁠Gerónimo Mancilla – Independiente Medellín

Jhoan Quesada – Atlético Nacional

Jimmy Martínez – Independiente Santa Fe

Johan Molina – América de Cali

⁠Juan Camilo Cuero – Boca Juniors de Cali

⁠Juan David García – Fortaleza F.C.

⁠Juan David Palacios – Independiente Yumbo

⁠Leandro Solarte – Racing Club (ARG)

⁠Miguel Londoño – RCD Espanyol (ESP)

⁠Nicolás Arango – North Texas SC (USA)

⁠Robihno Quinto – River Plate (ARG)

⁠Tomás Blandón – Águilas Doradas

Yeider García – Internacional de Bogotá

Cuerpo Técnico

César Torres Ramírez – Director Técnico

Christian Freyman Juliao Camacho – Preparados Físico

Yeisson Galvis Torres – Asistente Técnico

Hugo Oswaldo Guzmán Pinto – Entrenador De Arqueros

Juan Diego Francisco Eduardo Párraga – Médico

Jorge Eduardo Mejia Castro – Fisioterapeuta

Marbin Herney Sandoval Bolaños – Asistente Técnico

Juan Felipe Ramírez Soto – Fisioterapeuta

Jafeth Orejuela – Kinesiólogo

Nelson Augusto Estevez Colmenares – Utilero

Juan Camilo Gutiérrez Panneflek – Video Analista

Gonzalo Alonso Cuestas Pita – ​Utilero