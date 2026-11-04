Colombia

Andrea Petro fijó su posición frente a las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer: “No tenemos ningún tipo de relación”

Durante una dinámica en Instagram, la empresaria e hija mayor del expresidente colombiano respondió a las consultas surgidas entre sus seguidores por la controversia con Eva Ferrer y dijo que no le corresponde opinar sobre asuntos ajenos a su entorno

En un video reciente, asegura que no hay relación y que prefiere mantenerse al margen de opinar sobre figuras públicas con las que no tiene un vínculo directo - crédito @andreapetro91/IG
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Andrea Petro se desmarcó del escándalo que involucra a Verónica Alcocer con Eva Ferrer y dejó claro que no tiene ningún vínculo con la exprimera dama ni intención de pronunciarse sobre la polémica que la rodea.

La hija mayor del expresidente Gustavo Petro lo dijo sin rodeos durante una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram.

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Andrea Petro dice que Alcocer “no es su mamá” y que el tema “no le incumbe”

“Ella y yo no tenemos ningún tipo ni índole de relación y yo no tengo por qué estar hablando de ella ni estar comentando temas que le corresponden y le competen a ella o a mis hermanas”, afirmó la empresaria en sus historias de Instagram, donde sus seguidores le preguntaron directamente por su opinión sobre el caso.

- crédito @andreapetro91/Instagram
La hija mayor del expresidente Petro fue tajante y se desligó por completo del escándalo que salpica a Alcocer - crédito @andreapetro91/Instagram

La hija del exmandatario fue enfática en que la distancia con Verónica Alcocer es tanto personal como familiar. “Ella no es mi mamá, yo tengo otra mamá y a mí esos temas no me corresponden”, señaló, antes de agregar que tampoco mantiene ningún tipo de relación con la exjefa de Estado.

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“Solo la respeto por ser la madre de mis hermanas, pero se queda ahí el tema”, cerró si intervención, .

El escándalo con Eva Ferrer que desató las preguntas de los seguidores

La pregunta de los seguidores llegó en el marco del escándalo que protagonizaron Alcocer y Eva Ferrer, una ciudadana española que fue una de las personas de mayor confianza del entonces presidente Petro durante su mandato. La relación entre ambas mujeres se deterioró con el tiempo y derivó en acusaciones cruzadas de alto impacto público.

Andrea Petro destacó la importancia de Verónica Alcocer, la primera dama de Colombia, en la unidad de su familia - crédito @andreapetro91/Instagram
Andrea Petro destacó la importancia de Verónica Alcocer, la primera dama de Colombia, en la unidad de su familia - crédito @andreapetro91/Instagram

En audios y chats filtrados, Ferrer acusó a Alcocer de tener presuntos testaferros entre sus familiares y de haber ejercido influencia irregular sobre entidades como Ecopetrol y la Dian. Además, la española reclama más de $ 640 millones por asesorías en campaña y en los primeros meses del gobierno que, según su defensa, quedaron sin pagar.

Alcocer, por su parte, ha negado públicamente que los señalamientos “correspondan a la realidad”.

La hija de Petro ya había cuestionado a la exjefa de Estado en el pasado

No es la primera vez que Andrea Petro marca distancia de Alcocer. En declaraciones anteriores, la empresaria y CEO de la marca de ropa sostenible Bachué sostuvo que la exprimera dama “fue bastante injusta” con ella durante los cuatro años del gobierno, que “muchas veces fue muy cruel” con ella y con sus hijas, y que “debió ser más sincera y decir que ya no estaba” con el expresidente.

Familia presidencial: el presidente Gustavo Petro junto a la primera dama Verónica Alcocer y sus hijos Nicolás, Andrés, Andrea, Sofía y las nietas del primer mandatario. Foto: archivo.
Andrea Petro aseguró que Verónica Alcocer y ella nunca tuvieron una buena relación durante los cuatro años de gobierno de Gustavo Petro - crédito Infopresidencia

En aquella ocasión también reveló que Alcocer habría intervenido para que los hijos del primer matrimonio de Petro no aparecieran en piezas publicitarias de la campaña presidencial de 2022 y relató una situación que calificó como “una humillación terrible”: la orden de que abandonaran el Palacio de Nariño durante una visita porque la entonces primera dama consideraba que era “su casa”.

La pulla que lanzó Andrea Petro a Alcocer con la lavor de la primera dama de Abelardo de la Espriella

Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, elogió a Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella, y lanzó una crítica indirecta a Verónica Alcocer.

En entrevista con el activista Beto Coral, Andrea Petro sostuvo: “Ella sí está realmente involucrada en lo que es realmente el rol de una primera dama”, en referencia a Pineda.

Ilustración estilo acuarela de Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, y Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia
Ilustración estilo acuarela de Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, y Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La joven contrastó esa gestión con la de Alcocer, de quien dijo: “Ella ni estaba en Colombia prácticamente, ella estaba en otras cosas”. Petro también abordó cuestionamientos sobre una recolección de fondos atribuida a Pineda para damnificados del terremoto del 10 de agosto, y aclaró que, al no ser funcionaria pública, podría ser investigada ante cualquier denuncia.

Sobre los señalamientos por los bailes de Alcocer, matizó que eso forma parte de su identidad, aunque remarcó: “Pero ella pudo haber hecho muchas cosas”.

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