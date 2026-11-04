Franco Pérez, jugador de la reserva de Boca Juniors e hijo del histórico Omar Pérez, había sido convocado a la selección Colombia, pero la FCF canceló el anuncio: qué pasó

La Selección Colombia sub-19 dejó fuera a Franco Pérez del microciclo que comenzó el martes 3 de noviembre en Bogotá, pese a que el mediocampista había aparecido inicialmente como convocado en una publicación de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). La decisión obedecería a motivos técnicos, aunque no existe una explicación oficial sobre su exclusión.
El equipo se prepara para un torneo amistoso en Atlanta, Estados Unidos, que se disputará entre el 10 y el 17 de noviembre, como parte del proceso rumbo al Campeonato Sudamericano sub-20 de enero de 2027.
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El nombre de Pérez no apareció en la lista definitiva de 23 jugadores anunciada por el entrenador César Torres. La convocatoria incluye futbolistas de clubes colombianos y equipos de España, Argentina y Estados Unidos, entre ellos Atlético Nacional, América de Cali, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe y Junior.
Antes del viaje, los convocados permanecerán concentrados en la sede deportiva de la FCF, en Bogotá, hasta el 9 de noviembre. La nómina también presenta cambios frente al grupo que representó a Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026.
- Alam García – Independiente Yumbo
- Camilo Amú – América de Cali
- Christian Negrete – Real Cundinamarca
- Daniel Socarrás – Junior F.C.
- David Meza – Atlético de Madrid (ESP)
- Deimer Longas – Independiente Medellín
- Edmilson Herazo – Barranquilla F.C.
- Erik Londoño – New York Red Bulls (USA)
- Felipe Marín – Atlético Nacional
- Francisco Peña – Independiente Yumbo
- Gerónimo Mancilla – Independiente Medellín
- Jhoan Quesada – Atlético Nacional
- Jimmy Martínez – Independiente Santa Fe
- Johan Molina – América de Cali
- Juan Camilo Cuero – Boca Juniors de Cali
- Juan David García – Fortaleza F.C.
- Juan David Palacios – Independiente Yumbo
- Leandro Solarte – Racing Club (ARG)
- Miguel Londoño – RCD Espanyol (ESP)
- Nicolás Arango – North Texas SC (USA)
- Robihno Quinto – River Plate (ARG)
- Tomás Blandón – Águilas Doradas
- Yeider García – Internacional de Bogotá
Cuerpo Técnico
- César Torres Ramírez – Director Técnico
- Christian Freyman Juliao Camacho – Preparados Físico
- Yeisson Galvis Torres – Asistente Técnico
- Hugo Oswaldo Guzmán Pinto – Entrenador De Arqueros
- Juan Diego Francisco Eduardo Párraga – Médico
- Jorge Eduardo Mejia Castro – Fisioterapeuta
- Marbin Herney Sandoval Bolaños – Asistente Técnico
- Juan Felipe Ramírez Soto – Fisioterapeuta
- Jafeth Orejuela – Kinesiólogo
- Nelson Augusto Estevez Colmenares – Utilero
- Juan Camilo Gutiérrez Panneflek – Video Analista
- Gonzalo Alonso Cuestas Pita – Utilero
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