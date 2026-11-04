Abelardo de la Espriella confirmó que cayó alias Cristóbal Pérez, presunto cabecilla de la Segunda Marquetalia: lo vinculan con el asesinato del exsenador Miguel Uribe

La fuerza pública arrestó a Wilmer Castillo Duarte, a quien las entidades oficiales relacionan con homicidios, secuestros, extorsiones y hechos violentos en el sur de Colombia (@COL_EJERCITO/X)

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La fuerza pública capturó en Caparrapí, Cundinamarca, a Wilmer Castillo Duarte, alias Cristóbal Pérez, señalado como presunto segundo cabecilla de la estructura Teófilo Forero, perteneciente a la Segunda Marquetalia.

El Ejército Nacional informó que la operación estuvo a cargo de tropas del Gaula Militar Boyacá, unidad adscrita a la Quinta División, en coordinación con la Policía Nacional. La institución indicó que Castillo Duarte fue detenido por su presunta función dentro de la estructura con presencia en Huila y Caquetá y lo vinculan con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025.

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“Este sujeto, con nueve años de trayectoria criminal, estaría detrás del asesinato del ex senador Miguel Uribe, y tendría bajo su responsabilidad el control de comisiones armadas y finanzas ilegales”, indicó el Ejército.

El Ejército Nacional indicó que Castillo Duarte fue detenido por su presunta función dentro de la estructura con presencia en Huila y Caquetá (@COL_EJERCITO/X)

Según el comunicado oficial, alias Cristóbal Pérez llevaba nueve años en la organización. Las autoridades le atribuyen el control de comisiones armadas y finanzas ilegales en el área limítrofe entre esos dos departamentos.

La institución añadió que el detenido es señalado de ordenar homicidios, secuestros y extorsiones contra la población civil. La publicación no precisó los elementos probatorios que relacionarían a Castillo Duarte con cada una de esas acusaciones ni informó si ya existía una orden judicial en su contra.

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Tampoco se conocieron detalles sobre posibles incautaciones durante el procedimiento, el sitio exacto de la captura o si hubo otras personas detenidas. El Ejército Nacional señaló que el operativo tuvo lugar en Caparrapí, municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca.

El Ejército Nacional vinculó al detenido con las finanzas ilegales de la estructura

La información divulgada por la institución militar sitúa a alias Cristóbal Pérez dentro de la estructura Teófilo Forero, que las autoridades identifican como parte de la Segunda Marquetalia. Su presunta responsabilidad se concentraría en las comisiones armadas y los recursos ilegales que operan entre Huila y Caquetá.

El Ejército Nacional sostuvo que el capturado estaría relacionado con hechos de violencia y actividades de extorsión en esa región. La entidad empleó el condicional al referirse a su presunta participación en el asesinato del exsenador Miguel Uribe.

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El Ejército Nacional sostuvo que el capturado estaría relacionado con hechos de violencia y actividades de extorsión en esa región (@COL_EJERCITO/X)

La operación fue desarrollada por el Gaula Militar Boyacá, grupo especializado en la lucha contra el secuestro y la extorsión, junto con la Policía Nacional. La fuerza pública no divulgó, en los mensajes conocidos, información sobre el traslado de Castillo Duarte ni sobre la autoridad ante la cual quedaría a disposición.

Abelardo de la Espriella dijo que la captura afecta la cadena de mando

Tras conocerse el operativo, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó en X que alias Cristóbal Pérez era el segundo cabecilla de la estructura Teófilo Forero, a la que relacionó con la Segunda Marquetalia y con Iván Márquez.

“La fuerza pública capturó a Wilmer Castillo Duarte, alias ‘Cristóbal Pérez’, segundo cabecilla de la estructura narcoterrorista Teófilo Forero, de la Segunda Marquetalia, facción de Iván Márquez”, escribió el mandatario.

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De la Espriella aseguró que Castillo Duarte tenía a su cargo comisiones armadas y redes de extorsión en Huila y Caquetá. También lo señaló de ordenar homicidios, secuestros y extorsiones, además de atribuirle participación en otros hechos ocurridos en el sur del país.

“Es señalado de ordenar homicidios, secuestros y extorsiones, así como de participar en el asesinato de tres personas en Florencia y en la incineración de una ambulancia en Hobo, Huila”, afirmó el presidente.

Abelardo de la Espriella aseguró que Castillo Duarte tenía a su cargo comisiones armadas y redes de extorsión en Huila y Caquetá (@ABDELAESPRIELLA/X)

El mandatario sostuvo que la detención tendría efectos sobre la estructura de mando y las fuentes de recursos ilegales de ese grupo. “Con esta captura golpeamos la estructura de mando de estos criminales, debilitamos sus finanzas ilegales y frenamos sus pretensiones de expansión territorial”, señaló.

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De la Espriella también anticipó que el Gobierno mantendrá operaciones contra organizaciones armadas y personas señaladas de cometer delitos contra la población. “No habrá escondite ni refugio seguro para quienes asesinan, extorsionan y siembran el terror entre los colombianos”, publicó.