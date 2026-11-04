Colombia

Daniela Ospina se pronunció sobre el retiro de su hermano David Ospina del fútbol y contó que lo vio al borde del llanto: “Fue uno de sus días más difíciles”

La empresaria aseguró que el exguardameta tuvo sentimientos encontrados durante el anuncio y destacó que estuvo acompañado por su esposa, hijos y familiares

La hermana del exarquero contó que conversó con él antes de que anunciara el final de su carrera y calificó la decisión como una de las más difíciles de su vida - crédito @daniela_ospina5/ Instagram

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Daniela Ospina habló sobre el retiro de David Ospina del fútbol profesional y reveló que lo vio con ganas de llorar durante una jornada que definió como una de las más difíciles de su vida.

La empresaria contó que mantuvo conversaciones privadas con su hermano antes de que el arquero hiciera pública una decisión marcada por la emoción y por el final de una carrera de dos décadas.

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El exguardameta de la selección Colombia anunció el martes 3 de noviembre que dejó el fútbol profesional a los 38 años. La decisión la comunicó a través de un video en sus redes sociales, en el que agradeció a los clubes, compañeros, entrenadores e hinchas que lo acompañaron desde su debut con Atlético Nacional en 2006.

Aunque el cuadro antioqueño fue uno de los equipos centrales en su trayectoria, el anuncio del retiro lo hizo el propio David Ospina. En su mensaje, explicó que optó por escuchar a su cuerpo tras los problemas físicos que afectaron sus últimos meses como jugador.

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“No me voy porque quiero, lo hago porque escucho a mi cuerpo que me habla”, expresó el arquero en la despedida que publicó en sus plataformas. La lesión en el codo derecho condicionó el tramo final de su carrera, luego de que intentara continuar en el Atlante de México tras su salida de Nacional.

Daniela Ospina reveló cómo vivió David Ospina su despedida del fútbol profesional - crédito @Daniela_Ospina5/ Instagram
Daniela Ospina reveló cómo vivió David Ospina su despedida del fútbol profesional - crédito @Daniela_Ospina5/ Instagram

Daniela Ospina contó que habló con su hermano antes del anuncio

En medio de las reacciones que generó la despedida, Daniela Ospina se refirió a la conversación que tuvo con el exarquero antes de que comunicara públicamente su determinación. La hermana del deportista señaló que el proceso implicó diálogos familiares y una evaluación personal sobre el futuro de quien fue referente de la selección Colombia.

“Tengo muchas cosas que contarles; definitivamente, ayer fue uno de los días que más planeamos, que más tuve conversaciones con mi hermano y creo que una de las decisiones más duras que le ha tocado tomar en la vida por muchas razones”, afirmó.

Daniela sostuvo que, detrás de los títulos, los homenajes y el reconocimiento de los aficionados, existió un proceso íntimo que el público no siempre alcanza a conocer. Para ella, el anuncio representó una decisión deportiva, pero también un cambio de vida para su hermano.

“Mucha gente ve como la gloria, pero pocas veces se ven los procesos por los que pasan los seres humanos”, añadió al hablar del cierre de la etapa de David Ospina como futbolista.

La empresaria relató que algunos registros del momento de la despedida la conmovieron. Según contó, vio a su hermano con sentimientos encontrados y al borde del llanto después de confirmar que no volverá a competir como profesional. “Hay unos videos que me parten el alma por verlo a él como con esas ganas de llorar y teniendo muchos sentimientos encontrados”, señaló Daniela Ospina.

El anuncio de David coincidió con la presentación de un documental sobre su vida y su carrera. En imágenes difundidas tras el evento, el arquero recibió el saludo de asistentes y compartió con su esposa, Jesica Sterling; sus hijos, Dulce y Maxi; su madre, Lucía Ramírez, y su hermana Daniela. El exportero no pudo contener las lágrimas durante algunos de esos momentos.

La familia acompañó al exarquero en una noche que reunió recuerdos de sus comienzos en Medellín, sus años en Europa y su paso por la selección Colombia. Para Daniela, ese respaldo familiar tuvo un peso especial en el momento de la despedida.

La familia acompañó el cierre de una carrera de 20 años

David Ospina debutó como profesional el 5 de febrero de 2006 con Atlético Nacional. Más tarde jugó en clubes como Niza, Arsenal, Napoli y Al-Nassr, antes de regresar al equipo verde en 2024. Su última presentación profesional fue el 23 de mayo de 2026, en la semifinal de vuelta del Apertura colombiano contra Deportes Tolima.

Además de su trayectoria en clubes, el arquero se consolidó como una de las figuras de la selección Colombia. Tras su anuncio, recibió mensajes de compañeros y excompañeros como James Rodríguez, Radamel Falcao García, Luis Díaz, Juan Guillermo Cuadrado y Matheus Uribe.

Daniela Ospina destacó que su hermano pudo transitar el final de esta etapa acompañado por su entorno más cercano. “Con la tranquilidad de que fue una muy buena carrera, y lo más lindo es que vivió esto al lado de su esposa, de sus hijos y nosotros, que pudimos acompañarlo”, concluyó.

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