Gerente Deportivo del América de Cali se refirió a la continuidad del arquero Jean Fernandes que podría ir al fútbol mexicano: “Hay una intención de parte del club”

El Gerente Deportivo del América de Cali habló sobre la continuidad del portero escarlata para el 2027-crédito @ESPNColombia/X

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El 29 de octubre de 2026, previo al juego entre América de Cali y Fortaleza, se conoció por parte del periodista César Luis Merlo la noticia sobre la posible llegada del portero brasileño Jean Fernandes al Necaxa de México.

A raíz de esta noticia, David González en la rueda de prensa tras la victoria ante el cuadro bogotano afirmó desconocer que el exportero de Cerro Porteño del Paraguay tuviera ofertas del fútbol del extranjero y a esta línea se sumó Iván Vélez, exjugador del América de Cali y Gerente Deportivo del Club al confirmar que trabajan en la renovación contractual del jugador para la temporada 2027.

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Jean Fernandes podría continuar con el América de Cali para 2027, pese a las ofertas del Necaxa-crédito Cristian Bayona/Colprensa

En charla con el periodista Carlos Santofimio en Sportscenter AM, el 4 de noviembre de 2026, Vélez confirmó que el portero pudo salir hacia otro club de la Liga BetPlay:

“El jugador, hace cuatro meses… ¿cuatro? Sí, sí, cuatro meses, cuatro… tres meses, ya hubiese podido firmar un contrato si él hubiese querido. Por normativa de la FIFA, así es. Hubo un intento de un equipo de aquí de Colombia de llevárselo a mitad de año y se le dijo: ‘Si va a pagar la cláusula de rescisión, se puede ir’. El agente y el jugador fueron muy conscientes de que debía cumplir su contrato", dijo en entrada.

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Luego explicó que están en trabajo para renovarle el contrato y que existe la intención por parte del club, ya que existen tanto diálogos con su entorno y con los directivos de la “Mechita”:

“Que haya habido diálogos después, digamos, son conversaciones muy preliminares. Hoy por hoy se les debe un dinero a todos. Bueno, no a todos, porque no todos tienen el mismo tipo de contrato. ¿Cómo diría yo? Si yo te debo un dinero a ti, ¿cómo te voy a decir que negociemos esto o aquello si no te he pagado?. Pero sí hay una intención del club de que Jean pueda continuar. Miraremos si llegamos a un acuerdo, si las partes pueden alinearse para que él pueda estar en el club el próximo año, con el favor de Dios", agregó.

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Además, Vélez se mostró satisfecho por la campaña que realiza por el momento el portero brasileño con el 15 veces campeón de Colombia:

“Le ha ido muy bien. Nosotros nos la jugamos por él y él también es agradecido. Su agente me lo ha manifestado; él también lo ha expresado en el día a día: agradece que el club le haya dado la mano cuando lo necesitaba. Sabía lo que se jugaba y ha sido muy profesional a la hora de encarar cada partido y cada día de entrenamiento”, completó.

El rumor de la posible salida de Jean Fernandes

El técnico del América de Cali habló sobre la noticia que dan al portero brasileño al Necaxa de México-crédito Dimayor/YouTube

David González desconocía la versión sobre una eventual llegada de Jean Fernandes al Necaxa para 2027 cuando América de Cali venció 2-1 a Fortaleza el 29 de octubre de 2026. El técnico aseguró que la ausencia del arquero brasileño en la convocatoria respondió a un descanso y no a una transferencia, en medio de negociaciones aún inciertas sobre su continuidad.

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América de Cali, que clasificó a las finales de Navidad de la Liga BetPlay, revirtió un encuentro complicado en el estadio Pascual Guerrero. La situación del guardameta se sumó a versiones sobre desacuerdos entre jugadores, cuerpo técnico y directiva por presuntos retrasos en el pago de salarios.

La consulta surgió en la conferencia posterior al partido, cuando Lizzy Cardona, de Win Sports, le preguntó al entrenador por el supuesto acuerdo. González respondió: “Me acabo de enterar, no tengo conocimiento. Me entero por lo que me acaban de decir”.

Jean Fernandes podría ir al fútbol mexicano en 2027- crédito América de Cali

La posibilidad de que Fernandes llegue al fútbol mexicano fue divulgada antes del encuentro por el periodista especializado César Luis Merlo, quien afirmó que el arquero sería el primer refuerzo de la Liga MX para 2027.

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“El arquero brasileño Jean Fernandes, primer refuerzo de la Liga MX para 2027. Llega libre desde América de Cali y firmará por 3 años con opción a uno más con Necaxa, información junto a Bruno Pont”, publicó Merlo, quien compartió el dato con el periodista Bruno Pont.

El periodista especializado en fichajes dio la noticia sobre la salida de Fernandes hacia México-crédito @CLMerlo/X

Fernandes llegó a América de Cali como agente libre, luego de terminar su vínculo con Cerro Porteño. Si espera hasta el cierre del año para resolver su futuro, Necaxa podría negociar directamente con el futbolista y su representante.

El brasileño volvería a estar disponible para el partido ante Millonarios, previsto para el 4 de noviembre de 2026 en el estadio El Campín. Mientras circulaban las versiones sobre México, el propio jugador negó en sus redes sociales que existiera una salida acordada.

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El periodista Juan José Mantilla informó en Despierta Win que el representante del guardameta descartó un acuerdo cerrado con Necaxa. La incertidumbre se concentra en la demora de América de Cali para presentar una oferta de renovación.

Fernandes manifestó en una entrevista con AS Colombia que su futuro no depende únicamente de su voluntad:

“Depende del club, de mi agente, de lo que se hable, no solo de mí. Pero acá estoy contento, tengo contrato hasta el 31 de diciembre y ojalá con un título. Siempre gané en donde jugué y quiero ganar un título acá. Me quiero quedar acá, mi familia también está muy contenta acá. El clima, la hinchada, pero toca ver lo que pasa hasta el 31 de diciembre”.

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La versión sobre el club mexicano contempla un vínculo de cuatro años si no se produce la renovación con el conjunto vallecaucano.