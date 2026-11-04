Gobernadora de Chocó confirmó que presentó al Fondo Milagro proyecto para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto: “Devolverle su vida a la gente”

La Gobernación de Chocó entregó asistencia alimentaria, ayuda humanitaria y subsidios de arrendamiento a las familias damnificadas (@nubiacarolinacc/Instagram)

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La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, afirmó desde el Congreso que el departamento ya inició la fase de recuperación de las viviendas dañadas por el terremoto del 10 de agosto, aunque advirtió que la dimensión de la emergencia supera la capacidad habitual del territorio.

La mandataria sostuvo que la respuesta incluye asistencia humanitaria, subsidios de arrendamiento y proyectos para reparar o reconstruir las casas afectadas. La prioridad, remarcó, es restituir el patrimonio de familias que perdieron su única propiedad.

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Córdoba describió el sismo como una de las situaciones más graves que ha afrontado el departamento en los últimos años. “Hace tres meses en el departamento del Chocó estamos afrontando probablemente una de las emergencias más graves, calamitosas que pudo haber asumido nuestra población”, dijo.

La gobernadora señaló que el territorio enfrenta al mismo tiempo otros problemas humanitarios. Según explicó, las acciones por el terremoto coinciden con situaciones de desplazamiento y confinamiento asociadas a los grupos armados.

El terremoto en Chocó dejó 30.000 viviendas con necesidad de reparación y 8.000 que requieren reconstrucción total (Joel González/Presidencia)

“No porque no estemos acostumbrados a las emergencias”, expresó Córdoba. La funcionaria agregó que las declaratorias estatales de gestión del riesgo de los últimos cuatro años han involucrado al departamento.

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La mandataria afirmó que las autoridades han conseguido estabilizar la atención inicial con respaldo del Gobierno Nacional, la cooperación, el empresariado y el Congreso de la República.

Córdoba indicó que las familias afectadas recibieron alimentos, ayuda humanitaria de emergencia y subsidios para arrendamiento. A la vez, aseguró que comenzó la planificación de la recuperación de las zonas golpeadas.

La gobernadora precisó que 30 mil viviendas requieren reparaciones y que otras ocho mil deben ser reconstruidas. Para un departamento como Chocó, sostuvo, el impacto de 38 mil hogares afectados representa una carga extraordinaria.

“La recuperación tiene que ver con devolverle su vida a la gente, básicamente”, afirmó Córdoba. Su planteamiento apunta a que las intervenciones no se limiten a reemplazar la infraestructura dañada.

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El programa Chocó Se Reconstruye Mejor busca aplicar mejoras integrales en los inmuebles con el respaldo del Fondo Milagro (@nubiacarolinacc/Instagram)

Las familias perdieron el único patrimonio que habían construido

La gobernadora diferenció la situación de Chocó frente a otros territorios afectados por el sismo. Según señaló, mientras en otros lugares los daños se concentraron mayoritariamente en viviendas de estratos tres y cuatro, en el departamento golpearon a familias de bajos ingresos.

Córdoba afirmó que muchas de las personas que perdieron sus casas habían destinado décadas de trabajo a obtenerlas. “La gente que perdió las viviendas es la gente que ese era su único patrimonio”, declaró.

La mandataria regional sostuvo que se trata de hogares que trabajaron durante 20 o 30 años para tener una vivienda que pudieran dejar a sus hijos. Por eso, consideró que la tarea estatal debe enfocarse en restablecer la base económica de esas familias.

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“Hoy lo que tenemos que hacer nosotros es recuperar básicamente el patrimonio de la gente”, señaló la gobernadora.

El plan de vivienda, según explicó, ya tiene aseguradas unas 600 casas de construcción rápida. A ese grupo se suman cerca de 100 unidades bajo modalidades de construcción tradicional.

Córdoba calculó que hay entre 700 y 800 viviendas aseguradas mediante aportes de donantes y la intervención pública de los distintos niveles del Estado.

La gobernadora también destacó un programa piloto financiado por la administración departamental. El proyecto se denomina Chocó Se Reconstruye Mejor y busca ampliar las mejoras en las viviendas que solo requieren reparaciones.

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La emergencia por el sismo coincide con situaciones humanitarias derivadas del confinamiento y el desplazamiento forzado en el territorio (Joel González/Presidencia)

“No va a quedar como antes del sismo, no va a quedar como estaba el 9 de agosto”, aseguró Córdoba sobre las casas intervenidas a través de ese programa.

La funcionaria explicó que el objetivo es realizar mejoramientos integrales. La intención es que las familias reciban una vivienda en mejores condiciones que las que tenían antes del terremoto, incluso cuando el daño no exija una reconstrucción completa.

Los proyectos ya fueron presentados al Fondo Milagro

Córdoba informó que los proyectos de reconstrucción fueron entregados formalmente al Fondo Milagro durante la semana anterior. También aseguró que mantiene comunicación con el gerente de esa entidad, el doctor Uribe. “Ha estado muy al pendiente de poder ojalá comenzar con el departamento”, dijo la mandataria sobre el contacto con el Fondo Milagro.

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La primera fase ya comenzó en los municipios de Quibdó y Unión Panamericana. Allí se busca activar demoliciones controladas en estructuras que no pueden ser retiradas mediante procedimientos convencionales.

Córdoba explicó que no todas las edificaciones pueden ser demolidas con maquinaria amarilla. La Gobernación destinó recursos para que el Ejército Nacional realice trabajos en algunos barrios. “Algunos edificios no se pueden hacer así”, advirtió. Para esos casos, indicó, se requiere la participación del Fondo Milagro y la coordinación con el Ministerio de Vivienda.

La gobernadora afirmó que existen obstáculos jurídicos y urbanos que demoran el inicio de algunas obras. Entre ellos mencionó la falta de gestión predial, la desactualización de instrumentos de ordenamiento territorial y problemas de propiedad sobre los terrenos. También señaló que algunos predios identificados por los municipios para reasentar viviendas carecen de servicios básicos como agua y alcantarillado.

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“Estamos tratando de superar esas dificultades jurídicas para seguir avanzando”, sostuvo Córdoba. La funcionaria describió estas trabas como una tensión entre las necesidades urgentes de la emergencia y los requisitos legales para construir inmuebles.